Продавцам Wildberries дали отсрочку по налогам: кто получит поддержку

Кто может получить налоговую отсрочку

Право на перенос сроков возникает у компаний и ИП с действующим договором о реализации товаров на wildberries.ru — с ООО «Вайлдберриз» (ИНН 7721546864) либо с ООО «РВБ» (ИНН 9714053621). Сам по себе договор — лишь базовое условие. Требуется еще одно из двух:

1. Ущерб от атак БПЛА превысил 5% доходов. Потери, понесенные начиная с июля 2026 года, должны составить более 5% от налогооблагаемых доходов за 2025 год. Базу для расчета берут из деклараций — для общего режима и УСН. Тем, кто платит НПД или применяет автоУСН, доходы определяют по сведениям ФНС.

Для ИП на патенте исходят из потенциально возможного годового дохода. Важная деталь: ущерб считают накопительным итогом. Если в июле и августе порог не достигнут, а в сентябре превышен — перенос начинает работать именно с сентября.

2. Продавец встал на учет с 1 декабря 2025 года. Для недавно зарегистрированных бизнесов процентный барьер снят. Достаточно факта потерь от атак дронов на объекты группы «РВБ» с июля 2026 года — сопоставлять ущерб с прошлогодней выручкой не нужно, так как полной картины доходов за 2025 год у таких продавцов просто нет.