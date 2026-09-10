Новая декларация по косвенным налогам: что изменилось с июля 2026 года

Под влиянием этих изменений ФНС переработала бланк декларации по косвенным налогам (КНД 1151088): появился четвертый раздел, прежние разделы перенумеровали, добавились строки для обеспечительных платежей. Формально обновленная форма действует с отчетности за июль 2026 года, но ФНС советовала приступить к ее использованию уже на июньской отчетности.
Как работают СПОТ и ДОПП
СПОТ — национальная система, контролирующая автомобильный ввоз товаров из стран ЕАЭС. До пересечения границы импортер обязан сформировать в электронных сервисах ФНС документ о предстоящей поставке (ДОПП), в котором отражаются наименование товаров, их стоимость и стороны сделки. Пройдя проверку, оператор СПОТ (ФНС) присваивает документу уникальный номер.
Опираясь на ДОПП, импортер переводит обеспечительный платеж, величина которого соответствует сумме предстоящих НДС и акцизов.
Платеж отправляется по обособленному коду бюджетной классификации — 182 1 04 03000 01 1000 110, в обход системы ЕНП. После регистрации платежа формируется QR-код, который предъявляется перевозчику. Без него автотранспорт не допускается к ввозу.
Когда оформляется ДОПП:
Не позднее чем за 2 календарных дня до даты ввоза — если требуется обеспечительный платеж.
За 4 часа до ввоза — если платеж не требуется (крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга, товары, освобожденные от косвенных налогов).
ДОПП создается всегда, даже без обеспечительного платежа. В этом случае в ДОПП и в строке 030 раздела 4 ставится ноль.
Переходный период: освобождения от платежей:
Из Армении, Казахстана и Киргизии — без платежа с 1 по 30 июня 2026 года.
Из Беларуси — без платежа до 31 октября 2026 года. Освобождение применяется, только если одновременно выполняются два условия: ввоз идет через российско-белорусский участок государственной границы и поставщик зарегистрирован в Беларуси. Транзит через третьи страны ЕАЭС льготу отменяет.
Что изменилось в структуре декларации
Новая форма утверждена приказом ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@. Изменения затронули как нумерацию, так и содержание разделов.
Титульный лист — стандартная общая информация, заполняется всеми.
Раздел 1 — расчет НДС. Обязателен для всех импортеров. Дополнен строками 060, 070, 080, где отражается обеспечительный платеж по НДС.
Раздел 2 (бывший раздел 1.1) — НДС для резидентов свободных экономических зон. Заполняют только резиденты СЭЗ.
Раздел 3 — расчет акцизов. Сформирован на базе прежних разделов 2 и 3, при этом содержание прежнего раздела 3 (акциз при импорте этилового спирта) исключено. Строка 030 отражает исчисленную сумму акциза, а к уплате идет строка 032. Добавлены строки 031, 032, 033 для обеспечительного платежа по акцизам. Заполняется импортерами подакцизных товаров.
Раздел 4 (новый) — данные по ДОПП и обеспечительным платежам. Заполняется теми, кто оформлял ДОПП.
Ключевые нововведения:
В разделе 1 появились строки 060, 070, 080 — обеспечительный платеж по НДС.
В разделе 3 появились строки 031, 032, 033 — обеспечительный платеж по акцизам.
Содержание прежнего раздела 3 об акцизе при импорте этилового спирта убрано.
Обновлены контрольные соотношения 18.1–18.5.
Кто сдает и в какие сроки
Декларацию по косвенным налогам представляют все организации и ИП, включая тех на спецрежимах, при ввозе товаров из ЕАЭС. Крайний срок — 20 число месяца, следующего за месяцем принятия товаров к учету (или за месяцем лизингового платежа). Если 20-е попадает на выходной, передвигается до ближайшего рабочего дня.
При отсутствии операций по ввозу в течение месяца нулевая декларация не представляется.
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Заполнение по разделам
Титульный лист
Правила стандартные:
Организации указывают ИНН и КПП; ИП — только ИНН, в поле «КПП» ставят прочерки.
Номер корректировки: «0--» для первичной подачи, «1--», «2--» — для уточненной.
Код периода — номер месяца по порядку («01» — январь, «07» — июль).
Код ИФНС, код места представления, наименование компании или ФИО ИП.
Контактный телефон, число страниц и приложений.
Раздел 1 — НДС
010 — код ОКТМО по месту учета.
020 — КБК «импортного» НДС: 18210401000011000110.
030 — общая сумма НДС (сумма строк 031–035).
031–035 — НДС по видам операций: приобретение, переработка, товарный кредит, бартер, лизинг.
040 — стоимость товаров, не облагаемых НДС при ввозе.
050 — для резидентов СЭЗ.
060 (новая) — обеспечительный платеж по НДС из раздела 4 по соответствующему КБК.
070 (новая) — НДС к доплате: стр. 030 минус стр. 060 (при стр. 030 ≥ стр. 060; при равенстве — «0»).
080 (новая) — превышение обеспечительного платежа: стр. 060 минус стр. 030 (при стр. 060 > стр. 030).
КБК обеспечительного платежа отличается от КБК уплаты НДС — 18210403000011000110.
Раздел 2 — резиденты СЭЗ
Заполняют только резиденты свободных экономических зон. Строки 010 и 020 — год и период регистрации заявления о ввозе, строки 030 и 040 — номер и дата заявления. Распределение сумм НДС — по строкам 050–080.
Раздел 3 — акцизы
010 — код ОКТМО.
020 — КБК акциза (на каждый КБК — отдельный лист).
030 — исчисленная общая сумма акциза (сумма строк 050 по КБК).
031 (новая) — обеспечительный платеж по акцизу из раздела 4; без СПОТ — «0».
032 (новая) — акциз к доплате: стр. 030 минус стр. 031 (при стр. 030 ≥ стр. 031; при равенстве — «0»).
033 (новая) — превышение обеспечительного платежа по акцизу: стр. 031 минус стр. 030 (при стр. 031 > стр. 030).
040 — код страны происхождения по ОКСМ (Беларусь — 112, Казахстан — 398, Киргизия — 417, Армения — 051).
050 — сумма акциза по конкретному подакцизному товару.
Строки 040–050 заполняются отдельно по каждой стране и виду продукции. Графа 1 — код товара, графа 2 — код единицы измерения по ОКЕИ, графа 3 — содержание спирта (для спиртосодержащей продукции) или мощность двигателя в л. с. (для автомобилей и мотоциклов), графа 4 — объем или количество, графа 5 — налоговая база.
Раздел 4 — ДОПП и обеспечительные платежи
Заполняется только при оформлении ДОПП. Если документ не создавался — раздел пропускается.
010 — КБК НДС или акциза (совпадает с КБК из строки 020 раздела 1 или 3). При нулевом платеже в ДОПП — нули. Один КБК не дублируется в других строках 010 этого раздела.
020 — уникальный номер ДОПП, присвоенный оператором СПОТ.
030 — сумма НДС или акциза по данному ДОПП. Не превышает сумму в ДОПП и общую величину обеспечительного платежа по нему. При нулевом платеже — ноль.
Особые правила:
ДОПП отражается за месяц принятия товара к учету, а не за месяц ввоза. Пример: товар ввезен в июне, принят к учету в июле — ДОПП указывается в декларации за июль (срок — до 20 августа).
В разделе 4 отражаются ДОПП со статусами «Обеспечен», «Пройдена проверка КО», «На проверке КНП». ДОПП со статусом «Зарегистрирован» не включается.
С 1 июля 2026-го в разделе 4 отражаются все ДОПП, включая нулевые — при освобождении от платежа.
Если строк 020 и 030 для одного КБК не хватает на бумажном бланке, заполняется дополнительный лист, где в строке 010 ставятся прочерки.
Контрольные соотношения
Декларация проверяется по обновленным КС до сдачи:
18.1. Строки 030, 031, 032, 033, 034, 035, 060, 070 раздела 1, а также строка 070 раздела 1.1 ≥ 0. Отсутствие отрицательных значений.
18.2. Раздел 1: стр. 070 = стр. 030 − стр. 060 (при стр. 030 > стр. 060). Расчет НДС к уплате.
18.3. Раздел 3: стр. 030, 031, 032 ≥ 0. Отсутствие отрицательных значений по акцизам.
18.4. Раздел 3: стр. 030 = сумма строк 050 по соответствующему КБК. Контроль суммирования акцизов.
18.5. Раздел 3: стр. 032 = стр. 030 − стр. 031 (при стр. 030 > стр. 031). Расчет акциза к уплате.
Пример заполнения
Данные. В июле 2026-го ООО «Меркурий» приобрело у поставщика из Казахстана 5 тонн моторного масла для дизельных двигателей (код подакцизного товара — 640, единица измерения — 168). Ввоз — автотранспортом.
Параметры по ДОПП: обеспечительный платеж — 161 869 руб., НДС — 119 354 руб., акциз — 42 515 руб.
Товар принят к учету в июле. Декларация за июль подается в августе: титульный лист, разделы 1, 3 и 4. Раздел 2 пропускается — компания не резидент СЭЗ.
Раздел 4:
010 — КБК НДС: 18210401000011000110.
020 — номер ДОПП.
030 — 119 354 (НДС по ДОПП).
Дополнительный лист раздела 4 для акциза:
010 — КБК акциза.
020 — тот же номер ДОПП.
030 — 42 515 (акциз по ДОПП).
Раздел 1:
020 — КБК 18210401000011000110.
030 — 119 354 (общий НДС).
060 — 119 354 (обеспечительный платеж по НДС).
070 — 0 (стр. 030 = стр. 060, платеж покрывает НДС полностью).
080 — не заполняется.
Раздел 3:
020 — КБК акциза.
030 — 42 515 (исчисленная сумма акциза).
031 — 42 515 (обеспечительный платеж по акцизу).
032 — 0 (стр. 030 = стр. 031, платеж покрывает акциз полностью).
033 — не заполняется.
В этом примере обеспечительный платеж полностью закрывает налоги, доплата не нужна. Если бы НДС оказался больше платежа, разница пошла бы в строку 070 раздела 1 — ее следовало бы доплатить. Если бы платеж превысил налог, остаток отразился бы в строке 080 — его можно зачесть или вернуть.
Чек-лист перед подачей
Проверьте дату принятия товара к учету — отчетность подается за месяц принятия, а не ввоза.
Убедитесь, что ДОПП оформлен, проверьте его статус и факт внесения платежа.
Используйте актуальный бланк — КНД 1151088, утвержденный приказом ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@. Прежний бланк недействителен.
Сверьте КБК — обеспечительный платеж и уплата НДС идут по разным кодам.
Прогоните декларацию через контрольные соотношения 18.1–18.5.
Приложите документы: контракт, товаросопроводительные бумаги, платежки по обеспечительному платежу.
При среднесписочной численности свыше 100 человек декларация подается исключительно в электронном виде по ТКС.
Нормативная база
Приказ ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@ — новая форма, порядок заполнения и электронный формат декларации по косвенным налогам (КНД 1151088).
Закон от 17.04.2026 № 101-ФЗ — введение системы СПОТ.
Постановление Правительства от 29.05.2026 № 641 — поэтапное внедрение обеспечительных платежей, включая условия освобождения для Беларуси.
Письмо ФНС от 22.06.2026 № СД-36-3/5284 — рекомендация применять новую форму с июня.
Приказ ФНС от 10.06.2026 № ЕД-1-6/384@ — обновленный электронный формат заявления о ввозе товаров.