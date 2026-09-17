Скидки и баллы от маркетплейса: что с налогами у площадки и у продавца

Две схемы — два налоговых результата

Когда покупатель видит на маркетплейсе сниженную цену, за этим могут стоять принципиально разные механизмы, и налоги по ним считаются по-разному.

Схема А. Скидка по поручению продавца, компенсация баллами. Селлер дает площадке право снизить цену покупателю, а взамен получает виртуальные баллы (один балл равен одному рублю). Вывести баллы на расчетный счет нельзя — ими можно лишь оплачивать услуги маркетплейса со скидкой до 99%. Денежная выплата допустима только для остатка неиспользованных баллов, и она не меняет стоимость уже оказанных услуг. Это самая распространенная модель на Ozon и Wildberries.

Схема Б. Скидка за счет площадки, компенсация рублями. Маркетплейс по собственной инициативе уменьшает цену для покупателя, а селлеру перечисляет разницу деньгами на счет. В этом случае выручка продавца не сокращается: в доход идет то, что заплатил покупатель, плюс денежная компенсация от платформы.

Ключевой вопрос — от чего считать налог. В схеме А это фактическая цена продажи со скидкой. В схеме Б — полная сумма, включая компенсацию.