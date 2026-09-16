Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

Закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ вводит минимальный порог дохода для всех категорий иностранных работников, радикально повышает зарплатные требования к высококвалифицированным специалистам, передает контроль за доходами мигрантов в автоматический режим и вводит автоматическое расторжение трудовых договоров.

Одновременно вступил в силу отдельный закон — № 190-ФЗ от 26.06.2026, который существенно повысил ряд госпошлин. Разберемся, что именно меняется, как считать и чем грозят нарушения.