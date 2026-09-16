Зарплата иностранных работников с 2027 года: что учесть работодателю

Закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ вводит минимальный порог дохода для всех категорий иностранных работников, радикально повышает зарплатные требования к высококвалифицированным специалистам, передает контроль за доходами мигрантов в автоматический режим и вводит автоматическое расторжение трудовых договоров.
Одновременно вступил в силу отдельный закон — № 190-ФЗ от 26.06.2026, который существенно повысил ряд госпошлин. Разберемся, что именно меняется, как считать и чем грозят нарушения.
Что меняется и когда
Дата
Что происходит
1 сентября 2026
Новые формы уведомлений МВД о приеме и увольнении иностранцев (приказ № 290 от 12.05.2026). К уведомлениям нужно прикладывать отдельное согласие на обработку персональных данных. В уведомлении о заключении трудового договора указывается срок его действия
1 октября 2026
ФНС начинает ежеквартально передавать в МВД сведения о доходах иностранцев — по данным расчетов по страховым взносам, не позднее 45 дней после окончания квартала
25 октября 2026
СФР (Социальный фонд России) начинает направлять в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев из персонифицированного учета
1 января 2027
Вводится требование: доход иностранца не ниже прожиточного минимума × региональный коэффициент, на себя и каждого члена семьи на иждивении. При невыполнении — аннулирование патента, разрешения на работу, РВП, ВНЖ
1 марта 2027
Новые пороги зарплаты для ВКС: 717 000 руб./мес (основные) и 358 500 руб./мес (льготные категории). Ежегодная индексация. Трудовые и гражданско-правовые договоры с иностранцами, работающими без патента (на основании РВП, ВНЖ), считаются прекращенными автоматически с момента подтверждения МВД факта низкого дохода или его отсутствия
Минимальный доход иностранного работника: формула и расчет
Впервые в миграционном законодательстве появляется порог дохода, ниже которого иностранец не может легально работать и находиться в России. Иностранный работник обязан содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении в РФ, на уровне не ниже прожиточного минимума в регионе работы, умноженного на региональный коэффициент.
Формула норматива:
Прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ × региональный коэффициент × (1 + количество лиц на иждивении)
Важно: состав иждивенцев зависит от статуса иностранца:
Для патентов и разрешений на работу — учитываются только несовершеннолетние дети (до 18 лет).
Для РВП и ВНЖ — учитываются все члены семьи, находящиеся в РФ на иждивении: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг-иждивенец и другие.
Ключевые правила:
При работе в нескольких субъектах берется наибольший прожиточный минимум.
Итоговая величина не может превышать среднемесячную начисленную зарплату по экономике в данном регионе.
Региональный коэффициент устанавливается законом субъекта РФ на каждый год. Если не установлен или менее 1 — применяется значение 1.
Если несовершеннолетний ребенок находится на иждивении обоих супругов-иностранцев, в предусмотренных законом случаях доход может проверяться по совокупным доходам супругов. Это применяется точечно, а не автоматически во всех случаях.
Пример 1. Одинокий работник
Прожиточный минимум на душу населения в Воронежской области в 2026 году — 16 666 руб. Допустим, региональный коэффициент на 2027 год составит 1 (если область не установит иной).
16 666 × 1 × 1 = 16 666 руб./мес
Это минимальный доход, который должен быть у одинокого иностранного работника без иждивенцев.
Пример 2. Работник с двумя детьми
Тот же прожиточный минимум — 16 666 руб., коэффициент — 1. На иждивении двое несовершеннолетних детей.
16 666 × 1 × (1 + 2) = 49 998 руб./мес
Если официальная зарплата сотрудника ниже этой суммы — патент могут аннулировать.
Пример 3. Работник с тремя детьми, регион с коэффициентом 1,2
Допустим, регион установил прожиточный минимум 18 000 руб. и коэффициент 1,2. На иждивении трое детей.
18 000 × 1,2 × (1 + 3) = 86 400 руб./мес
Но если среднемесячная зарплата по экономике в данном регионе составляет, скажем, 75 000 руб., то норматив ограничен этой суммой и составит 75 000 руб./мес.
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Что это значит для работодателя
Прямой обязанности поднимать зарплату сотруднику по числу иждивенцев у работодателя нет. Закон устанавливает требование к доходу иностранца, а не к зарплате, которую обязан платить конкретный работодатель. Но от уровня официального дохода зависит, сохранит ли сотрудник патент, разрешение на работу, РВП или ВНЖ. А если эти документы аннулируют — работодателю придется увольнять работника и искать замену.
Как МВД узнает о доходах: межведомственный обмен
Контроль за доходами иностранцев переходит в автоматический режим. Срабатывает сразу несколько каналов передачи данных.
Канал 1. ФНС → МВД (с 1 октября 2026 года)
ФНС ежеквартально направляет в МВД сведения о выплаченных иностранцам доходам. Данные берутся из расчетов по страховым взносам — то есть из отчетности, которую работодатели уже подают. Передача происходит не позднее 45 календарных дней после окончания квартала, полугодия, 9 месяцев и года.
Работодателю отдельно подавать сведения о доходах иностранного сотрудника в МВД не нужно — налоговая сделает это автоматически. Но если работодатель не сдает РСВ вовремя или указывает в нем заниженные суммы, данных в МВД не поступит, и это станет самостоятельным основанием для аннулирования патента.
Канал 2. СФР → МВД (с 25 октября 2026 года)
Социальный фонд России дополнительно передает в МВД сведения о трудовой деятельности иностранцев — на основании данных персонифицированного учета. Это второй независимый источник информации: если по РСВ данные расходятся с отчетностью СФР, расхождение будет выявлено.
Канал 3. Данные о самозанятых иностранцах
Для иностранцев на НПД (налоге на профессиональный доход) сведения о доходах передаются из приложения «Мой налог» ежегодно — а не ежеквартально, как по РСВ. Это значит, что контроль доходов самозанятых мигрантов происходит реже, но все равно автоматически. Важно: самозанятые иностранцы не подпадают под норму об автоматическом расторжении трудовых и гражданско-правовых договоров (п. 9.1) — для них это исключение прямо прописано в законе.
Аннулирование патента и разрешения на работу: новые основания
С 1 января 2027 года патент аннулируется (а новый не выдается) в двух случаях:
Отсутствие информации о доходах иностранца в системе межведомственного обмена — то есть ФНС и/или СФР не передали данных.
Доход ниже норматива — сумма доходов в среднем за месяц меньше прожиточного минимума × региональный коэффициент, на работника и каждого несовершеннолетнего ребенка на иждивении.
Аналогичные правила действуют для разрешений на работу.
Исключения:
Первичное оформление патента или разрешения на работу — требования не применяются.
Работа исключительно у физических лиц для личных, домашних и подобных нужд, не связанных с предпринимательством.
Что происходит после аннулирования:
МВД уведомляет об аннулировании работодателя.
Работодатель обязан оформить увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
Иностранец обязан выехать из России в течение 15 дней, если нет других законных оснований для пребывания.
Несовершеннолетние дети иностранца, срок пребывания которых продлевался на срок действия патента родителя, обязаны выехать вместе с ним — также в течение 15 дней. Срок пребывания детей продлевается на срок действия патента, но только до достижения 18 лет.
Сокращение срока пребывания: отдельный механизм
Помимо аннулирования патента, закон вводит еще один механизм — сокращение срока временного пребывания. Если МВД принимает решение сократить срок пребывания иностранца (например, при выявлении нарушений), это решение вступает в силу через 15 дней с момента принятия.
После этого у иностранца есть дополнительно 3 дня на добровольный выезд из России.
Это отдельная процедура, не связанная с аннулированием патента, и работодателю важно различать их: при сокращении срока пребывания патент может формально действовать, но сотрудник уже обязан покинуть страну.
Автоматическое расторжение договоров: что нужно знать
Закон вводит норму, которая принципиально отличается от аннулирования патента.
С 1 марта 2027 года трудовой или гражданско-правовой договор с иностранцем, работающим без патента или разрешения на работу (на основании РВП или ВНЖ), считается прекращенным автоматически с момента, когда МВД подтвердило факт низкого дохода или его отсутствия.
Это значит:
Работодателю не нужно издавать приказ об увольнении по собственной инициативе — договор расторгается в силу закона.
С даты, зафиксированной МВД, сотрудник перестает работать без какого-либо приказа.
Однако фактически оформить прекращение трудовых отношений и произвести расчет работодатель все равно обязан — в порядке, аналогичном увольнению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Кто не подпадает под автоматическое расторжение:
Граждане Беларуси и члены их семей — закон прямо исключает их из действия этой нормы как участников международного договора о создании Союзного государства.
Самозанятые иностранцы (на НПД) — освобождены от п. 9.1 прямо законом.
Пример 4. Работник с РВП (не из Беларуси)
Гражданин Узбекистана работает в воронежской логистической компании на основании РВП (без патента). Его зарплата — 35 000 руб./мес, на иждивении двое детей. Норматив для Воронежской области — 49 998 руб./мес (см. пример 2). ФНС передает данные в МВД, МВД фиксирует доход ниже норматива. С 1 марта 2027 года, с даты, указанной в уведомлении МВД, трудовой договор считается прекращенным автоматически.
Работодатель оформляет увольнение и производит расчет. Допускать сотрудника к работе после этой даты нельзя — иначе штраф за незаконное привлечение иностранца.
Если бы на этом же месте работал гражданин Беларуси — норма об автоматическом расторжении на него не распространялась бы.
Изменения для РВП и ВНЖ
РВП (разрешение на временное проживание):
В ежегодное уведомление о подтверждении проживания добавлено требование представлять сведения о доходах — справка от работодателя, копия налоговой декларации, выписка о доходах от вкладов и дивидендов или иной документ.
РВП не выдается и аннулируется, если иностранец в течение отчетного года не осуществлял трудовую или предпринимательскую деятельность либо если сумма его доходов составила менее норматива. Речь идет именно о полном отсутствии деятельности — порога в «10 месяцев» в финальной редакции закона нет.
Исключение: если иностранец уволился, но трудоустроился к новому работодателю в течение 3 месяцев и доход за период работы соответствует требованиям — РВП не аннулируется.
При работе у физлиц для личных нужд учитываются месяцы уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ.
ВНЖ (вид на жительство):
Аналогичные правила подтверждения дохода. Низкий доход в течение года — основание для аннулирования.
Послабление для ВНЖ по диплому с отличием: такой ВНЖ не аннулируется, если иностранец трудоустроился в течение 6 месяцев после выдачи, а доход за период работы соответствует требованиям.
Категории, на которые требование о доходе не распространяется:
Студенты-очники;
Пенсионеры;
Нетрудоспособные лица и их дети до 18 лет;
Дети граждан РФ;
Граждане Беларуси и члены их семей;
Лица, получившие РВП без учета квоты в связи с признанием представляющими интерес для Российской Федерации;
Лица, получившие РВП по мотивам непринятия деструктивных неолиберальных идеологических установок.
Зарплатные пороги для ВКС: рост почти в 3 раза
С 1 марта 2027 года минимальная зарплата высококвалифицированных специалистов меняется радикально:
Категория ВКС
Сейчас
С 1 марта 2027
Основная категория
750 000 руб. за квартал (≈250 000 руб./мес)
717 000 руб. в месяц
Научные работники и преподаватели вузов
1 млн руб./год (≈83 333 руб./мес)
358 500 руб. в месяц
Медики и научные работники международного мед. кластера
индивидуально
358 500 руб. в месяц
Специалисты резидентов ОЭЗ, Крыма, Севастополя, «Сириус»
индивидуально
358 500 руб. в месяц
IT-специалисты (аккредитованных IT-организаций)
индивидуально
358 500 руб. в месяц
Резиденты «Сколково» и ИНТЦ
индивидуально
358 500 руб. в месяц
Важно: с 2027 года оба порога ежегодно индексируются исходя из темпов роста среднемесячной зарплаты по стране. Коэффициент индексации определяет Минтруд. Закладывать в бюджет нужно не только разовый скачок, но и ежегодное увеличение на будущие периоды.
Пример 5. Переход ВКС на новые пороги
Компания в Воронеже привлекает иностранного IT-директора как ВКС с зарплатой 280 000 руб./мес.
Сейчас это выше квартального порога (250 000 × 3 = 750 000 руб./квартал — выполняется).
С 1 марта 2027 года минимальный порог — 717 000 руб./мес.
Зарплата 280 000 руб. не соответствует новым требованиям.
Варианты:
Поднять зарплату до 717 000 руб./мес — если специалист того стоит и бюджет позволяет.
Переквалифицировать сотрудника в обычного иностранного работника (не ВКС) — тогда применяется требование прожиточного минимума, а не ВКС-порог. Но меняются налоги и страховые взносы.
Не продлевать договор — и подбирать специалиста на рынке с учетом новых требований.
Пример 6. ВКС-преподаватель
Иностранный профессор работает в вузе Воронежа как ВКС с зарплатой 90 000 руб./мес. Сейчас для научных и педагогических работников порог — 1 млн руб./год (≈83 333 руб./мес), требование выполняется.
С 1 марта 2027 года — 358 500 руб./мес. Зарплата 90 000 руб. не дотягивает. Вузу нужно либо поднять зарплату до 358 500 руб./мес, либо оформлять профессора по иной категории.
Ответственность работодателя
За продолжение работы сотрудника с аннулированным патентом или разрешением — незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности по ст. 18.15 КоАП:
Нарушитель
Штраф
Должностное лицо
25 000 – 50 000 руб.
Юридическое лицо
250 000 – 800 000 руб.
Юр. лицо (Москва, СПб и их области)
400 000 – 1 000 000 руб.
Дополнительно
Приостановление деятельности до 90 суток
За нарушение порядка или формы уведомления о приеме/увольнении иностранца:
Нарушитель
Штраф
Должностное лицо
35 000 – 50 000 руб.
Организация
400 000 – 800 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток
За нарушение порядка уведомления о выплате зарплаты ВКС:
Нарушитель
Штраф
Должностное лицо
35 000 – 70 000 руб.
Юридическое лицо
400 000 – 1 000 000 руб.
Дополнительная санкция для ВКС: если работодатель не обеспечивает выплату ВКС зарплаты в установленных размерах, он на 2 года лишается права заключать трудовые договоры с высококвалифицированными специалистами (п. 26 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ).
Рост госпошлин: отдельный закон
Параллельно с законом 241-ФЗ вступил в силу закон № 190-ФЗ от 26.06.2026, который существенно повысил ряд госпошлин, влияющих на расходы работодателя при оформлении иностранцев:
Приглашение на въезд — более чем в 8 раз.
Переоформление визы — более чем в 3 раза.
Прием в гражданство — почти в 12 раз.
Эти расходы стоит учитывать в бюджете на оформление и продление статуса иностранных сотрудников.
Что делать работодателю: чек-лист
До 1 сентября 2026:
Перейти на новые формы уведомлений МВД (приказ № 290 от 12.05.2026).
Прикладывать отдельные согласия на обработку персональных данных к каждому уведомлению.
В уведомлении о заключении трудового договора указывать срок его действия.
До 1 октября 2026:
Убедиться, что расчеты по страховым взносам подаются вовремя и содержат корректные данные о доходах иностранцев.
Проверить, все ли иностранцы имеют действующие патенты и разрешения на работу.
Проверить корректность данных в отчетности СФР — с 25 октября они пойдут в МВД как второй канал контроля.
До 1 января 2027:
Провести аудит зарплат иностранных работников. Сравнить их с прогнозным прожиточным минимумом в регионе на 2027 год (для Воронежской области ориентировочно — с учетом роста от 16 666 руб. в 2026 году, точная сумма будет установлена к 14 ноября 2026).
Выявить сотрудников, чей доход может оказаться ниже норматива, особенно с учетом несовершеннолетних детей (для патентов) и всех иждивенцев (для РВП/ВНЖ).
Решить, кого из сотрудников-иностранцев с низкой зарплатой удастся удержать повышением оклада, а кого придется заменить.
До 1 марта 2027:
Проверить все трудовые договоры с ВКС. Если зарплата ниже 717 000 руб./мес (основная категория) или 358 500 руб./мес (льготная, включая IT-специалистов, резидентов «Сколково» и ОЭЗ) — внести изменения в договоры либо принять решение о переквалификации или замене.
Проверить статус сотрудников без патента (РВП, ВНЖ) — с этой даты их договоры могут быть расторгнуты автоматически при низком доходе. Убедиться, что среди них нет граждан Беларуси — на них норма не распространяется.
Закладывать в бюджет 2027 года и последующих лет ежегодную индексацию ВКС-порогов.
Учесть рост госпошлин (по закону 190-ФЗ) при планировании расходов на оформление и продление статусов.
Если патент сотрудника аннулировали:
Получить уведомление от МВД.
Оформить увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
Не допускать сотрудника к работе с даты аннулирования — иначе штраф за незаконное привлечение.
Если договор расторгнут автоматически (для работающих без патента, с 1 марта 2027):
Проверить основание — уведомление МВД о низком доходе или его отсутствии.
Оформить прекращение трудовых отношений в порядке, аналогичном обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Произвести окончательный расчет.
Не допускать сотрудника к работе с даты, зафиксированной МВД.
Если срок пребывания сокращен:
Получить уведомление МВД о сокращении срока пребывания.
Отсчитать 15 дней с момента принятия решения — после этого срока иностранец обязан выехать в течение 3 дней.
Не допускать сотрудника к работе после истечения срока пребывания.
На что обратить внимание физлицам-работодателям
Если вы как физическое лицо наняли иностранца, временно или постоянно проживающего в России, для личных, домашних и подобных нужд (няня, домработница, садовник) — требования о доходе на уровне прожиточного минимума к этой категории не применяются. Но сам иностранец обязан в течение 10 дней с начала работы уведомить территориальный орган МВД, приложив копию договора. Страховые взносы за такого иностранца-патентника платит именно нанявший его гражданин, а не сам работник.
Новые правила означают, что для значительной части работодателей — особенно в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг, где зарплаты мигрантов традиционно невысоки, — 2027 год станет точкой пересмотра кадровой стратегии. Чем раньше провести аудит, проверить отчетность сразу по двум каналам (ФНС и СФР), учесть рост госпошлин и подготовиться к автоматическому расторжению договоров, тем меньше риск получить штраф и остаться без работников в разгар сезона.