НДС по длящимся договорам с 1 октября 2026 года: новый расчетный метод, условия применения и примеры

Нормативная база
Изменения опираются на три документа:
Постановление Конституционного Суда от 25.11.2025 № 41-П — КС признал неконституционными нормы, допускающие взыскание с покупателя дополнительной суммы как компенсации последствий изменения налогового законодательства. Суд указал, что налоговые изменения сами по себе не являются законным основанием для одностороннего повышения ранее согласованной стоимости.
Федеральный закон от 04.08.2026 № 293-ФЗ «О внесении изменений в статьи 166 и 168 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» — принят Госдумой 21 июля 2026 года, одобрен Советом Федерации 24 июля, подписан Президентом 4 августа. Закон добавляет пункт 3.2 в статью 166 НК и корректирует статью 168 НК.
Законопроект № 1203640-8 — исходный текст поправок, на основе которого был принят закон.
Сроки вступления в силу
Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Поскольку налоговым периодом по НДС является квартал, фактическая дата применения — 1 октября 2026 года.
Суть изменений
Раньше действовало общее правило: продавец обязан предъявить покупателю НДС дополнительно к цене договора (ст. 168 НК). Если после заключения долгосрочного контракта налоговое законодательство менялось — например, упрощенец превышал лимит по доходам и становился плательщиком НДС, — продавец начислял налог сверху цены. Покупатель же нередко не мог принять НДС к вычету (например, применял УСН) и фактически нес некомпенсируемые потери.
Новый порядок вводит альтернативный механизм: НДС «зашивается» внутрь уже согласованной цены, а не начисляется сверх нее. Продавец выделяет налог расчетным методом из договорной стоимости и уплачивает его в бюджет за свой счет. Счет-фактура покупателю не выставляется.
Условия применения расчетного метода
Специальный порядок применяется только при одновременном соблюдении всех четырех условий (новый п. 3.2 ст. 166 НК):
После заключения договора в законодательство внесены изменения, в силу которых у продавца возникает обязанность по уплате НДС (то есть ранее он плательщиком не был).
Покупатель не имеет права принять сумму НДС к вычету.
Стороны не изменили цену договора в соответствии с гражданским законодательством и не расторгли его.
В договоре не предусмотрено условие об урегулировании взаимодействия сторон в связи с такими изменениями.
Если хотя бы одно условие не соблюдено — действует общий порядок: продавец предъявляет НДС дополнительно к цене и выставляет счет-фактуру.
Расчетные ставки
НДС исчисляется по расчетной ставке, которая зависит от применяемой ставки налогообложения и вида операций:
Применяемая ставка НДС
Расчетная ставка
22% (основная ставка)
22/122
10% (льготная ставка)
10/110
7% (специальная ставка для УСН)
7/107
5% (специальная ставка для УСН)
5/105
Когда специальный порядок НЕ применяется
Закон № 293-ФЗ затрагивает только ситуации возникновения обязанности по уплате НДС у лица, ранее освобожденного от нее. В следующих случаях расчетный метод не используется:
Повышение ставки НДС (например, с 20% до 22%) — продавец предъявляет НДС по новой ставке дополнительно к цене по общим правилам.
Покупатель имеет право на вычет — НДС предъявляется сверх цены, счет-фактура выставляется, покупатель принимает налог к вычету.
Стороны согласовали изменение цены — если в договоре есть условие о пересмотре цены или стороны подписали допсоглашение, действует общий порядок.
Изменение ставки с 5% на 7% для плательщиков УСН — это пересмотр действующей ставки, а не возникновение обязанности, поэтому расчетный метод не применяется.
Примеры
Пример 1. Упрощенец стал плательщиком НДС, покупатель без права на вычет
ООО «Весна» (УСН, ставка 5%) заключило в 2025 году длящийся договор поставки с ООО «Техно» (также на УСН). Цена договора — 600 000 руб., НДС не выделен, условие о пересмотре цены при изменении налогового законодательства отсутствует.
В октябре 2026 года ООО «Весна» превысило лимит по доходам и стало плательщиком НДС по ставке 22%.
Расчет: поскольку покупатель не имеет права на вычет, стороны не меняли цену и в договоре нет соответствующего условия, применяется расчетный метод:
НДС=600 000×22122=108 197 руб.
Продавец уплачивает эту сумму в бюджет за свой счет. Счет-фактура не выставляется. Покупатель ничего не доплачивает.
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Пример 2. В договоре есть условие о пересмотре цены
Те же исходные данные, но в договоре прописано: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об увеличении цены договора на сумму НДС».
Продавец предложил покупателю подписать допсоглашение об увеличении цены на сумму налога, покупатель согласился.
Расчет: условие о пересмотре цены есть — расчетный метод не применяется. Действует общий порядок:
Цена с НДС=600 000+600 000×22%=732 000 руб.
Продавец выставляет счет-фактуру. Покупатель на УСН вычет принять не может, но продавец исполнил обязанность по договору.
Пример 3. Покупатель имеет право на вычет
ООО «Торг» (УСН) заключило договор с ПАО «Завод» (общая система налогообложения). Цена — 2 000 000 руб. В 2026 году ООО «Торг» стало плательщиком НДС.
Поскольку покупатель (ПАО «Завод») имеет право на вычет НДС, специальный порядок не применяется. Продавец предъявляет НДС дополнительно к цене:
Цена с НДС=2 000 000+2 000 000×22%=2 440 000 руб.
Выставляется счет-фактура, покупатель принимает НДС к вычету. Налоговое бремя для покупателя отсутствует.
Пример 4. Льготная ставка 10%
ИП на УСН (ставка 7%) поставляет продовольственные товары по длящемуся договору. Цена — 500 000 руб. После превышения лимита доходов ИП становится плательщиком НДС, но продовольственные товары облагаются по льготной ставке 10%.
Покупатель — организация на УСН, права на вычет нет. В договоре условие о пересмотре цены отсутствует.
Расчет:
НДС=500 000×10/110=45 455 руб.
Сумма уплачивается продавцом в бюджет, счет-фактура не выставляется.
Рекомендации
Продавцам, работающим с контрагентами без права на вычет НДС (УСН, ЕСХН, освобожденные от НДС), стоит уже сейчас пересмотреть шаблоны договоров. Если в контракте нет условия о пересмотре цены при изменении налогового законодательства, после 1 октября 2026 года налоговое бремя по НДС ляжет на продавца.
Покупателям на спецрежимах, напротив, выгодно отсутствие такого условия — тогда продавец не сможет требовать доплаты и будет исчислять НДС из договорной цены за свой счет.
Оптимальная формулировка для новых договоров, защищающая интересы продавца: «В случае изменения налогового законодательства, влекущего возникновение у продавца обязанности по уплате НДС, стороны обязуются в течение 10 рабочих дней подписать дополнительное соглашение об изменении цены договора».