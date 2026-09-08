Свободный день для сотрудника‑наблюдателя: как оформить в 2026 году и не получить штраф

Исполнение функций наблюдателя на выборах относится к общественным обязанностям, поэтому закон требует от работодателя освободить сотрудника на нужный период. При этом оплата такого дня лежит не на компании, а на стороне, которая привлекла работника (например, на штабе кандидата или общественном объединении). Ниже — разбор норм, практики и того, что инспекторы проверяют в 2026 году.
На каком основании предоставлять освобождение
Базу дают два документа:
Статья 170 ТК — обязывает работодателя освободить работника с сохранением места на время исполнения государственных или общественных обязанностей, если они выполняются в рабочее время.
Закон от 12.06.2002 № 67‑ФЗ — закрепляет статус наблюдателя и порядок его назначения.
В 2026 году сами нормы не менялись, но изменилась практика контроля: инспекторы требуют полного документального подтверждения и точного учета. Если в ходе проверки не окажется направления либо в табеле будет неверный код, это могут расценить как нарушение трудового законодательства.
Кто вправе рассчитывать на освобождение
Право на свободный день есть у сотрудника, который официально назначен наблюдателем:
от политической партии;
от кандидата;
от субъекта общественного контроля.
Ключевое условие — наличие документа-подтверждения (направления или уведомления), где указаны ФИО, избирательный участок, дата и формулировка о назначении наблюдателем. Без такого документа у работодателя нет обязанности освобождать работника. Период освобождения должен совпадать с фактическим временем работы на участке (включая досрочное голосование, пересчет бюллетеней и т. п.).
Нужно ли оплачивать этот день
Нет. Статья 170 ТК прямо говорит, что выплаты за исполнение общественных обязанностей производит не работодатель, а организация, в интересах которой работник выполняет эти функции. Для компании задача — только освободить сотрудника и сохранить за ним должность. Соответственно, это не оплачиваемый выходной и не отгул: бухгалтерия не начисляет зарплату за этот день.
Если работодатель все же хочет поддержать сотрудника финансово, это оформляется отдельно (например, как материальная помощь или поощрение) и регулируется локальными актами. Такая выплата не считается компенсацией за исполнение общественной обязанности.
Как оформить пошагово
Сотрудник подает заявление с просьбой освободить его на конкретный день или часы в связи с исполнением обязанностей наблюдателя.
Прикладывает подтверждение — направление от партии, кандидата или субъекта общественного контроля с датой, участком и полномочиями.
Работодатель издает приказ об освобождении от работы с ссылкой на ст. 170 ТК и приложением копии направления.
Кадровик отражает отсутствие в табеле кодом «Г» (или цифровым кодом «23») — «Выполнение государственных или общественных обязанностей».
Бухгалтерия не начисляет оплату за этот день; компенсация, если предусмотрена, выплачивается стороной, привлекшей сотрудника.
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Примеры на практике
Пример 1. Сотрудник на пятидневной неделе, день голосования — среда. Он приносит направление от партии и заявление: «Прошу освободить меня от работы 10.09.2026 с 08:00 до 20:00 в связи с исполнением обязанностей наблюдателя на избирательном участке № 123. Основание — ст. 170 ТК РФ. Приложение: направление от партии «X» от 05.09.2026». Кадровик ставит в табеле код «Г» на весь день, бухгалтерия не начисляет зарплату.
Пример 2. Сотрудник со сменным графиком, смена длится 12 часов и частично пересекается с временем наблюдения. Освобождение дают только на период исполнения обязанностей (например, с 08:00 до 20:00). Оставшиеся часы смены не оплачиваются. При почасовом учете в табеле проставляют код «Г» только за эти часы; если смена целиком совпадает с периодом наблюдения — код «Г» ставят на весь день.
Частые ошибки и риски
Оплата дня за счет работодателя как «компенсации». Это противоречит ст. 170 ТК: компенсация должна идти от стороны, привлекшей к общественной функции. Если компания платит, нужно правильно квалифицировать выплату (поощрение, матпомощь) и оформить внутренними документами.
Освобождение только по заявлению без подтверждения. Без направления от партии/кандидата у работодателя нет правовых оснований. При проверке это могут признать необоснованным отсутствием.
Неверный код в табеле. Коды «ДО» (отпуск без сохранения зарплаты) или «НН» (неявка по невыясненным причинам) искажают учет. Правильно использовать код «Г»/«23».
Что проверяют инспекторы в 2026 году
Даже при отсутствии изменений в законе контроль стал строже. Инспекторы и суды обращают внимание на:
наличие оригиналов или заверенных копий направлений;
соответствие дат в направлении, приказе и табеле;
корректный код в табеле и отсутствие начисления зарплаты за период освобождения.
Ошибочно начисленная оплата с последующим удержанием может привести к спорам и штрафам по ст. 5.27 КоАП.
Если сотрудник ушел на участок без оформления
Когда работник фактически отсутствовал, а документы предоставил позже, порядок действий такой:
принять заявление и направление;
издать приказ с датой фактического отсутствия («задним числом»);
скорректировать табель, проставив код «Г»;
не начислять зарплату за этот день; если она была начислена — провести перерасчет по правилам удержаний (ст. 137 ТК).
Дополнительные нюансы
Если наблюдение выпало на отпуск. В этом случае отпуск продлевают на дни исполнения общественной обязанности — это следует из ст. 124 ТК.
Для совместителей. Освобождение оформляют на каждом месте работы при наличии подтверждающих документов.
Для дистанционных работников. Они освобождаются на общих основаниях: им также предоставляют свободный день без оплаты.
Таким образом, работодатель обязан предоставить сотруднику‑наблюдателю освобождение от работы, сохранив должность, но без оплаты этого дня.
Основа оформления — заявление сотрудника, направление от назначившей стороны, приказ и корректный код «Г» в табеле. В 2026 году главный риск — недостаточная документальная база и ошибки в учете, из‑за которых возможны претензии и штрафы.