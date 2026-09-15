Налоги — 2027: полный гид по изменениям

НДС
Базовая ставка 22% применяется с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Расчетная ставка — 18,03%. В 2027 году эти значения не пересматриваются.
Порог освобождения от НДС для плательщиков УСН зафиксирован на уровне 20 млн рублей вплоть до конца 2029 года (закон № 228-ФЗ от 04.07.2026). Изначально законодатели планировали поэтапное снижение этой планки, но решение отложили.
Пониженные ставки НДС для упрощенцев — 5% и 7% — индексируются на коэффициент-дефлятор. На 2026 год предельные доходы для применения этих ставок составляют 272,5 и 490,5 млн рублей соответственно.
Льгота по НДС для организаций общепита продлена на 2027 год при соблюдении двух условий: средний заработок сотрудников не ниже регионального уровня и доля выручки от общепита — не менее 70%. Уведомлять ФНС не требуется.
С 1 октября 2027 года функции по утверждению форматов счетов-фактур, журналов и книг покупок и продаж переходят от Правительства к ФНС.
УСН
Верхние лимиты доходов и стоимости основных средств увеличиваются на коэффициент-дефлятор, значение которого на 2027 год традиционно утверждается осенью предшествующего года.
Превышение отметки в 20 млн рублей не означает потерю права на УСН — оно лишь запускает обязанность платить НДС. Сменить режим с УСН придется только при превышении максимального лимита, который в 2027 году с учетом индексации составит ориентировочно 490,5 млн рублей.
Патент (ПСН)
Предельный годовой доход по патенту снижается до 15 млн рублей (в 2026 году действовал лимит 20 млн). В 2028 году порог опустится до 10 млн.
При превышении нового лимита предприниматель обязан перейти на УСН, АУСН или общий режим (ОСНО).
АУСН
Эксперимент с автоматизированной упрощенкой продлится как минимум до 31 декабря 2027 года. Ставки и потолок выручки (60 млн рублей) закреплены законом.
В то же время обсуждается законопроект о снижении лимита доходов для АУСН до 20 млн рублей. По этому предложению, если доход за 2026 год превысит 15 млн, применять АУСН в 2027 году будет нельзя. Однако это лишь инициатива — действующий лимит 60 млн остается в силе.
Налог на прибыль
Ставка составляет 25% (повышена с 20% с 1 января 2025 года). Распределение по бюджетам: 8% в федеральный, 17% в региональный.
С 2027 года вводится единая декларация вместо раздельной отчетности по обособленным подразделениям. Головная организация подает одну декларацию по месту своей регистрации, а данные по каждому филиалу отражаются на отдельных листах в разрезе субъектов РФ. Отдельные декларации по каждому ОП больше не требуются.
Имущественные налоги организаций
ФНС самостоятельно рассчитывает транспортный налог, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости. Компании освобождаются от самостоятельного расчета и подачи уведомлений.
Новые сроки уплаты:
годовой налог — до 28 марта следующего года (ранее было до 28 февраля);
авансовые платежи — до 28 числа второго месяца после окончания отчетного квартала (май, август, ноябрь).
Отмена уведомлений действует с 1 апреля 2027 года.
ФНС направляет сообщение с рассчитанной суммой не позднее чем за 10 дней до даты уплаты. При несогласии компания вправе представить пояснения и подтверждающие документы для перерасчета.
Страховые взносы
Взносы ИП за себя
Показатель
Сумма
Фиксированные взносы
61 154 руб.
Максимальный 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.
342 923 руб.
Итого максимум
404 077 руб.
Взносы за работников
Общая ставка — 30% в пределах единой предельной базы и 15,1% сверх нее. База на 2027 год будет установлена осенью 2026 года (на 2026 год значение — 2 979 000 руб.).
Для МСП из приоритетных отраслей — 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ (в пределах 1,5 МРОТ — 30%). Для обрабатывающих производств применяется та же логика: 30% в пределах 1,5 МРОТ и 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ.
Для аккредитованных IT-компаний с долей IT-доходов не менее 70%: 15% в пределах базы и 7,6% сверх базы (аккредитация Минцифры). Ставки 7,6%/0%, действовавшие в 2023–2024 годах, с 2026 года больше не применяются.
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Законопроект об отмене предельной базы (на рассмотрении)
Внесен законопроект, предлагающий отменить предельную базу и установить единый тариф 30% для всех доходов без ограничения. Для льготных категорий (IT, НКО, ОЭЗ) предусмотрен единый тариф 7,6%. При годовом доходе работника 5 млн рублей дополнительная нагрузка составит порядка 300 тыс. рублей. Также обсуждается снижение льготного тарифа для МСП с 15% до 10%.
НДФЛ
Действующая пятиступенчатая прогрессивная шкала (13–22%) для основных доходов введена с 1 января 2025 года (закон № 176-ФЗ от 12.07.2024). Ставки распределены так: 13% — до 2,4 млн руб., 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн, 22% — свыше 50 млн.
На рассмотрении находится законопроект о 7-ступенчатой шкале, предлагающий ставки 15% (5–50 млн), 18% (50–100 млн), 20% (100–250 млн), 25% (250–500 млн) и 35% (свыше 500 млн). Также предложена нулевая ставка для доходов до 12 прожиточных минимумов в год.
С 1 января 2027 года уточнено описание кода дохода 2006 (северные коэффициенты и надбавки).
НДФЛ для иностранцев на патенте
Базовый фиксированный авансовый платеж для патентников, работающих в организациях и у ИП, сохранен на уровне 1 200 рублей в месяц.
Платеж в размере 1 700 рублей установлен для иностранцев, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд (няни, садовники и т. д.), включая тех, кто трудится без патента — временно и постоянно проживающих.
При наличии детей до 18 лет базовая сумма увеличивается на 50% за каждого ребенка. Увеличение за иждивенцев (не детей) предусмотрено только для иностранцев, работающих у физлиц без патента.
Туристический налог
Предельная ставка повышается до 3% (в 2026 году — 2%). Минимум — 100 рублей за сутки. Местные органы власти вправе дифференцировать ставку в зависимости от сезона и категории средства размещения. В 2028 году потолок составит 4%, с 2029 года — 5%.
Контроль цен при импорте из ЕАЭС (законопроект)
Предлагается ввести новую статью 54.2 НК: для товаров из стран ЕАЭС, подлежащих маркировке или прослеживаемости, цена сделки должна укладываться в интервал рыночных цен. Если цена ниже минимальной границы, НДС исчисляется от рыночной цены. Налоговики получат право запрашивать документы по таким сделкам вне рамок проверок. Исключение — продажа физлицам через маркетплейсы.
Взыскание задолженности
Новый механизм по статье 46 НК: вместо нескольких инкассовых поручений применяется единое поручение на списание долга. Исполнение — в течение трех часов. Очередность списания: рублевые счета → валютные → счета в драгоценных металлах → электронные деньги → депозиты → цифровые рубли. Расходы по конвертации и комиссиям несет налогоплательщик.
Банки обязаны сообщать в ФНС об остатках на счетах: всех, если нет приостановления операций, либо только тех, за счет которых можно погасить долг.
Контроль доходов и переводов физлиц (законопроект)
С 1 января 2027 года ЦБ начнет передавать в ФНС данные о счетах, электронных кошельках и доходах граждан. Банки будут обязаны требовать ИНН при открытии счета — за открытие счета без ИНН предусмотрен штраф 20 000 рублей. Без ИНН операции могут быть приостановлены.
Банки будут передавать налоговикам информацию о систематических переводах физлицам. Ключевой маркер — систематичность, а не сумма. Порог контроля — 2,4 млн рублей в год.
Льготы для женщин-предпринимателей (законопроект)
Регионы получат право снижать налоговые ставки:
УСН «Доходы» — до 1%, «Доходы минус расходы» — до 5% — для женщин-ИП, женщин-учредителей (доля ≥ 50%) и директоров юрлиц с детьми до 7 лет;
НПД (самозанятые) — до 1% для женщин с детьми до 7 лет.
Налог на вклады
НДФЛ с процентов по банковским вкладам за 2026 год уплачивается до 1 декабря 2027 года. Необлагаемый лимит = 1 000 000 × максимальная ключевая ставка ЦБ на 1-е число каждого месяца в течение года. Ставка — 13%, а с суммы процентов свыше 2,4 млн руб. — 15%.
Самозанятые
Режим НПД действует как минимум до конца 2028 года. На рассмотрении — несколько законопроектов:
повышение лимита доходов с 2,4 до 3–3,4 млн рублей;
освобождение женщин от НПД на один год при рождении ребенка;
пониженная ставка до 1% для женщин с детьми до 7 лет.
Сроки уплаты налогов
Общий срок уплаты по единому налоговому платежу — 28 число. Обсуждается законопроект о переносе срока на 25 число (на 3 дня раньше).
Новые сроки уплаты имущественных налогов (см. соответствующий раздел выше) уже утверждены законом 425-ФЗ.
Что утверждено, а что обсуждается
Статус
Изменения
Вступает в силу (закон 425-ФЗ и др.)
НДС 22%, ФНС считает имущественные налоги, единая декларация по прибыли, ПСН — 15 млн, взносы ИП — 61 154 руб., сроки имущественных налогов, отмена уведомлений, взыскание по ст. 46, турналог — 3%
Законопроекты на рассмотрении
Отмена предельной базы по взносам, новая шкала НДФЛ, контроль цен ЕАЭС, контроль переводов физлиц, льготы для женщин-предпринимателей, повышение лимита самозанятых, перенос сроков уплаты на 25-е
Ключевой совет: заранее проверьте, укладывается ли бизнес в новые лимиты по ПСН и УСН, оцените влияние роста взносов ИП и подготовьтесь к передаче расчета имущественных налогов ФНС. При работе с импортом из ЕАЭС проведите аудит цен по маркируемым и прослеживаемым товарам.