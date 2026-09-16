Новые коды для 6-НДФЛ за 1 квартал 2027 года: полный разбор изменений

Первый — обновленные справочники кодов доходов и вычетов (приказ ФНС от 01.06.2026 № ЕД-1-11/360@). Второй — поправки в порядок заполнения самой формы: новые коды места представления расчета, статуса налогоплательщика и отчетных периодов (проект приказа ФНС).

Все нововведения применяются начиная с доходов, начисленных и выплаченных с 1 января 2027 года, то есть впервые отражаются в отчетности за I квартал 2027 года.