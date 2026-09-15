Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Старт потоков 15 сентября
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Налоговые изменения
Читать 5 мин
Налоги — 2027: полный гид по изменениям

Налоги — 2027: полный гид по изменениям

С 1 января 2027 года в России стартует очередной этап налоговой реформы. ФНС берет на себя расчет имущественных налогов для юрлиц, порог доходов по патенту сокращается до 15 млн рублей, страховые взносы ИП за себя достигают 61 154 рублей, а импортеры из ЕАЭС столкнутся с проверкой рыночных цен. Ниже — разбор по разделам.

226 просмотров11 открытий
Автор

НДС

Базовая ставка 22% применяется с 1 января 2026 года (закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Расчетная ставка — 18,03%. В 2027 году эти значения не пересматриваются.

Порог освобождения от НДС для плательщиков УСН зафиксирован на уровне 20 млн рублей вплоть до конца 2029 года (закон № 228-ФЗ от 04.07.2026). Изначально законодатели планировали поэтапное снижение этой планки, но решение отложили.

Пониженные ставки НДС для упрощенцев — 5% и 7% — индексируются на коэффициент-дефлятор. На 2026 год предельные доходы для применения этих ставок составляют 272,5 и 490,5 млн рублей соответственно.

Льгота по НДС для организаций общепита продлена на 2027 год при соблюдении двух условий: средний заработок сотрудников не ниже регионального уровня и доля выручки от общепита — не менее 70%. Уведомлять ФНС не требуется.

С 1 октября 2027 года функции по утверждению форматов счетов-фактур, журналов и книг покупок и продаж переходят от Правительства к ФНС.

УСН

Верхние лимиты доходов и стоимости основных средств увеличиваются на коэффициент-дефлятор, значение которого на 2027 год традиционно утверждается осенью предшествующего года.

Превышение отметки в 20 млн рублей не означает потерю права на УСН — оно лишь запускает обязанность платить НДС. Сменить режим с УСН придется только при превышении максимального лимита, который в 2027 году с учетом индексации составит ориентировочно 490,5 млн рублей.

Патент (ПСН)

Предельный годовой доход по патенту снижается до 15 млн рублей (в 2026 году действовал лимит 20 млн). В 2028 году порог опустится до 10 млн.

При превышении нового лимита предприниматель обязан перейти на УСН, АУСН или общий режим (ОСНО).

АУСН

Эксперимент с автоматизированной упрощенкой продлится как минимум до 31 декабря 2027 года. Ставки и потолок выручки (60 млн рублей) закреплены законом.

В то же время обсуждается законопроект о снижении лимита доходов для АУСН до 20 млн рублей. По этому предложению, если доход за 2026 год превысит 15 млн, применять АУСН в 2027 году будет нельзя. Однако это лишь инициатива — действующий лимит 60 млн остается в силе.

Налог на прибыль

Ставка составляет 25% (повышена с 20% с 1 января 2025 года). Распределение по бюджетам: 8% в федеральный, 17% в региональный.

С 2027 года вводится единая декларация вместо раздельной отчетности по обособленным подразделениям. Головная организация подает одну декларацию по месту своей регистрации, а данные по каждому филиалу отражаются на отдельных листах в разрезе субъектов РФ. Отдельные декларации по каждому ОП больше не требуются.

Имущественные налоги организаций

ФНС самостоятельно рассчитывает транспортный налог, земельный налог и налог на имущество по кадастровой стоимости. Компании освобождаются от самостоятельного расчета и подачи уведомлений.

Новые сроки уплаты:

  • годовой налог — до 28 марта следующего года (ранее было до 28 февраля);

  • авансовые платежи — до 28 числа второго месяца после окончания отчетного квартала (май, август, ноябрь).

Отмена уведомлений действует с 1 апреля 2027 года.

ФНС направляет сообщение с рассчитанной суммой не позднее чем за 10 дней до даты уплаты. При несогласии компания вправе представить пояснения и подтверждающие документы для перерасчета.

Страховые взносы

Взносы ИП за себя

Показатель

Сумма

Фиксированные взносы

61 154 руб.

Максимальный 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.

342 923 руб.

Итого максимум

404 077 руб.

Взносы за работников

Общая ставка — 30% в пределах единой предельной базы и 15,1% сверх нее. База на 2027 год будет установлена осенью 2026 года (на 2026 год значение — 2 979 000 руб.).

Для МСП из приоритетных отраслей — 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ (в пределах 1,5 МРОТ — 30%). Для обрабатывающих производств применяется та же логика: 30% в пределах 1,5 МРОТ и 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ.

Для аккредитованных IT-компаний с долей IT-доходов не менее 70%: 15% в пределах базы и 7,6% сверх базы (аккредитация Минцифры). Ставки 7,6%/0%, действовавшие в 2023–2024 годах, с 2026 года больше не применяются.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Узнать больше о подписке

Законопроект об отмене предельной базы (на рассмотрении)

Внесен законопроект, предлагающий отменить предельную базу и установить единый тариф 30% для всех доходов без ограничения. Для льготных категорий (IT, НКО, ОЭЗ) предусмотрен единый тариф 7,6%. При годовом доходе работника 5 млн рублей дополнительная нагрузка составит порядка 300 тыс. рублей. Также обсуждается снижение льготного тарифа для МСП с 15% до 10%.

НДФЛ

Действующая пятиступенчатая прогрессивная шкала (13–22%) для основных доходов введена с 1 января 2025 года (закон № 176-ФЗ от 12.07.2024). Ставки распределены так: 13% — до 2,4 млн руб., 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн, 22% — свыше 50 млн.

На рассмотрении находится законопроект о 7-ступенчатой шкале, предлагающий ставки 15% (5–50 млн), 18% (50–100 млн), 20% (100–250 млн), 25% (250–500 млн) и 35% (свыше 500 млн). Также предложена нулевая ставка для доходов до 12 прожиточных минимумов в год.

С 1 января 2027 года уточнено описание кода дохода 2006 (северные коэффициенты и надбавки).

НДФЛ для иностранцев на патенте

Базовый фиксированный авансовый платеж для патентников, работающих в организациях и у ИП, сохранен на уровне 1 200 рублей в месяц.

Платеж в размере 1 700 рублей установлен для иностранцев, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд (няни, садовники и т. д.), включая тех, кто трудится без патента — временно и постоянно проживающих.

При наличии детей до 18 лет базовая сумма увеличивается на 50% за каждого ребенка. Увеличение за иждивенцев (не детей) предусмотрено только для иностранцев, работающих у физлиц без патента.

Туристический налог

Предельная ставка повышается до 3% (в 2026 году — 2%). Минимум — 100 рублей за сутки. Местные органы власти вправе дифференцировать ставку в зависимости от сезона и категории средства размещения. В 2028 году потолок составит 4%, с 2029 года — 5%.

Контроль цен при импорте из ЕАЭС (законопроект)

Предлагается ввести новую статью 54.2 НК: для товаров из стран ЕАЭС, подлежащих маркировке или прослеживаемости, цена сделки должна укладываться в интервал рыночных цен. Если цена ниже минимальной границы, НДС исчисляется от рыночной цены. Налоговики получат право запрашивать документы по таким сделкам вне рамок проверок. Исключение — продажа физлицам через маркетплейсы.

Взыскание задолженности

Новый механизм по статье 46 НК: вместо нескольких инкассовых поручений применяется единое поручение на списание долга. Исполнение — в течение трех часов. Очередность списания: рублевые счета → валютные → счета в драгоценных металлах → электронные деньги → депозиты → цифровые рубли. Расходы по конвертации и комиссиям несет налогоплательщик.

Банки обязаны сообщать в ФНС об остатках на счетах: всех, если нет приостановления операций, либо только тех, за счет которых можно погасить долг.

Контроль доходов и переводов физлиц (законопроект)

С 1 января 2027 года ЦБ начнет передавать в ФНС данные о счетах, электронных кошельках и доходах граждан. Банки будут обязаны требовать ИНН при открытии счета — за открытие счета без ИНН предусмотрен штраф 20 000 рублей. Без ИНН операции могут быть приостановлены.

Банки будут передавать налоговикам информацию о систематических переводах физлицам. Ключевой маркер — систематичность, а не сумма. Порог контроля — 2,4 млн рублей в год.

Льготы для женщин-предпринимателей (законопроект)

Регионы получат право снижать налоговые ставки:

  • УСН «Доходы» — до 1%, «Доходы минус расходы» — до 5% — для женщин-ИП, женщин-учредителей (доля ≥ 50%) и директоров юрлиц с детьми до 7 лет;

  • НПД (самозанятые) — до 1% для женщин с детьми до 7 лет.

Налог на вклады

НДФЛ с процентов по банковским вкладам за 2026 год уплачивается до 1 декабря 2027 года. Необлагаемый лимит = 1 000 000 × максимальная ключевая ставка ЦБ на 1-е число каждого месяца в течение года. Ставка — 13%, а с суммы процентов свыше 2,4 млн руб. — 15%.

Самозанятые

Режим НПД действует как минимум до конца 2028 года. На рассмотрении — несколько законопроектов:

  • повышение лимита доходов с 2,4 до 3–3,4 млн рублей;

  • освобождение женщин от НПД на один год при рождении ребенка;

  • пониженная ставка до 1% для женщин с детьми до 7 лет.

Сроки уплаты налогов

Общий срок уплаты по единому налоговому платежу — 28 число. Обсуждается законопроект о переносе срока на 25 число (на 3 дня раньше).

Новые сроки уплаты имущественных налогов (см. соответствующий раздел выше) уже утверждены законом 425-ФЗ.

Что утверждено, а что обсуждается

Статус

Изменения

Вступает в силу (закон 425-ФЗ и др.)

НДС 22%, ФНС считает имущественные налоги, единая декларация по прибыли, ПСН — 15 млн, взносы ИП — 61 154 руб., сроки имущественных налогов, отмена уведомлений, взыскание по ст. 46, турналог — 3%

Законопроекты на рассмотрении

Отмена предельной базы по взносам, новая шкала НДФЛ, контроль цен ЕАЭС, контроль переводов физлиц, льготы для женщин-предпринимателей, повышение лимита самозанятых, перенос сроков уплаты на 25-е

Ключевой совет: заранее проверьте, укладывается ли бизнес в новые лимиты по ПСН и УСН, оцените влияние роста взносов ИП и подготовьтесь к передаче расчета имущественных налогов ФНС. При работе с импортом из ЕАЭС проведите аудит цен по маркируемым и прослеживаемым товарам.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка