Проблема «двойной» несостоятельности: защита прав дольщиков при банкротстве проектного юрлица—застройщика

Реформа девелопмента и феномен «пустой оболочки»

Современное российское долевое строительство, прошедшее через масштабную реформу 2017–2019 годов, жестко подчинено проектному принципу. Законодательство требует обособления каждого строительного объекта: один проект — это строго одно разрешение на строительство и одно банковское сопровождение.

В ответ на эти регуляторные требования девелоперские группы стали массово создавать под каждый отдельный жилой комплекс обособленные юридические лица (SPV). В такой модели проектная компания выполняет сугубо «техническую» роль. Она не владеет известным рыночным брендом, не имеет диверсифицированного бизнеса и часто не располагает никакими активами, кроме самого земельного участка и разрешительной документации. Фактический же центр принятия решений, как и основная прибыль девелоперского холдинга, всегда аккумулируются на уровне материнской структуры или конечных бенефициаров группы.

Когда проект сталкивается с финансовым крахом и проектная компания входит в процедуру банкротства, дольщики неизбежно сталкиваются с эффектом «двойной» несостоятельности. Формальный застройщик признается неплатежеспособным, однако реальный центр прибыли остается юридически не связанным с обязательствами перед гражданами и находится вне досягаемости стандартных механизмов взыскания.

Ситуация критически обостряется, если к моменту инициации банкротства техническое юрлицо уже полностью прекратило деятельность, превратившись в «пустую оболочку» без имущества, штата и первичной документации.