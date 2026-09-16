Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: полный разбор изменений

Первый — обновленные справочники кодов доходов и вычетов (приказ ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@). Второй — поправки в порядок заполнения самой формы: новые коды места представления расчета, статуса налогоплательщика и отчетных периодов (проект приказа ФНС).
Все нововведения применяются начиная с доходов, начисленных и выплаченных с 1 января 2027 года, то есть впервые отражаются в отчетности за I квартал 2027 года.
Нормативная база
Документ
Что регулирует
Новые и измененные коды доходов и вычетов
Базовый справочник кодов (в него вносятся поправки)
Действующая форма и порядок заполнения 6-НДФЛ
Особый порядок НДФЛ для иноагентов и прогрессивная шкала для работников-нерезидентов из ЕАЭС
Проект приказа ФНС
Новые коды места представления, статуса налогоплательщика, отчетных периодов
Новые коды доходов
С 2027 года в справочнике появятся три новых кода:
Код
Что отражать
2652
Материальная выгода от приобретения долей участия в уставном капитале российских организаций (ст. 212 НК)
2722
Стоимость недвижимости, полученной в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК)
2723
Стоимость транспортного средства, полученного в дар (налоговая база — по подп. 1 п. 6 ст. 210 НК)
Раньше подаренное имущество — и недвижимость, и транспорт — отражалось по общему коду 2720. С 2027 года код 2720 остается, но применяется только для прочего подаренного имущества, кроме недвижимости и транспорта.
Пример. Организация безвозмездно передала работнику автомобиль стоимостью 800 000 руб. и земельный участок стоимостью 1 200 000 руб. До 2027 года оба дохода отражались бы по коду 2720. В отчетности за I квартал 2027 года:
стоимость автомобиля — код 2723, сумма 800 000 руб.;
стоимость участка — код 2722, сумма 1 200 000 руб.
Уточненные описания действующих кодов
Код
Что изменилось
2006
Районные коэффициенты и северные надбавки. Теперь код применяется и к выплатам из среднего заработка (отпускные, командировочные) в части районных коэффициентов. Это связано с тем, что с 1 января 2026 года такие выплаты включаются в базу, облагаемую по прогрессивной шкале 13% и 15% (п. 6.2 ст. 210 НК)
2720
Уточнено, что код охватывает доходы от дарения имущества, кроме ценных бумаг, цифровой валюты, недвижимости (код 2722) и транспортных средств (код 2723)
1011
Проценты по ценным бумагам. Из описания исключена ссылка на код 3023
1013
Проценты по долговым обязательствам. Также исключена ссылка на код 3023
1221, 1222
Из наименований убрано слово «социальный», теперь это просто суммы пенсионных и сберегательных взносов
Пример по коду 2006. Работник в районе Крайнего Севера идет в отпуск в марте 2027 года. Отпускные — 60 000 руб., из них районный коэффициент составляет 15 000 руб. В разделе 2 формы 6-НДФЛ эти 15 000 руб. отражаются отдельно по коду 2006, а оставшиеся 45 000 руб. — по коду 2000 (оплата труда). Раньше код 2006 применялся только к зарплате; теперь — и к среднему заработку в части «северных».
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Отмененные коды
Тип
Коды
Коды доходов
3023 (проценты по российским облигациям, эмитированным после 01.01.2017), 2790 (матпомощь и подарки ветеранам ВОВ)
Коды вычетов
330, 332, 507, 516
Изменение кода вычета 513
Код вычета 513 сохраняется, но описание уточнено. С 2027 года он применяется для вычета из дохода от реализации долей участия и акций российских организаций при соблюдении условий п. 17.2 ст. 217 НК. Важная деталь: вычет не применяется при выходе (выбытии) участника из организации.
Доходы от продажи акций и долей освобождаются от НДФЛ при одновременном соблюдении двух условий:
физлицо владело имуществом более пяти лет;
активы организации, чьи акции (доли) продаются, не более чем на 50% прямо или косвенно состоят из недвижимости в России.
Пример. Физлицо продает долю в ООО за 3 000 000 руб. Доля приобретена 6 лет назад, активы ООО не включают недвижимость. Применяется вычет по коду 513 на всю сумму дохода — НДФЛ не удерживается. Если бы участник не продавал долю, а выходил из общества и получал действительную стоимость — вычет 513 не применялся бы.
Новые коды для самой формы 6-НДФЛ
Помимо справочника доходов и вычетов, ФНС подготовила поправки в порядок заполнения расчета 6-НДФЛ. Проект приказа опубликован на федеральном портале, изменения планируется внедрить начиная с отчетности за I квартал 2027 года.
Новый код места представления расчета
Код
Описание
340
По месту учета иностранной организации в качестве налогового агента (п. 1.1 ст. 226 НК)
Новые коды статуса налогоплательщика
Код
Описание
9
Налогоплательщик — гражданин государства — члена ЕАЭС, получающий доходы от трудовой деятельности в РФ, не является налоговым резидентом РФ
0
Налогоплательщик, имеющий статус иностранного агента
Появление этих кодов связано с законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который установил особый порядок расчета НДФЛ для иноагентов и прогрессивную шкалу ставок для работников-нерезидентов из стран ЕАЭС.
Пример. Гражданин Казахстана работает в российской компании с января 2027 года. Он не является налоговым резидентом РФ, но как гражданин государства — члена ЕАЭС применяет прогрессивную шкалу ставок. В справке о доходах и в разделе 2 формы 6-НДФЛ указывается статус налогоплательщика «9». До 2027 года для нерезидентов из ЕАЭС применялся статус «3» с фиксированной ставкой 13%.
Расширение кодов отчетных периодов
Коды 51, 52, 53 и 90 будут использоваться не только при реорганизации (ликвидации) организации, но и при снятии с учета иностранной организации — налогового агента.
Что сделать бухгалтеру до сдачи отчетности за I квартал 2027
Обновить справочники кодов в учетной программе до версии, в которой реализованы изменения. Разработчики «1С» планируют выпустить обновление в конце 2026 года.
Пересмотреть настройку кода 2006 — с 2027 года его нужно ставить не только на зарплату, но и на отпускные и командировочные в части районных коэффициентов и северных надбавок.
Использовать новые коды для подарков: 2722 — для недвижимости, 2723 — для транспорта. Код 2720 — только для прочего подаренного имущества.
Проверить применимость вычета 513 — он не применяется при выходе участника из организации.
Учесть новые коды статуса налогоплательщика (9 и 0) для работников из ЕАЭС и лиц со статусом иноагента.
Учесть новый код места представления (340) — для иностранных организаций — налоговых агентов.
Исключить отмененные коды (3023, 2790, 330, 332, 507, 516) — при заполнении справок и расчета за 2027 год они не используются.
Переходные положения
Новые коды применяются только к доходам, начисленным и выплаченным начиная с 1 января 2027 года. До конца 2026 года отчитывайтесь по действующим правилам. За 2026 год расчет 6-НДФЛ сдается по старой форме — срок до 25 февраля 2027 года. А вот отчетность за I квартал 2027 года (срок — 27 апреля 2027 года) уже заполняется с учетом всех нововведений.
Важно: помните, что для малого и среднего бизнеса с 2026 года действует возможность сдавать 6-НДФЛ один раз в год вместо ежеквартальной отчетности (изменения в ст. 230 НК). Крупный бизнес продолжает отчитываться ежеквартально.