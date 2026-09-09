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Банковские карты
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Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году

Корпоративные карты «на руках» у работников: главные риски в 2026 году

Корпоративные карты заметно упрощают расчеты, но при слабом контроле становятся источником серьезных проблем. В 2026 году налоговый и банковский надзор стал еще жестче: алгоритмы ФНС сопоставляют банковские потоки с отчетностью, а банки активнее применяют правила 115‑ФЗ. Разберем основные риски и как их минимизировать.

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Нецелевое использование средств

Сотрудник может потратить деньги по карте на личные цели — от продуктов до билетов на концерт. Если траты не подтверждены документами и не связаны с деятельностью компании, это квалифицируется как прямой действительный ущерб (ст. 238 ТК).

Взыскать сумму можно разными способами:

  • В пределах среднего месячного заработка — по распоряжению работодателя, но не позднее месяца с момента установления размера ущерба (ст. 248 ТК).

  • В полном объеме — только если с работником заключен договор о полной материальной ответственности (ст. 243 ТК) либо через суд. Без такого договора удержать всю сумму нельзя.

Как снизить риск. Пропишите в локальном акте (например, в положении о подотчетных суммах) перечень допустимых трат, лимиты по категориям, сроки предоставления авансового отчета и порядок возмещения. Также зафиксируйте, что отсутствие подтверждающих документов расценивается как нецелевое использование средств.

Налоговые риски

Если расходы не подтверждены первичкой (чеками, актами, накладными), налоговая может признать потраченную сумму доходом работника в натуральной форме. Тогда компании придется доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также заплатить пени и штрафы.

В 2026 году ФНС автоматизировала сопоставление данных: банковские выписки сверяются с 6‑НДФЛ, РСВ и данными ОФД. Несоответствия (например, оплата стройматериалов для дачи под видом представительских расходов) становятся основанием для требования пояснений, камеральной проверки и доначислений.

Пример. Сотрудник оплатил в строительном магазине материалы, но в авансовом отчете указал «представительские расходы», приложив чек без назначения платежа. Алгоритмы ФНС видят несоответствие категории расходов и наименования контрагента — это повод запросить пояснения.

Риски по 115‑ФЗ и банковский контроль

С 2026 года банки усилили мониторинг операций по корпоративным картам. К подозрительным относят:

  • частые снятия наличных;

  • регулярные переводы физлицам;

  • траты, нетипичные для профиля бизнеса (например, крупная оплата в автосалоне при основном виде деятельности «розничная торговля канцтоварами»);

  • повторяющиеся платежи одному и тому же физлицу.

Банк вправе запросить подтверждающие документы (договоры, акты, чеки). Если пояснения покажутся недостаточными, возможны приостановка операций по счету или ограничение доступа к ДБО.

Важно: лимиты и критерии подозрительности устанавливаются самими банками на основании Положения Банка России № 375‑П и методических рекомендаций. Универсального «разрешенного порога» нет — все зависит от профиля клиента и внутренних правил банка.

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Операционные и учетные сложности

Даже без нарушений возникают практические проблемы:

  • задержки поступления выписок и расхождения дат операций;

  • нечитаемые или обезличенные наименования контрагентов в транзакциях;

  • использование неименных карт — это затрудняет идентификацию конкретного сотрудника и взыскание ущерба;

  • зарубежные траты и онлайн‑платежи, где реквизиты продавца указаны не полностью или на иностранном языке.

Все это усложняет контроль, формирование авансовых отчетов и обоснование расходов для налоговой.

Риски при снятии наличных

Снятие наличных по корпоративной карте не запрещено, но крупные и частые операции привлекают внимание банка. Признаками подозрительной активности могут считаться:

  • регулярные снятия сумм, сопоставимых с выручкой;

  • снятие более 30 % месячного оборота наличными;

  • массовые выдачи наличных в короткий срок.

ЦБ не устанавливает «рекомендованные лимиты» для бизнеса напрямую: ориентиры формируются в рамках правил внутреннего контроля банков. Поэтому бизнесу важно заранее согласовать с банком лимиты на снятие и операции по картам, а также включить уведомления о транзакциях.

Как системно снизить риски

  • Утвердите локальный нормативный акт (положение о подотчете и использовании корпоративных карт). В нем зафиксируйте:

    • допустимые цели расходов и запрещенные категории;

    • лимиты по суммам и категориям;

    • сроки сдачи авансовых отчетов;

    • форму журнала учета выдачи/возврата карт;

    • порядок взыскания ущерба.

  • Проведите инструктаж сотрудников. Разъясните, какие траты допустимы, какие документы нужны, какие последствия наступают при нарушении. Лучше оформить ознакомление под подпись.

  • Контролируйте первичные документы. Требуйте чеки с полными реквизитами, акты выполненных работ, инвойсы (в том числе электронные). Для зарубежных трат — подтверждение курса валюты и назначение платежа.

  • Настройте регулярный мониторинг операций. Ежедневно проверяйте выписки, анализируйте паттерны трат, оперативно запрашивайте пояснения по аномальным операциям.

  • Согласуйте с банком индивидуальные настройки. Обсудите лимиты по операциям, уведомления о транзакциях, параметры антифрод‑контроля.

Главный принцип: любая трата по корпоративной карте должна быть экономически обоснована и документально подтверждена. При грамотной регламентации и контроле корпоративные карты остаются удобным и безопасным инструментом для бизнеса.

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