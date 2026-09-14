Сколько может потерять портфель: как работает VaR и где заканчиваются его возможности

Большую часть времени рынок ведет себя в соответствии со стандартными статистическими закономерностями, и риски портфелей можно оценивать на основе исторических данных. Однако каждое серьезное отклонение от «нормальных» показателей приводит к масштабным потерям для инвесторов: привычные зависимости перестают работать, волатильность резко растет, а события, которые модели считали почти невозможными, становятся реальностью.

Именно такой «черный лебедь» ударил по мировым рынкам в 1987 году. Крах оказался настолько невероятным с точки зрения стандартной статистики, что заставил пересмотреть сами принципы риск-менеджмента. Стало ясно: нужен инструмент, который позволит не только взвесить риски в обычные дни, но и оценить масштаб катастрофы в плохие. Таким инструментом стал VaR.

VaR (Value at Risk) – это статистическая мера, выражающая максимальный размер убытков, который с заданной вероятностью не будет превышен в течение фиксированного временного горизонта.

Определение опирается на два ключевых параметра: уровень доверия — например, 95% или 99% — и горизонт прогнозирования — день, неделя, месяц. Значение VaR, скажем, в 10 млн рублей при уровне доверия 99% и горизонте в один день интерпретируется следующим образом: с вероятностью 99% потери портфеля за торговую сессию не превысят 10 млн рублей; лишь в 1% случаев убытки окажутся выше этой величины.

Именно однозначность интерпретации и универсальность этого показателя обеспечили его быстрое распространение — от внутренних риск-отчетов инвестиционных банков до нормативных требований Базельского комитета.

Источник: RUDATA

Существует три основных подхода к расчету VaR, каждый со своими преимуществами и ограничениями. Выбор метода определяется сложностью портфеля, доступными вычислительными ресурсами и тем, какие допущения аналитик готов принять.