Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Что известно о поручении

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС и МВД проработать федеральный реестр подставных лиц до 1 февраля 2027 года. Этот сервис должен помочь оперативнее выявлять схемы ухода от налогов через номинальных владельцев.

До 1 марта 2027 года ФНС должна сформировать механизм аннулирования деклараций, которые подали от имени подставных лиц, и создать единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур.