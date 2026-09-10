Новая декларация по косвенным налогам: что изменилось с июля 2026 года

Как работают СПОТ и ДОПП

СПОТ — национальная система, контролирующая автомобильный ввоз товаров из стран ЕАЭС. До пересечения границы импортер обязан сформировать в электронных сервисах ФНС документ о предстоящей поставке (ДОПП), в котором отражаются наименование товаров, их стоимость и стороны сделки. Пройдя проверку, оператор СПОТ (ФНС) присваивает документу уникальный номер.

Опираясь на ДОПП, импортер переводит обеспечительный платеж, величина которого соответствует сумме предстоящих НДС и акцизов.

Платеж отправляется по обособленному коду бюджетной классификации — 182 1 04 03000 01 1000 110, в обход системы ЕНП. После регистрации платежа формируется QR-код, который предъявляется перевозчику. Без него автотранспорт не допускается к ввозу.

Когда оформляется ДОПП:

Не позднее чем за 2 календарных дня до даты ввоза — если требуется обеспечительный платеж.

За 4 часа до ввоза — если платеж не требуется (крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга, товары, освобожденные от косвенных налогов).

ДОПП создается всегда, даже без обеспечительного платежа. В этом случае в ДОПП и в строке 030 раздела 4 ставится ноль.

Переходный период: освобождения от платежей: