Налоги — 2027: полный гид по изменениям

НДС

Базовая ставка 22% применяется с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Расчетная ставка — 18,03%. В 2027 году эти значения не пересматриваются.

Порог освобождения от НДС для плательщиков УСН зафиксирован на уровне 20 млн рублей вплоть до конца 2029 года (закон № 228-ФЗ от 04.07.2026). Изначально законодатели планировали поэтапное снижение этой планки, но решение отложили.

Пониженные ставки НДС для упрощенцев — 5% и 7% — индексируются на коэффициент-дефлятор. На 2026 год предельные доходы для применения этих ставок составляют 272,5 и 490,5 млн рублей соответственно.

Льгота по НДС для организаций общепита продлена на 2027 год при соблюдении двух условий: средний заработок сотрудников не ниже регионального уровня и доля выручки от общепита — не менее 70%. Уведомлять ФНС не требуется.