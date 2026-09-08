Продавцам Wildberries дали отсрочку по налогам: кто получит поддержку

Это адресная мера: автоматически на поддержку могут рассчитывать лишь те, кто соответствует конкретным критериям ущерба и имеет действующий контракт с маркетплейсом. Писать заявления не нужно — ООО «РВБ» само формирует и передает списки в ФНС и Социальный фонд.
Кто может получить налоговую отсрочку
Право на перенос сроков возникает у компаний и ИП с действующим договором о реализации товаров на wildberries.ru — с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) либо с ООО «РВБ» (ИНН 9714053621). Сам по себе договор — лишь базовое условие. Требуется еще одно из двух:
1. Ущерб от атак БПЛА превысил 5% доходов. Потери, понесенные начиная с июля 2026 года, должны составить более 5% от налогооблагаемых доходов за 2025 год. Базу для расчета берут из деклараций — для общего режима и УСН. Тем, кто платит НПД или применяет автоУСН, доходы определяют по сведениям ФНС.
Для ИП на патенте исходят из потенциально возможного годового дохода. Важная деталь: ущерб считают накопительным итогом. Если в июле и августе порог не достигнут, а в сентябре превышен — перенос начинает работать именно с сентября.
2. Продавец встал на учет с 1 декабря 2025 года. Для недавно зарегистрированных бизнесов процентный барьер снят. Достаточно факта потерь от атак дронов на объекты группы «РВБ» с июля 2026 года — сопоставлять ущерб с прошлогодней выручкой не нужно, так как полной картины доходов за 2025 год у таких продавцов просто нет.
Размер ущерба рассчитывается по методике, привязанной к пунктам 11.3.5–11.3.6 оферты о реализации товара на wildberries.ru от 07.07.2026 — тем же нормам, по которым определяется компенсация. Итоговую сумму для каждого продавца устанавливает ООО «РВБ».
Какие налоги и взносы переносятся
Годовой перенос распространяется на платежи, первоначальная дата уплаты которых приходится на интервал с августа 2026 по июль 2027 года. В список включены:
НДС — за исключением части, уплачиваемой при ввозе товаров в РФ.
Налог на прибыль организаций, в том числе авансовые платежи.
Налог при УСН и авансы по нему.
Налог при автоУСН.
НПД — налог на профессиональный доход.
НДФЛ с предпринимательских доходов ИП — но не агентский, который ИП или компания удерживает с зарплат работников.
Страховые взносы по НК РФ, а также взносы на травматизм.
Агентский НДФЛ с доходов сотрудников остается за рамками отсрочки — его перечисляют в обычном режиме. Сдача отчетности тоже не откладывается: декларации и расчеты нужно подавать в установленные сроки.
На какой срок продлили уплату
Каждый платеж из перечня сдвигается ровно на 12 месяцев от исходной даты. Платеж со сроком 28.08.2026 переносится на 28.08.2027, со сроком 28.09.2026 — на 28.09.2027, и так по всем датам в диапазоне август 2026 — июль 2027.
Для продавцов с порогом 5% перенос стартует с месяца, когда накопленный ущерб впервые превысил установленный предел. Для зарегистрированных с 1 декабря 2025 года — с месяца, в котором зафиксирован ущерб.
Как погашать налоги после отсрочки
По завершении годового переноса большая часть отложенных сумм выплачивается равными долями — по 1/12 ежемесячно. Перечислить платеж нужно до последнего числа месяца, следующего за тем, в котором наступает продленный срок уплаты.
Например, платеж со сроком 28.10.2026 сдвигается на 28.10.2027. Затем суммы по 1/12 вносятся: 30.11.2027, 31.12.2027 (с учетом переноса на рабочий день при выпадении на выходной), 30.01.2028 и далее.
Исключения — автоУСН и НПД. Для этих налогов рассрочка после отсрочки не предусмотрена: по истечении 12 месяцев сумму вносят единовременно. Проценты на перенесенные платежи не начисляются.
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Нужно ли подавать заявление
Нет — обращаться в налоговую или Социальный фонд с заявлением не требуется. Индивидуальные решения об отсрочке или рассрочке органы не выносят. Меры применяются автоматически на основании перечней пострадавших.
Перечни формирует ООО «РВБ» и направляет в ФНС и территориальные органы страховщика ежемесячно до 10 числа. Первый список был передан до 28 августа 2026 года — в течение двух дней с даты публикации постановления. «РВБ» вправе уточнять ранее направленные сведения, и корректировки учитываются за все месяцы начиная с августа 2026.
До 31 декабря 2026 года включительно приостанавливаются:
вынесение решений, проведение и сроки выездных и повторных выездных налоговых проверок;
вынесение решений, проведение и сроки выездных и повторных выездных проверок правильности расчета и уплаты взносов на травматизм.
Помимо этого, на 6 месяцев продлеваются предельные сроки направления требований об уплате долга и вынесения решений о взыскании. Отсчет полугода начинается не с даты публикации постановления, а с момента, когда ФНС получила перечень с включением конкретного продавца.
Что проверить в личном кабинете ФНС
ФНС сообщает, что в течение сентября 2026 года в личных кабинетах налогоплательщиков, попадающих под критерии поддержки, обновится сальдо единого налогового счета.
Что стоит проконтролировать:
Сальдо ЕНС — отразился ли перенос. Если по перенесенным налогам задолженность еще числится со старой датой, разумно дождаться конца сентября.
Новые сроки уплаты — должны быть сдвинуты на 12 месяцев от первоначальных.
Включение в перечень — если продавец уверен, что подходит под критерии, но в кабинете ничего не изменилось, возможно, его нет в списке от «РВБ». Тогда стоит обратиться в поддержку Wildberries с запросом о расчетной сумме ущерба.
Отсутствие автоматического переноса — если переноса так и не произошло, можно направить обращение через сервис «Обратиться в ФНС России», приложив подтверждающие документы.
Часто задаваемые вопросы
Все ли продавцы Wildberries получат отсрочку?
Нет. Перенос сроков доступен только тем, у кого есть действующий договор с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ» и подтвержденный ущерб от атак БПЛА начиная с июля 2026 года — превышающий 5% доходов за 2025 год либо без порогового условия для зарегистрированных с 1 декабря 2025 года. Остальные продавцы платят налоги в обычном режиме.
Какие налоги разрешили заплатить позже?
НДС (кроме ввозного), налог на прибыль, налог при УСН и автоУСН, НПД, НДФЛ ИП от предпринимательской деятельности (кроме агентского) и страховые взносы, включая взносы на травматизм. Авансовые платежи по этим налогам также переносятся. Отчетность сдавать нужно в срок — отсрочки по декларациям нет.
Нужно ли подавать заявление в ФНС?
Нет. Отсрочка применяется автоматически на основании перечней, которые ООО «РВБ» направляет в ФНС и Социальный фонд ежемесячно не позднее 10 числа. Отдельных решений налоговый орган не выносит, проценты не начисляются.
Когда изменится сальдо единого налогового счета?
По данным ФНС, сальдо ЕНС актуализируется в течение сентября 2026 года в личных кабинетах налогоплательщиков, соответствующих критериям поддержки. Если к концу сентября изменения не отразились, проверьте включение в перечень через поддержку Wildberries и при необходимости обратитесь в ФНС.