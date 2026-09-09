Влияние уточненной декларации на ЕНС: как работает и что изменилось в 2026 году

В 2026 году появились новые ограничения: зачет за третьих лиц без реальной обязанности отклоняется, сальдо могут «заморозить» при судебных спорах, а операции по ЕНС теперь отображаются почти в реальном времени.

Уточненка к уменьшению. Здесь работает другой механизм: сальдо ЕНС актуализируется только после завершения камеральной проверки. Если нарушений не выявлено — на следующий день после ее окончания. Если нарушения найдены — через 10 дней после вступления в силу решения налогового органа. Камеральная проверка идет до трех месяцев, по НДС — два месяца с возможностью продления до трех.

Уточненка к доплате. Совокупная обязанность на ЕНС увеличивается в день подачи уточненной декларации, но не раньше срока уплаты налога. Сальдо ЕНС уменьшается сразу — налоговая не ждет окончания камеральной проверки.

Примеры

Пример 1. Уточненка к доплате.

ООО «Бета» в марте 2026 года обнаружила, что в декларации по налогу на прибыль за 2025 год занизило налог на 350 000 рублей. Бухгалтер подал уточненную декларацию 15 марта 2026 года. В тот же день на ЕНС отразилось увеличение обязанности на 350 000 рублей. Если на счете было положительное сальдо, покрывающее эту сумму и пени, штрафа не будет. Если сальдо не хватает — образуется недоимка, начисляются пени.

Пример 2. Уточненка к уменьшению и рассинхронизация

ООО «Альфа» подала две уточненные декларации по НДС: первую — за I квартал 2026 года с уменьшением на 1 млн рублей;

вторую (через неделю) — за II квартал 2026 года с доплатой на 700 тыс. рублей. На момент подачи на ЕНС было положительное сальдо 150 тыс. рублей. Бухгалтер рассчитывал, что переплата по первой уточненке автоматически перекроет недоимку по второй. Но сальдо по уточненке к уменьшению отражается только после камеральной проверки (до трех месяцев), а доначисление по «доплате» — сразу в день подачи. В итоге на дату подачи второй декларации денег на ЕНС не хватило, возникла недоимка и штраф.

Пример 3. Уточненка к уменьшению и планирование платежей