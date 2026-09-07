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В программе Приведи друга Т-Банка теперь доступна платная бухгалтерия

Т-Банк расширил программу лояльности Приведи друга для бизнеса. Теперь получить бонус за приглашение можно не только за оформление РКО, но и за покупку тарифа с личным бухгалтером.