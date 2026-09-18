Маркетплейс без иллюзий: как производителю выбрать канал продаж в 2026 году

Российский рынок электронной коммерции перестал расти за счет притока новичков: по данным Data Insight, в 2025 году объем онлайн-торговли составил 13,4 трлн рублей, темп роста замедлился до 19% против 42% в 2024-м. В этих условиях производители техники, электроники и b2b-товаров вынуждены пересматривать логику выхода на маркетплейсы: вопрос уже не в том, идти туда или нет, а в том, как выбрать площадку под конкретную задачу.
Граница между онлайн и офлайн давно стерлась
Обсуждая выбор маркетплейса, многие компании по—прежнему отталкиваются от привычного разделения: онлайн-канал и офлайн-канал. Такой взгляд устарел. Ozon и Wildberries принято называть онлайн-платформами, однако за этим определением скрыта разветвленная физическая инфраструктура — склады, пункты выдачи заказов, логистические хабы, точки выдачи на первых линиях стрит-ритейла. По охвату и капитальным вложениям в инфраструктуру эти компании давно конкурируют с традиционными офлайн—магазинами и сетями.
С другой стороны, то, что раньше называлось «классической» розницей с торговыми залами и широкой выкладкой, сегодня принимает более половины заказов через онлайн-приложения, партнерские ресурсы и те же маркетплейсы.
Покупатель перестал воспринимать способ оформления заказа как принципиально важный выбор: ему нужны цена, доступность и глубина постпродажного сервиса. Именно это и стоит учитывать при выборе канала.
Российский рынок маркетплейсов концентрируется в основном вокруг трех игроков: Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». По данным аналитической платформы inSales, в 2025 году на Wildberries пришлось 53,6% всех заказов продавцов, на Ozon — 42,2%, на «Яндекс Маркет» — 1,4%. При этом картина по среднему чеку выглядит иначе: на «Яндекс Маркете» он составил 4914 рублей, на Ozon — 1820 рублей, на Wildberries — 1436 рублей.
Цифры говорят о том, что площадки работают с принципиально разными сегментами аудитории. Хотя бизнес-модели популярных маркетплейсов и схожи, у каждой площадки есть своя система продвижения, логистика и особенности взаимодействия с продавцами. Поэтому компаниям важно не только оценивать размер площадки, но и разбираться в специфике каждого маркетплейса.
Ozon: аналитика и удобство запуска
Для большинства компаний, которые выходят на e-commerce впервые или выводят новый бренд, Ozon остается наиболее прозрачной точкой входа. Площадка предоставляет детальную статистику продаж, инструменты управления ассортиментом и несколько логистических моделей на выбор. Продавец видит поведение покупателей, эффективность рекламных кампаний и динамику позиций — данных достаточно, чтобы принимать решения, опираясь на цифры, а не интуицию.
Ozon активно развивает складскую и курьерскую сеть по всей стране, что сокращает сроки доставки в регионах. Относительно понятные правила работы и удобный интерфейс личного кабинета снижают порог входа для команд без предыдущего опыта в e-commerce.
Вместе с тем Ozon характеризуется высоким уровнем конкуренции практически во всех популярных категориях. Для достижения заметных результатов продавцам необходимо уделять большое внимание качеству карточек товаров, управлению рекламными кампаниями и ценовой политике. Однако при грамотном подходе площадка позволяет успешно масштабировать продажи и развивать собственный бренд.
Wildberries: объем аудитории и цена входного билета
По охвату аудитории и числу заказов Wildberries остается крупнейшей платформой российского e-commerce. Для товаров массового спроса — одежды, обуви, косметики, товаров для дома — здесь сосредоточен основной поток покупателей, и новый товар может получить первые продажи быстро, буквально за несколько дней после запуска.
Правда, за этот охват приходится платить — в прямом смысле. Конкуренция на площадке жестче, чем на других, а ценовая борьба в популярных категориях агрессивна. С апреля 2025 по апрель 2026 года количество карточек в топ-500 нишах Wildberries увеличилось более чем вдвое. Однако число карточек с реальными продажами сократилось на 4,7%. Проще говоря, товаров стало больше, а покупателей — нет.
Продвижение фактически означает постоянное участие в акциях и специальных предложениях, без которых карточка уходит вниз по выдаче. Правила работы и комиссионная политика периодически меняются, и продавец обязан оперативно к ним адаптироваться.
Только за 2025 год размер комиссии увеличивался шесть раз и сегодня достигает порядка 40% от выручки продавца — без учета расходов на хранение и логистику. Для производителей техники с высокой себестоимостью и сложной логистикой это критичный параметр при расчете юнит-экономики.
WВ предлагает галочку «Оригинальный товар» участникам программы «Платформа роста». Такая отметка помогает получить доверие покупателей и защитить бренд от недобросовестных продавцов, которые могут демпинговать.
Несмотря на это, для компаний, ориентированных на широкий потребительский рынок, Wildberries остается одним из наиболее перспективных каналов продаж благодаря огромному охвату аудитории.
«Яндекс Маркет»: аудитория с другой логикой выбора
«Яндекс Маркет» уступает двум лидерам по объему заказов, но аудитория у площадки принципиально другая. Пользователи традиционно уделяют больше внимания сравнению характеристик товаров и выбору наиболее выгодных предложений, что создает благоприятные условия для брендов, работающих в технологичных сегментах рынка — электроники, бытовой техники, компьютерного оборудования и вообще любой продукции со сложными техническими параметрами и средним или высоким чеком.
Средний чек в 4914 рублей — почти втрое выше, чем на Wildberries, — отражает именно эту особенность: покупатель готов платить больше, когда хорошо понимает, за что именно. Для производителей оргтехники и печатных устройств, где решение о покупке принимается с учетом совместимости расходных материалов, производительности и стоимости обслуживания, это принципиально важно.
Дополнительный фактор — интеграция с экосистемой Яндекса, включая поисковые сервисы и рекламные инструменты. Это дает возможность охватить аудиторию на ранних этапах выбора, еще до того, как человек перешел к оформлению заказа. Конкуренция на площадке пока ниже, чем у двух лидеров, что снижает стоимость видимости товаров.
«Авито»: нестандартный формат экономики
У «Авито» принципиально другая модель монетизации. Площадка не берет комиссию с продажи — продавец платит за размещение объявлений или за целевые действия: просмотры, звонки, отклики. Для готового бизнеса есть тариф с оплатой только за целевые звонки и чаты — 490 рублей за контакт с подтвержденным интересом. Для производителя со сложной логистикой это меняет расчет: платить приходится не за оборот, а за воронку продаж.
Платформа берет на себя организацию доставки (через партнеров, таких как Почта России, СДЭК и Boxberry), удерживает средства до тех пор, пока покупатель не получит товар, и обеспечивает защиту интересов обеих сторон.
«Мегамаркет»: сборная комиссия
Рассчитать расходы на «Мегамаркете» не так просто, поскольку комиссия за выкупленный товар складывается из нескольких частей:
процент за категорию от 2 до 30% (например, для электроники и бытовой техники это 2–6%, а для одежды и обуви — 10–20%);
расчетно—кассовое обслуживание (эквайринг) — раз в две недели — 1,5%, раз в неделю — 1,8%, каждый рабочий день — 2%;
комиссия за логистику рассчитывается по объему товара;
комиссия за доставку до покупателя составляет 5% от стоимости каждой позиции в заказе, но не менее 10 рублей и не более 500 рублей;
комиссия за хранение начинает взиматься после окончания бесплатного периода (60 дней, а для одежды и обуви — 90 дней) и ее размер зависит от объемного веса и срока хранения.
Итоговая нагрузка получается выше заявленной базовой ставки, поэтому перед запуском стоит считать через калькулятор комиссий самой площадки, а не по табличным значениям агрегаторов.
«Магнит Маркет»: растущая инфраструктура
«Магнит Маркет» позволяет продавать товары только российским юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Это значит, что иностранные продавцы (например из Китая) не могут конкурировать на этой площадке с отечественными компаниями.
Маркетплейс внедрил уникальную систему сотрудничества с продавцами — размер комиссии определяется категорией товара, а не его стоимостью. При этом используется гибкая шкала: чем выше цена товара, тем меньше процент комиссии.
В мае 2025 года «Магнит Маркет» запустил модель FBS, которая предполагает, что продавец хранит товары у себя, самостоятельно собирает, упаковывает и маркирует заказы, после чего передает их маркетплейсу для доставки покупателю. Это позволило мгновенно увеличить ассортимент, поскольку ранее товары хранились только на складе площадки.
Для продавцов были временно упрощены условия: с октября 2024 года по конец 2026 года отменено платное хранение низкооборачиваемых товаров, и эти расходы теперь включены в агентское вознаграждение. Это создает более привлекательные условия для брендов, которые тестируют новый канал продаж.
Как выбрать маркетплейс и почему одной площадки мало
Прежде чем распределять ассортимент между площадками, стоит свести данные в одном месте. Сервисы вроде Moneyplace или MPStats дают сравнение сразу по нескольким маркетплейсам — Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркету», «Мегамаркету», — включая динамику ниш, среднюю комиссию и оборачиваемость товара. В сервисы встроен ИИ‑помощник, который анализирует графики, выявляет тренды и предлагает идеи по началу продаж сезонных товаров. Это дает возможность заранее оценить экономическую эффективность канала продаж, а не только после их завершения.
При выборе маркетплейса компаниям нужно учитывать не только текущие показатели площадок, но и свои бизнес-цели. При этом важно понимать, что зависимость от одной платформы — это уязвимость: изменение алгоритмов, рост комиссий или сбои в логистике площадки напрямую влияют на выручку.
На маркетплейсе и в продажах в целом правила меняются быстро. Порог дохода, после которого продавец на упрощенной системе налогообложения обязан платить НДС, за год сократился с 60 до 20 млн рублей — это реальная нагрузка, которую нужно учитывать при планировании. Параллельно расширяется список товарных категорий, требующих обязательной маркировки, что усложняет работу с запасами.
Практика показывает, что наиболее устойчивые позиции — у тех компаний, которые распределяют продажи между несколькими каналами. Такой подход позволяет диверсифицировать риски, снизить зависимость от одной площадки и получить доступ к различным сегментам аудитории. Многие успешные компании начинают работу с Ozon или относительно нового игрока рынка — «Магнит Маркета» как наиболее удобной площадки для запуска, затем подключают Wildberries для масштабирования продаж и дополнительно используют «Яндекс Маркет» для продвижения отдельных товарных категорий.
При этом собственный интернет-магазин (D2C) остается весомым компонентом в структуре продаж: каждый пятый рубль продавцы зарабатывают на прямых продажах. Это канал, который невозможно отключить чужим решением, поэтому он остается актуальным и в 2026 году.
Доля компаний, торгующих одновременно на Wildberries и Ozon, устойчиво удерживается на уровне 22% от числа всех активных продавцов. Цифра небольшая — и это говорит о том, что большинство производителей пока недооценивает мультиканальную стратегию.
Выбор маркетплейса сегодня не сводится к поиску единственного «лучшего» решения. У каждой площадки есть свои плюсы и минусы, а успех компании зависит не только от выбора маркетплейса, но и от умения эффективно использовать его инструменты, управлять ассортиментом и строить долгосрочную стратегию.
Важно учитывать возможности и ресурсы компании, а также компетенции специалистов, которые выбирают пути и каналы продаж. Только комплексный подход и адаптация к изменениям рынка станут ключевыми факторами успеха в электронной коммерции 2026 года.