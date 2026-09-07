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Ведение бизнеса
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В программе Приведи друга Т-Банка теперь доступна платная бухгалтерия

В программе Приведи друга Т-Банка теперь доступна платная бухгалтерия

Т-Банк расширил программу лояльности Приведи друга для бизнеса. Теперь получить бонус за приглашение можно не только за оформление РКО, но и за покупку тарифа с личным бухгалтером.

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Как это работает

Вы отправляете реферальную ссылку предпринимателю. Если он подключит услугу персонального бухгалтера, вы получите бонус, а друг — скидку. Найти оффер можно в витрине «Приведи друга» в ЛК и приложении Т-Бизнес.

В программе Приведи друга Т-Банка теперь доступна платная бухгалтерия

Условия участия

  • Для приглашающего: действующий клиент Т-Бизнеса с расчетным счетом.

  • Для приглашенного: предприниматель на УСН «Доходы», «Доходы минус расходы» или патенте. Услуга бухгалтерии не должна быть подключена у него сейчас или в течение последних 90 дней.

Бонусы

  • Вам: до 5000 рублей после выполнения целевого действия.

  • Партнеру: скидка 30% на покупку сопровождения бизнеса персональным бухгалтером на срок от 6 месяцев.

Сама покупка услуги и является целевым действием акции. Сроки — до 15.06.2029, либо до обновления полных условий акции в меню «Приведи друга». Подробности всегда доступны на сайте и в приложении Т-Бизнес.

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