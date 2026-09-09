Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году

В 2026 году появились новые ограничения: зачет за третьих лиц без реальной обязанности отклоняется, сальдо могут «заморозить» при судебных спорах, а операции по ЕНС теперь отображаются почти в реальном времени.
Как уточненная декларация влияет на ЕНС
Уточненная декларация заменяет ранее поданную и пересчитывает налоговые обязательства. Характер влияния на ЕНС зависит от направления корректировки.
Уточненка к доплате. Совокупная обязанность на ЕНС увеличивается в день подачи уточненной декларации, но не раньше срока уплаты налога. Сальдо ЕНС уменьшается сразу — налоговая не ждет окончания камеральной проверки.
Уточненка к уменьшению. Здесь работает другой механизм: сальдо ЕНС актуализируется только после завершения камеральной проверки. Если нарушений не выявлено — на следующий день после ее окончания. Если нарушения найдены — через 10 дней после вступления в силу решения налогового органа. Камеральная проверка идет до трех месяцев, по НДС — два месяца с возможностью продления до трех.
Примеры
Пример 1. Уточненка к доплате.
ООО «Бета» в марте 2026 года обнаружила, что в декларации по налогу на прибыль за 2025 год занизило налог на 350 000 рублей. Бухгалтер подал уточненную декларацию 15 марта 2026 года. В тот же день на ЕНС отразилось увеличение обязанности на 350 000 рублей. Если на счете было положительное сальдо, покрывающее эту сумму и пени, штрафа не будет. Если сальдо не хватает — образуется недоимка, начисляются пени.
Пример 2. Уточненка к уменьшению и рассинхронизация
ООО «Альфа» подала две уточненные декларации по НДС:
первую — за I квартал 2026 года с уменьшением на 1 млн рублей;
вторую (через неделю) — за II квартал 2026 года с доплатой на 700 тыс. рублей.
На момент подачи на ЕНС было положительное сальдо 150 тыс. рублей. Бухгалтер рассчитывал, что переплата по первой уточненке автоматически перекроет недоимку по второй. Но сальдо по уточненке к уменьшению отражается только после камеральной проверки (до трех месяцев), а доначисление по «доплате» — сразу в день подачи. В итоге на дату подачи второй декларации денег на ЕНС не хватило, возникла недоимка и штраф.
Пример 3. Уточненка к уменьшению и планирование платежей
Компания на ОСНО в июле 2026 года обнаружила, что в декларации по налогу на прибыль за I квартал завысила налог на 420 000 рублей. Уточненку подали 8 августа 2026 года. Бухгалтер ожидал, что переплата сразу улучшит ЕНС и перекроет платежи конца августа. Но до завершения камеральной проверки уменьшение не отразилось на счете. Одновременно подошли сроки по НДФЛ и страховым взносам — образовался минус и начали начисляться пени. После окончания проверки пени пересчитают, но в моменте это создает кассовый разрыв.
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Условие освобождения от штрафа при уточненке к доплате
Подача уточненной декларации с доплатой освобождает от штрафа по ст. 81 НК только при одновременном выполнении условий:
Уточненка подана до того, как налоговая узнала об ошибке.
На ЕНС есть положительное сальдо, покрывающее сумму недостающего налога и пеней — на дату уплаты налога и сохраняющееся до даты подачи уточненки.
Практический вывод: сначала пополните ЕНС, потом отправляйте уточненку к доплате.
Изменения 2026 года
Ограничение зачета и возврата переплат (закон № 425-ФЗ, с 1 сентября 2026 года). Зачет положительного сальдо в пользу другого лица отклоняется, если у получателя нет реальной налоговой обязанности. Если зачет все же провели по ошибке, вернуть деньги из бюджета уже нельзя. Прямое перечисление на чужой ЕНС без обязанности у получателя вернется отправителю на его банковский счет.
Заморозка сальдо при судебных спорах (с 1 января 2026 года). Если суд приостанавливает действие решения ФНС о доначислении, спорная сумма временно исключается из совокупной обязанности. Но эквивалентная часть положительного сальдо может быть заморожена до решения суда.
Новые формы заявлений на зачет и возврат (приказ ФНС № ЕД-7-21/732@, с 15 января 2026 года). В формах появились дополнительные поля для детализации — банковские реквизиты, привязка к конкретным обязательствам.
Операции в реальном времени. Задержки в отражении операций в личном кабинете ФНС, которые раньше составляли 1–3 дня, устранены. Сальдо обновляется практически мгновенно — это плюс для контроля, но и ошибочное инкассовое поручение сработает сразу.
Новые правила платежных поручений (с 1 апреля 2026 года). В полях 102 (КПП) и 105 (ОКТМО) для уплаты ЕНП указывается строго «0». В назначении платежа обязательно — аббревиатура «ЕНП». Для ИП после Ф. И. О. в скобках указывается «ИП».
Трехлетний срок для переплаты по уточненке. Хотя общий срок возврата переплаты с ЕНС не ограничен, для переплат, возникших из-за подачи уточненной декларации, действует правило: с момента уплаты налога до завершения камеральной проверки должно пройти не более 3 лет. Иначе ФНС откажет в возврате.
Чек-лист для бухгалтера
Перед подачей уточненки к доплате — проверьте сальдо ЕНС и пополните счет.
После уточненки к уменьшению — не рассчитывайте на немедленное изменение сальдо, закладывайте срок камеральной проверки.
Не планируйте ближайшие платежи исходя из будущей переплаты по уточненке к уменьшению.
При зачете за третьих лиц — убедитесь, что у контрагента есть реальная задолженность, и запросите справку о состоянии расчетов (форма КНД 1120101).
Если уточненка подана более чем через 2 года после срока сдачи первичной — готовьте первичные документы, инспекция вправе их запросить.
Обновите шаблоны заявлений на зачет/возврат с учетом новых форм 2026 года.