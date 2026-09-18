Маркетплейс без иллюзий: как производителю выбрать канал продаж в 2026 году

Граница между онлайн и офлайн давно стерлась

Обсуждая выбор маркетплейса, многие компании по—прежнему отталкиваются от привычного разделения: онлайн-канал и офлайн-канал. Такой взгляд устарел. Ozon и Wildberries принято называть онлайн-платформами, однако за этим определением скрыта разветвленная физическая инфраструктура — склады, пункты выдачи заказов, логистические хабы, точки выдачи на первых линиях стрит-ритейла. По охвату и капитальным вложениям в инфраструктуру эти компании давно конкурируют с традиционными офлайн—магазинами и сетями.

С другой стороны, то, что раньше называлось «классической» розницей с торговыми залами и широкой выкладкой, сегодня принимает более половины заказов через онлайн-приложения, партнерские ресурсы и те же маркетплейсы.

Покупатель перестал воспринимать способ оформления заказа как принципиально важный выбор: ему нужны цена, доступность и глубина постпродажного сервиса. Именно это и стоит учитывать при выборе канала.

Российский рынок маркетплейсов концентрируется в основном вокруг трех игроков: Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». По данным аналитической платформы inSales, в 2025 году на Wildberries пришлось 53,6% всех заказов продавцов, на Ozon — 42,2%, на «Яндекс Маркет» — 1,4%. При этом картина по среднему чеку выглядит иначе: на «Яндекс Маркете» он составил 4914 рублей, на Ozon — 1820 рублей, на Wildberries — 1436 рублей.

Цифры говорят о том, что площадки работают с принципиально разными сегментами аудитории. Хотя бизнес-модели популярных маркетплейсов и схожи, у каждой площадки есть своя система продвижения, логистика и особенности взаимодействия с продавцами. Поэтому компаниям важно не только оценивать размер площадки, но и разбираться в специфике каждого маркетплейса.