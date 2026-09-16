Нужно ли организации-резиденту «Сколково» учитывать основные средства с НДС

Как учитывать покупку ОС и лизинг

При покупке ОС организация формирует их первоначальную стоимость на счете 08 и аккумулирует все затраты (в том числе сумму НДС). И только после этого сумму списывают на счет 01.

При лизинге ситуация аналогична: сначала организация формирует первоначальную стоимость права пользования активом с учетом всего объема затрат (лизинговые платежи, выкупная цена при наличии). НДС, который предъявлен лизингодателем, включают в стоимость ППА.

Если в какой-то момент организация утратит льготу, то ситуация изменится. Тогда НДС (который ранее включили в стоимость) при использовании активов в операциях с НДС можно будет принять к вычету.