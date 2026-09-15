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Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Федеральный реестр подставных лиц: какие меры поручили проработать ФНС и МВД

Совсем скоро ФНС и МВД проработают реестр подставных лиц. Рассказываем, что известно уже сейчас и к чему стоит готовиться бизнесу.

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Что известно о поручении

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС и МВД проработать федеральный реестр подставных лиц до 1 февраля 2027 года. Этот сервис должен помочь оперативнее выявлять схемы ухода от налогов через номинальных владельцев.

До 1 марта 2027 года ФНС должна сформировать механизм аннулирования деклараций, которые подали от имени подставных лиц, и создать единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур.

Что такое подставное лицо в действующем правовом поле

Понятие подставного лица есть в ст. 173.1 УК. По этой норме к подставным лицам относятся:

  • учредители (участники) юридического лица, ИП, данные о которых без ведома или путем обмана внесли в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

  • лица, которые входят в органы управления юридического лица без намерения руководства;

  • ИП, у которых полностью отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности.

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Аннулирование деклараций

Еще одна задача, которую поставили перед МВД и ФНС, связана с отчетностью, которую подают в интересах фиктивных организаций. Ведомствам поручено разработать алгоритм признания подобных деклараций недействительными. Ключевая цель инициативы — ликвидация «бумажного» НДС.

Для бухгалтеров это служит сигналом к усилению контроля за контрагентами. Если налоговые органы или правоохранители квалифицируют одно из звеньев сделки как неблагонадежное, под сомнение попадет и все первичные документы по операции.

Единый подход к фальсификации счетов-фактур

ФНС, МВД и Следственному комитету поставили задачу сформировать унифицированные критерии для распознавания сфабрикованных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Особое внимание в рамках данного поручения уделяется ст. 173.3 УК. Ведомствам предстоит изучить текущую правоприменительную практику, чтобы идентифицировать признаки подделки или фальсификации документов непосредственно во время проведения камеральных проверок.

Отчет о результатах этого анализа должен быть представлен не позднее 1 декабря 2026 года. На его основе к 1 марта 2027 года планируется разработать детальные методические рекомендации по пресечению экономических преступлений.

Что проверить бизнесу

Важно понимать, что само по себе разделение деятельности на несколько юрлиц или индивидуальных предпринимателей — не преступление. Однако если это делают исключительно для ухода от налогообложения, то такие действия влекут за собой повышенные штрафы и уголовную ответственность. 

  1. Умышленность часто доказывается совокупностью косвенных признаков:

  2. Согласованность действий группы лиц (включая родственников), имитирующая работу разных субъектов.

  3. Использование единой материально-технической базы, персонала и каналов связи.

  4. Формальный характер документооборота между взаимозависимыми компаниями.

  5. Отсутствие реальной экономической целесообразности для разделения активов.

Поэтому компаниям важно уже сейчас проверить наличие этих признаков.

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