НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

Примеры

Пример 1. Упрощенец стал плательщиком НДС, покупатель без права на вычет

ООО «Весна» (УСН, ставка 5%) заключило в 2025 году длящийся договор поставки с ООО «Техно» (также на УСН). Цена договора — 600 000 руб., НДС не выделен, условие о пересмотре цены при изменении налогового законодательства отсутствует.

В октябре 2026 года ООО «Весна» превысило лимит по доходам и стало плательщиком НДС по ставке 22%.

Расчет: поскольку покупатель не имеет права на вычет, стороны не меняли цену и в договоре нет соответствующего условия, применяется расчетный метод:

НДС=600 000×22122=108 197 руб.

Продавец уплачивает эту сумму в бюджет за свой счет. Счет-фактура не выставляется. Покупатель ничего не доплачивает.