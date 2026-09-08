Свободный день для сотрудника‑наблюдателя: как оформить в 2026 году и не получить штраф

Примеры на практике

Пример 1. Сотрудник на пятидневной неделе, день голосования — среда. Он приносит направление от партии и заявление: «Прошу освободить меня от работы 10.09.2026 с 08:00 до 20:00 в связи с исполнением обязанностей наблюдателя на избирательном участке № 123. Основание — ст. 170 ТК РФ. Приложение: направление от партии «X» от 05.09.2026». Кадровик ставит в табеле код «Г» на весь день, бухгалтерия не начисляет зарплату.

Пример 2. Сотрудник со сменным графиком, смена длится 12 часов и частично пересекается с временем наблюдения. Освобождение дают только на период исполнения обязанностей (например, с 08:00 до 20:00). Оставшиеся часы смены не оплачиваются. При почасовом учете в табеле проставляют код «Г» только за эти часы; если смена целиком совпадает с периодом наблюдения — код «Г» ставят на весь день.