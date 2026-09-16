Какие документы нужны для приема на работу

По требованиям ст. 65 ТК при приеме на работу необходимы:

СНИЛС. СНИЛС может быть в форме пластиковой карточки, которую выдавали до 2019 года, или уведомления по форме АДИ-РЕГ. При утере документа работодатель может запросить информацию в СФР.

Трудовая книжка. Это главный документ о трудовой деятельности, который подтверждает стаж и опыт. С 2021 года ведут электронную трудовую. При переходе на ЭТК требуется выписка СТД-Р, которую можно получить у предыдущего работодателя, через Госуслуги, в МФЦ или через СФР.

Документ, который удостоверяет личность. В основном используют паспорт гражданина РФ, при его замене используют временное удостоверение личности. После получения нового паспорта сотрудник обязан предоставить его в отдел кадров, чтобы записать реквизиты.

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