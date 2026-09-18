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НДС
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НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 293-ФЗ, который меняет порядок исчисления НДС по длящимся договорам: если после их заключения у продавца появилась обязанность платить налог, а покупатель не может принять его к вычету, НДС выделяется из цены расчетным методом — без счета-фактуры и без доплаты со стороны покупателя.

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Нормативная база

Изменения опираются на три документа:

  • Постановление Конституционного Суда от 25.11.2025 № 41-П — КС признал неконституционными нормы, допускающие взыскание с покупателя дополнительной суммы как компенсации последствий изменения налогового законодательства. Суд указал, что налоговые изменения сами по себе не являются законным основанием для одностороннего повышения ранее согласованной стоимости.

  • Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 и 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» — принят Госдумой 21 июля 2026 года, одобрен Советом Федерации 24 июля, подписан Президентом 4 августа. Закон добавляет пункт 3.2 в статью 166 НК и корректирует статью 168 НК

  • Законопроект № 1203640-8 — исходный текст поправок, на основе которого был принят закон. 

Сроки вступления в силу

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Поскольку налоговым периодом по НДС является квартал, фактическая дата применения — 1 октября 2026 года

Суть изменений

Раньше действовало общее правило: продавец обязан предъявить покупателю НДС дополнительно к цене договора (ст. 168 НК). Если после заключения долгосрочного контракта налоговое законодательство менялось — например, упрощенец превышал лимит по доходам и становился плательщиком НДС, — продавец начислял налог сверху цены. Покупатель же нередко не мог принять НДС к вычету (например, применял УСН) и фактически нес некомпенсируемые потери. 

Новый порядок вводит альтернативный механизм: НДС «зашивается» внутрь уже согласованной цены, а не начисляется сверх нее. Продавец выделяет налог расчетным методом из договорной стоимости и уплачивает его в бюджет за свой счет. Счет-фактура покупателю не выставляется. 

Условия применения расчетного метода

Специальный порядок применяется только при одновременном соблюдении всех четырех условий (новый п. 3.2 ст. 166 НК):

  • После заключения договора в законодательство внесены изменения, в силу которых у продавца возникает обязанность по уплате НДС (то есть ранее он плательщиком не был).

  • Покупатель не имеет права принять сумму НДС к вычету.

  • Стороны не изменили цену договора в соответствии с гражданским законодательством и не расторгли его.

  • В договоре не предусмотрено условие об урегулировании взаимодействия сторон в связи с такими изменениями.

Если хотя бы одно условие не соблюдено — действует общий порядок: продавец предъявляет НДС дополнительно к цене и выставляет счет-фактуру. 

Расчетные ставки

НДС исчисляется по расчетной ставке, которая зависит от применяемой ставки налогообложения и вида операций: 

Применяемая ставка НДС

Расчетная ставка

22% (основная ставка)

22/122

10% (льготная ставка)

10/110

7% (специальная ставка для УСН)

7/107

5% (специальная ставка для УСН)

5/105

Когда специальный порядок НЕ применяется

Закон № 293-ФЗ затрагивает только ситуации возникновения обязанности по уплате НДС у лица, ранее освобожденного от нее. В следующих случаях расчетный метод не используется: 

  • Повышение ставки НДС (например, с 20% до 22%) — продавец предъявляет НДС по новой ставке дополнительно к цене по общим правилам.

  • Покупатель имеет право на вычет — НДС предъявляется сверх цены, счет-фактура выставляется, покупатель принимает налог к вычету.

  • Стороны согласовали изменение цены — если в договоре есть условие о пересмотре цены или стороны подписали допсоглашение, действует общий порядок.

  • Изменение ставки с 5% на 7% для плательщиков УСН — это пересмотр действующей ставки, а не возникновение обязанности, поэтому расчетный метод не применяется.

Примеры

Пример 1. Упрощенец стал плательщиком НДС, покупатель без права на вычет

ООО «Весна» (УСН, ставка 5%) заключило в 2025 году длящийся договор поставки с ООО «Техно» (также на УСН). Цена договора — 600 000 руб., НДС не выделен, условие о пересмотре цены при изменении налогового законодательства отсутствует.

В октябре 2026 года ООО «Весна» превысило лимит по доходам и стало плательщиком НДС по ставке 22%.

Расчет: поскольку покупатель не имеет права на вычет, стороны не меняли цену и в договоре нет соответствующего условия, применяется расчетный метод:

НДС=600 000×22122=108 197 руб.

Продавец уплачивает эту сумму в бюджет за свой счет. Счет-фактура не выставляется. Покупатель ничего не доплачивает. 

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Пример 2. В договоре есть условие о пересмотре цены

Те же исходные данные, но в договоре прописано: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об увеличении цены договора на сумму НДС».

Продавец предложил покупателю подписать допсоглашение об увеличении цены на сумму налога, покупатель согласился.

Расчет: условие о пересмотре цены есть — расчетный метод не применяется. Действует общий порядок:

Цена с НДС=600 000+600 000×22%=732 000 руб.

Продавец выставляет счет-фактуру. Покупатель на УСН вычет принять не может, но продавец исполнил обязанность по договору. 

Пример 3. Покупатель имеет право на вычет

ООО «Торг» (УСН) заключило договор с ПАО «Завод» (общая система налогообложения). Цена — 2 000 000 руб. В 2026 году ООО «Торг» стало плательщиком НДС.

Поскольку покупатель (ПАО «Завод») имеет право на вычет НДС, специальный порядок не применяется. Продавец предъявляет НДС дополнительно к цене:

Цена с НДС=2 000 000+2 000 000×22%=2 440 000 руб.

Выставляется счет-фактура, покупатель принимает НДС к вычету. Налоговое бремя для покупателя отсутствует. 

Пример 4. Льготная ставка 10%

ИП на УСН (ставка 7%) поставляет продовольственные товары по длящемуся договору. Цена — 500 000 руб. После превышения лимита доходов ИП становится плательщиком НДС, но продовольственные товары облагаются по льготной ставке 10%.

Покупатель — организация на УСН, права на вычет нет. В договоре условие о пересмотре цены отсутствует.

Расчет:

НДС=500 000×10/110=45 455 руб.

Сумма уплачивается продавцом в бюджет, счет-фактура не выставляется. 

Рекомендации

Продавцам, работающим с контрагентами без права на вычет НДС (УСН, ЕСХН, освобожденные от НДС), стоит уже сейчас пересмотреть шаблоны договоров. Если в контракте нет условия о пересмотре цены при изменении налогового законодательства, после 1 октября 2026 года налоговое бремя по НДС ляжет на продавца. 

Покупателям на спецрежимах, напротив, выгодно отсутствие такого условия — тогда продавец не сможет требовать доплаты и будет исчислять НДС из договорной цены за свой счет.

Оптимальная формулировка для новых договоров, защищающая интересы продавца: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об изменении цены договора».

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