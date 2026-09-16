Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Зарплата
Читать 10 мин
Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

С 1 января 2027 года в России вступает в силу пакет поправок, который принципиально меняет подход к оплате труда иностранцев.

577 просмотров49 открытий
Автор

Закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ вводит минимальный порог дохода для всех категорий иностранных работников, радикально повышает зарплатные требования к высококвалифицированным специалистам, передает контроль за доходами мигрантов в автоматический режим и вводит автоматическое расторжение трудовых договоров. 

Одновременно вступил в силу отдельный закон — № 190-ФЗ от 26.06.2026, который существенно повысил ряд госпошлин. Разберемся, что именно меняется, как считать и чем грозят нарушения.

Что меняется и когда

Дата

Что происходит

1 сентября 2026

Новые формы уведомлений МВД о приеме и увольнении иностранцев (приказ № 290 от 12.05.2026). К уведомлениям нужно прикладывать отдельное согласие на обработку персональных данных. В уведомлении о заключении трудового договора указывается срок его действия

1 октября 2026

ФНС начинает ежеквартально передавать в МВД сведения о доходах иностранцев — по данным расчетов по страховым взносам, не позднее 45 дней после окончания квартала

25 октября 2026

СФР (Социальный фонд России) начинает направлять в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев из персонифицированного учета

1 января 2027

Вводится требование: доход иностранца не ниже прожиточного минимума × региональный коэффициент, на себя и каждого члена семьи на иждивении. При невыполнении — аннулирование патента, разрешения на работу, РВП, ВНЖ

1 марта 2027

Новые пороги зарплаты для ВКС: 717 000 руб./мес (основные) и 358 500 руб./мес (льготные категории). Ежегодная индексация. Трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранцами, работающими без патента (на основании РВП, ВНЖ), считаются прекращенными автоматически с момента подтверждения МВД факта низкого дохода или его отсутствия

Минимальный доход иностранного работника: формула и расчет

Впервые в миграционном законодательстве появляется порог дохода, ниже которого иностранец не может легально работать и находиться в России. Иностранный работник обязан содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении в РФ, на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе работы, умноженного на региональный коэффициент.

Формула норматива:

Прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ × региональный коэффициент × (1 + количество лиц на иждивении)

Важно: состав иждивенцев зависит от статуса иностранца:

  • Для патентов и разрешений на работу — учитываются только несовершеннолетние дети (до 18 лет).

  • Для РВП и ВНЖ — учитываются все члены семьи, находящиеся в РФ на иждивении: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг-иждивенец и другие.

Ключевые правила:

  • При работе в нескольких субъектах берется наибольший прожиточный минимум.

  • Итоговая величина не может превышать среднемесячную начисленную зарплату по экономике в данном регионе.

  • Региональный коэффициент устанавливается законом субъекта РФ на каждый год. Если не установлен или менее 1 — применяется значение 1.

  • Если несовершеннолетний ребенок находится на иждивении обоих супругов-иностранцев, в предусмотренных законом случаях доход может проверяться по совокупным доходам супругов. Это применяется точечно, а не автоматически во всех случаях.

Пример 1. Одинокий работник

Прожиточный минимум на душу населения в Воронежской области в 2026 году — 16 666 руб. Допустим, региональный коэффициент на 2027 год составит 1 (если область не установит иной).

16 666 × 1 × 1 = 16 666 руб./мес

Это минимальный доход, который должен быть у одинокого иностранного работника без иждивенцев.

Пример 2. Работник с двумя детьми

Тот же прожиточный минимум — 16 666 руб., коэффициент — 1. На иждивении двое несовершеннолетних детей.

16 666 × 1 × (1 + 2) = 49 998 руб./мес

Если официальная зарплата сотрудника ниже этой суммы — патент могут аннулировать.

Пример 3. Работник с тремя детьми, регион с коэффициентом 1,2

Допустим, регион установил прожиточный минимум 18 000 руб. и коэффициент 1,2. На иждивении трое детей.

18 000 × 1,2 × (1 + 3) = 86 400 руб./мес

Но если среднемесячная зарплата по экономике в данном регионе составляет, скажем, 75 000 руб., то норматив ограничен этой суммой и составит 75 000 руб./мес.

Исчислять зарплату, уплачивать страховые взносы и удерживать НДФЛ научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь начислять все виды выплат, НДФЛ, страховые взносы, формировать отчетность, работать в 1С:ЗУП. После прохождения вы получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который внесем в ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 70%: 9 559 рублей вместо 31 700 рублей. Срок акции ограничен.

Что это значит для работодателя

Прямой обязанности поднимать зарплату сотруднику по числу иждивенцев у работодателя нет. Закон устанавливает требование к доходу иностранца, а не к зарплате, которую обязан платить конкретный работодатель. Но от уровня официального дохода зависит, сохранит ли сотрудник патент, разрешение на работу, РВП или ВНЖ. А если эти документы аннулируют — работодателю придется увольнять работника и искать замену.

Как МВД узнает о доходах: межведомственный обмен

Контроль за доходами иностранцев переходит в автоматический режим. Срабатывает сразу несколько каналов передачи данных.

Канал 1. ФНС → МВД (с 1 октября 2026 года)

ФНС ежеквартально направляет в МВД сведения о выплаченных иностранцам доходам. Данные берутся из расчетов по страховым взносам — то есть из отчетности, которую работодатели уже подают. Передача происходит не позднее 45 календарных дней после окончания квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

Работодателю отдельно подавать сведения о доходах иностранного сотрудника в МВД не нужно — налоговая сделает это автоматически. Но если работодатель не сдает РСВ вовремя или указывает в нем заниженные суммы, данных в МВД не поступит, и это станет самостоятельным основанием для аннулирования патента.

Канал 2. СФР → МВД (с 25 октября 2026 года)

Социальный фонд России дополнительно передает в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев — на основании данных персонифицированного учета. Это второй независимый источник информации: если по РСВ данные расходятся с отчетностью СФР, расхождение будет выявлено.

Канал 3. Данные о самозанятых иностранцах

Для иностранцев на НПД (налоге на профессиональный доход) сведения о доходах передаются из приложения «Мой налог» ежегодно — а не ежеквартально, как по РСВ. Это значит, что контроль доходов самозанятых мигрантов происходит реже, но все равно автоматически. Важно: самозанятые иностранцы не подпадают под норму об автоматическом расторжении трудовых и гражданско-правовых договоров (п. 9.1) — для них это исключение прямо прописано в законе.

Аннулирование патента и разрешения на работу: новые основания

С 1 января 2027 года патент аннулируется (а новый не выдается) в двух случаях:

  • Отсутствие информации о доходах иностранца в системе межведомственного обмена — то есть ФНС и/или СФР не передали данных.

  • Доход ниже норматива — сумма доходов в среднем за месяц меньше прожиточного минимума × региональный коэффициент, на работника и каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Аналогичные правила действуют для разрешений на работу.

Исключения:

  • Первичное оформление патента или разрешения на работу — требования не применяются.

  • Работа исключительно у физических лиц для личных, домашних и подобных нужд, не связанных с предпринимательством.

Что происходит после аннулирования:

  • МВД уведомляет об аннулировании работодателя.

  • Работодатель обязан оформить увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК.

  • Иностранец обязан выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания.

  • Несовершеннолетние дети иностранца, срок пребывания которых продлевался на срок действия патента родителя, обязаны выехать вместе с ним — также в течение 15 дней. Срок пребывания детей продлевается на срок действия патента, но только до достижения 18 лет.

Сокращение срока пребывания: отдельный механизм

Помимо аннулирования патента, закон вводит еще один механизм — сокращение срока временного пребывания. Если МВД принимает решение сократить срок пребывания иностранца (например, при выявлении нарушений), это решение вступает в силу через 15 дней с момента принятия. 

После этого у иностранца есть дополнительно 3 дня на добровольный выезд из России. 

Это отдельная процедура, не связанная с аннулированием патента, и работодателю важно различать их: при сокращении срока пребывания патент может формально действовать, но сотрудник уже обязан покинуть страну.

Автоматическое расторжение договоров: что нужно знать

Закон вводит норму, которая принципиально отличается от аннулирования патента. 

С 1 марта 2027 года трудовой или гражданско-правовой договор с иностранцем, работающим без патента или разрешения на работу (на основании РВП или ВНЖ), считается прекращенным автоматически с момента, когда МВД подтвердило факт низкого дохода или его отсутствия.

Это значит:

  • Работодателю не нужно издавать приказ об увольнении по собственной инициативе — договор расторгается в силу закона.

  • С даты, зафиксированной МВД, сотрудник перестает работать без какого-либо приказа.

  • Однако фактически оформить прекращение трудовых отношений и произвести расчет работодатель все равно обязан — в порядке, аналогичном увольнению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Кто не подпадает под автоматическое расторжение:

  • Граждане Беларуси и члены их семей — закон прямо исключает их из действия этой нормы как участников международного договора о создании Союзного государства.

  • Самозанятые иностранцы (на НПД) — освобождены от п. 9.1 прямо законом.

Пример 4. Работник с РВП (не из Беларуси)

Гражданин Узбекистана работает в воронежской логистической компании на основании РВП (без патента). Его зарплата — 35 000 руб./мес, на иждивении двое детей. Норматив для Воронежской области — 49 998 руб./мес (см. пример 2). ФНС передает данные в МВД, МВД фиксирует доход ниже норматива. С 1 марта 2027 года, с даты, указанной в уведомлении МВД, трудовой договор считается прекращенным автоматически

Работодатель оформляет увольнение и производит расчет. Допускать сотрудника к работе после этой даты нельзя — иначе штраф за незаконное привлечение иностранца.

Если бы на этом же месте работал гражданин Беларуси — норма об автоматическом расторжении на него не распространялась бы.

Изменения для РВП и ВНЖ

РВП (разрешение на временное проживание):

  • В ежегодное уведомление о подтверждении проживания добавлено требование представлять сведения о доходах — справка от работодателя, копия налоговой декларации, выписка о доходах от вкладов и дивидендов или иной документ.

  • РВП не выдается и аннулируется, если иностранец в течение отчетного года не осуществлял трудовую или предпринимательскую деятельность либо если сумма его доходов составила менее норматива. Речь идет именно о полном отсутствии деятельности — порога в «10 месяцев» в финальной редакции закона нет.

  • Исключение: если иностранец уволился, но трудоустроился к новому работодателю в течение 3 месяцев и доход за период работы соответствует требованиям — РВП не аннулируется.

  • При работе у физлиц для личных нужд учитываются месяцы уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ.

ВНЖ (вид на жительство):

  • Аналогичные правила подтверждения дохода. Низкий доход в течение года — основание для аннулирования.

  • Послабление для ВНЖ по диплому с отличием: такой ВНЖ не аннулируется, если иностранец трудоустроился в течение 6 месяцев после выдачи, а доход за период работы соответствует требованиям.

Категории, на которые требование о доходе не распространяется:

  • Студенты-очники;

  • Пенсионеры;

  • Нетрудоспособные лица и их дети до 18 лет;

  • Дети граждан РФ;

  • Граждане Беларуси и члены их семей;

  • Лица, получившие РВП без учета квоты в связи с признанием представляющими интерес для Российской Федерации;

  • Лица, получившие РВП по мотивам непринятия деструктивных неолиберальных идеологических установок.

Зарплатные пороги для ВКС: рост почти в 3 раза

С 1 марта 2027 года минимальная зарплата высококвалифицированных специалистов меняется радикально:

Категория ВКС

Сейчас

С 1 марта 2027

Основная категория

750 000 руб. за квартал (≈250 000 руб./мес)

717 000 руб. в месяц

Научные работники и преподаватели вузов

1 млн руб./год (≈83 333 руб./мес)

358 500 руб. в месяц

Медики и научные работники международного мед. кластера

индивидуально

358 500 руб. в месяц

Специалисты резидентов ОЭЗ, Крыма, Севастополя, «Сириус»

индивидуально

358 500 руб. в месяц

IT-специалисты (аккредитованных IT-организаций)

индивидуально

358 500 руб. в месяц

Резиденты «Сколково» и ИНТЦ

индивидуально

358 500 руб. в месяц

Важно: с 2027 года оба порога ежегодно индексируются исходя из темпов роста среднемесячной зарплаты по стране. Коэффициент индексации определяет Минтруд. Закладывать в бюджет нужно не только разовый скачок, но и ежегодное увеличение на будущие периоды.

Пример 5. Переход ВКС на новые пороги

Компания в Воронеже привлекает иностранного IT-директора как ВКС с зарплатой 280 000 руб./мес. 

Сейчас это выше квартального порога (250 000 × 3 = 750 000 руб./квартал — выполняется). 

С 1 марта 2027 года минимальный порог — 717 000 руб./мес. 

Зарплата 280 000 руб. не соответствует новым требованиям. 

Варианты:

  • Поднять зарплату до 717 000 руб./мес — если специалист того стоит и бюджет позволяет.

  • Переквалифицировать сотрудника в обычного иностранного работника (не ВКС) — тогда применяется требование прожиточного минимума, а не ВКС-порог. Но меняются налоги и страховые взносы.

  • Не продлевать договор — и подбирать специалиста на рынке с учетом новых требований.

Пример 6. ВКС-преподаватель

Иностранный профессор работает в вузе Воронежа как ВКС с зарплатой 90 000 руб./мес. Сейчас для научных и педагогических работников порог — 1 млн руб./год (≈83 333 руб./мес), требование выполняется. 

С 1 марта 2027 года — 358 500 руб./мес. Зарплата 90 000 руб. не дотягивает. Вузу нужно либо поднять зарплату до 358 500 руб./мес, либо оформлять профессора по иной категории.

Ответственность работодателя

За продолжение работы сотрудника с аннулированным патентом или разрешением — незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП:

Нарушитель

Штраф

Должностное лицо

25 000 – 50 000 руб.

Юридическое лицо

250 000 – 800 000 руб.

Юр. лицо (Москва, СПб и их области)

400 000 – 1 000 000 руб.

Дополнительно

Приостановление деятельности до 90 суток

За нарушение порядка или формы уведомления о приеме/увольнении иностранца:

Нарушитель

Штраф

Должностное лицо

35 000 – 50 000 руб.

Организация

400 000 – 800 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток

За нарушение порядка уведомления о выплате зарплаты ВКС:

Нарушитель

Штраф

Должностное лицо

35 000 – 70 000 руб.

Юридическое лицо

400 000 – 1 000 000 руб.

Дополнительная санкция для ВКС: если работодатель не обеспечивает выплату ВКС зарплаты в установленных размерах, он на 2 года лишается права заключать трудовые договоры с высококвалифицированными специалистами (п. 26 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ).

Рост госпошлин: отдельный закон

Параллельно с законом 241-ФЗ вступил в силу закон № 190-ФЗ от 26.06.2026, который существенно повысил ряд госпошлин, влияющих на расходы работодателя при оформлении иностранцев:

  • Приглашение на въезд — более чем в 8 раз.

  • Переоформление визы — более чем в 3 раза.

  • Прием в гражданство — почти в 12 раз.

Эти расходы стоит учитывать в бюджете на оформление и продление статуса иностранных сотрудников.

Что делать работодателю: чек-лист

До 1 сентября 2026:

  • Перейти на новые формы уведомлений МВД (приказ № 290 от 12.05.2026).

  • Прикладывать отдельные согласия на обработку персональных данных к каждому уведомлению.

  • В уведомлении о заключении трудового договора указывать срок его действия.

До 1 октября 2026:

  • Убедиться, что расчеты по страховым взносам подаются вовремя и содержат корректные данные о доходах иностранцев.

  • Проверить, все ли иностранцы имеют действующие патенты и разрешения на работу.

  • Проверить корректность данных в отчетности СФР — с 25 октября они пойдут в МВД как второй канал контроля.

До 1 января 2027:

  • Провести аудит зарплат иностранных работников. Сравнить их с прогнозным прожиточным минимумом в регионе на 2027 год (для Воронежской области ориентировочно — с учетом роста от 16 666 руб. в 2026 году, точная сумма будет установлена к 14 ноября 2026).

  • Выявить сотрудников, чей доход может оказаться ниже норматива, особенно с учетом несовершеннолетних детей (для патентов) и всех иждивенцев (для РВП/ВНЖ).

  • Решить, кого из сотрудников-иностранцев с низкой зарплатой удастся удержать повышением оклада, а кого придется заменить.

До 1 марта 2027:

  • Проверить все трудовые договоры с ВКС. Если зарплата ниже 717 000 руб./мес (основная категория) или 358 500 руб./мес (льготная, включая IT-специалистов, резидентов «Сколково» и ОЭЗ) — внести изменения в договоры либо принять решение о переквалификации или замене.

  • Проверить статус сотрудников без патента (РВП, ВНЖ) — с этой даты их договоры могут быть расторгнуты автоматически при низком доходе. Убедиться, что среди них нет граждан Беларуси — на них норма не распространяется.

  • Закладывать в бюджет 2027 года и последующих лет ежегодную индексацию ВКС-порогов.

  • Учесть рост госпошлин (по закону 190-ФЗ) при планировании расходов на оформление и продление статусов.

Если патент сотрудника аннулировали:

  • Получить уведомление от МВД.

  • Оформить увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК.

  • Не допускать сотрудника к работе с даты аннулирования — иначе штраф за незаконное привлечение.

Если договор расторгнут автоматически (для работающих без патента, с 1 марта 2027):

  • Проверить основание — уведомление МВД о низком доходе или его отсутствии.

  • Оформить прекращение трудовых отношений в порядке, аналогичном обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

  • Произвести окончательный расчет.

  • Не допускать сотрудника к работе с даты, зафиксированной МВД.

Если срок пребывания сокращен:

  • Получить уведомление МВД о сокращении срока пребывания.

  • Отсчитать 15 дней с момента принятия решения — после этого срока иностранец обязан выехать в течение 3 дней.

  • Не допускать сотрудника к работе после истечения срока пребывания.

На что обратить внимание физлицам-работодателям

Если вы как физическое лицо наняли иностранца, временно или постоянно проживающего в России, для личных, домашних и подобных нужд (няня, домработница, садовник) — требования о доходе на уровне прожиточного минимума к этой категории не применяются. Но сам иностранец обязан в течение 10 дней с начала работы уведомить территориальный орган МВД, приложив копию договора. Страховые взносы за такого иностранца-патентника платит именно нанявший его гражданин, а не сам работник.

Новые правила означают, что для значительной части работодателей — особенно в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг, где зарплаты мигрантов традиционно невысоки, — 2027 год станет точкой пересмотра кадровой стратегии. Чем раньше провести аудит, проверить отчетность сразу по двум каналам (ФНС и СФР), учесть рост госпошлин и подготовиться к автоматическому расторжению договоров, тем меньше риск получить штраф и остаться без работников в разгар сезона.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка