Какие документы нужны для приема на работу

Какие обязательные документы нужны при приеме на работу
По требованиям ст. 65 ТК при приеме на работу необходимы:
Документ, который удостоверяет личность. В основном используют паспорт гражданина РФ, при его замене используют временное удостоверение личности. После получения нового паспорта сотрудник обязан предоставить его в отдел кадров, чтобы записать реквизиты.
Трудовая книжка. Это главный документ о трудовой деятельности, который подтверждает стаж и опыт. С 2021 года ведут электронную трудовую. При переходе на ЭТК требуется выписка СТД-Р, которую можно получить у предыдущего работодателя, через Госуслуги, в МФЦ или через СФР.
СНИЛС. СНИЛС может быть в форме пластиковой карточки, которую выдавали до 2019 года, или уведомления по форме АДИ-РЕГ. При утере документа работодатель может запросить информацию в СФР.
Документы воинского учета. Для лиц призывного возраста, от 18 до 30 лет, необходимо приписное свидетельство, для военнообязанных — военный билет.
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Дополнительные документы для отдельных должностей
Помимо основных документов, для некоторых профессий могут понадобиться дополнительные:
Документы об образовании. Это дипломы об окончании учебных заведений, которые подтверждают квалификацию для определенных должностей, аттестаты о среднем образовании, дипломы о среднем специальном образовании. Для некоторых профессий наличие специального образования — обязательное требование.
Медицинская книжка. Документ нужен для некоторых сфер деятельности, в том числе для общепита, торговли, медицины, образовательных организаций и сферы услуг. Медкнижку оформляют после прохождения обязательного медицинского осмотра.
Справка о наличии (отсутствии) судимости. Некоторые должности нельзя занимать, если у кандидата есть судимость.
Справка об отсутствии административного наказания за употребление психотропных веществ. Документ запрашивают для трудоустройства моряком, включая торговый флот, специалистом в сфере транспортной безопасности, машинистом или помощником машиниста на железнодорожном транспорте и т.д.