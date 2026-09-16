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Трудовые отношения
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Какие документы нужны для приема на работу

Какие документы нужны для приема на работу

Трудовое законодательство устанавливает перечень обязательных документов для приема на работу. Рассказываем, что он включает.

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Какие обязательные документы нужны при приеме на работу

По требованиям ст. 65 ТК при приеме на работу необходимы:

  1. Документ, который удостоверяет личность. В основном используют паспорт гражданина РФ, при его замене используют временное удостоверение личности. После получения нового паспорта сотрудник обязан предоставить его в отдел кадров, чтобы записать реквизиты.

  2. Трудовая книжка. Это главный документ о трудовой деятельности, который подтверждает стаж и опыт. С 2021 года ведут электронную трудовую. При переходе на ЭТК требуется выписка СТД-Р, которую можно получить у предыдущего работодателя, через Госуслуги, в МФЦ или через СФР.

  3. СНИЛС. СНИЛС может быть в форме пластиковой карточки, которую выдавали до 2019 года, или уведомления по форме АДИ-РЕГ. При утере документа работодатель может запросить информацию в СФР.

  4. Документы воинского учета. Для лиц призывного возраста, от 18 до 30 лет, необходимо приписное свидетельство, для военнообязанных — военный билет.

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Дополнительные документы для отдельных должностей

Помимо основных документов, для некоторых профессий могут понадобиться дополнительные:

  1. Документы об образовании. Это дипломы об окончании учебных заведений, которые подтверждают квалификацию для определенных должностей, аттестаты о среднем образовании, дипломы о среднем специальном образовании. Для некоторых профессий наличие специального образования — обязательное требование.

  2. Медицинская книжка. Документ нужен для некоторых сфер деятельности, в том числе для общепита, торговли, медицины, образовательных организаций и сферы услуг. Медкнижку оформляют после прохождения обязательного медицинского осмотра.

  3. Справка о наличии (отсутствии) судимости. Некоторые должности нельзя занимать, если у кандидата есть судимость.

  4. Справка об отсутствии административного наказания за употребление психотропных веществ. Документ запрашивают для трудоустройства моряком, включая торговый флот, специалистом в сфере транспортной безопасности, машинистом или помощником машиниста на железнодорожном транспорте и т.д.

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