Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году

Нецелевое использование средств

Сотрудник может потратить деньги по карте на личные цели — от продуктов до билетов на концерт. Если траты не подтверждены документами и не связаны с деятельностью компании, это квалифицируется как прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК).

Взыскать сумму можно разными способами:

В пределах среднего месячного заработка — по распоряжению работодателя, но не позднее месяца с момента установления размера ущерба (ст. 248 ТК).

В полном объеме — только если с работником заключен договор о полной материальной ответственности (ст. 243 ТК) либо через суд. Без такого договора удержать всю сумму нельзя.

Как снизить риск. Пропишите в локальном акте (например, в положении о подотчетных суммах) перечень допустимых трат, лимиты по категориям, сроки предоставления авансового отчета и порядок возмещения. Также зафиксируйте, что отсутствие подтверждающих документов расценивается как нецелевое использование средств.