Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Что известно о поручении
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС и МВД проработать федеральный реестр подставных лиц до 1 февраля 2027 года. Этот сервис должен помочь оперативнее выявлять схемы ухода от налогов через номинальных владельцев.
До 1 марта 2027 года ФНС должна сформировать механизм аннулирования деклараций, которые подали от имени подставных лиц, и создать единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур.
Что такое подставное лицо в действующем правовом поле
Понятие подставного лица есть в ст. 173.1 УК. По этой норме к подставным лицам относятся:
учредители (участники) юридического лица, ИП, данные о которых без ведома или путем обмана внесли в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
лица, которые входят в органы управления юридического лица без намерения руководства;
ИП, у которых полностью отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности.
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Аннулирование деклараций
Еще одна задача, которую поставили перед МВД и ФНС, связана с отчетностью, которую подают в интересах фиктивных организаций. Ведомствам поручено разработать алгоритм признания подобных деклараций недействительными. Ключевая цель инициативы — ликвидация «бумажного» НДС.
Для бухгалтеров это служит сигналом к усилению контроля за контрагентами. Если налоговые органы или правоохранители квалифицируют одно из звеньев сделки как неблагонадежное, под сомнение попадет и все первичные документы по операции.
Единый подход к фальсификации счетов-фактур
ФНС, МВД и Следственному комитету поставили задачу сформировать унифицированные критерии для распознавания сфабрикованных счетов-фактур и налоговых деклараций.
Особое внимание в рамках данного поручения уделяется ст. 173.3 УК. Ведомствам предстоит изучить текущую правоприменительную практику, чтобы идентифицировать признаки подделки или фальсификации документов непосредственно во время проведения камеральных проверок.
Отчет о результатах этого анализа должен быть представлен не позднее 1 декабря 2026 года. На его основе к 1 марта 2027 года планируется разработать детальные методические рекомендации по пресечению экономических преступлений.
Что проверить бизнесу
Важно понимать, что само по себе разделение деятельности на несколько юрлиц или индивидуальных предпринимателей — не преступление. Однако если это делают исключительно для ухода от налогообложения, то такие действия влекут за собой повышенные штрафы и уголовную ответственность.
Умышленность часто доказывается совокупностью косвенных признаков:
Согласованность действий группы лиц (включая родственников), имитирующая работу разных субъектов.
Использование единой материально-технической базы, персонала и каналов связи.
Формальный характер документооборота между взаимозависимыми компаниями.
Отсутствие реальной экономической целесообразности для разделения активов.
Поэтому компаниям важно уже сейчас проверить наличие этих признаков.