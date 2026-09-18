Один ЗПИФ — разные правила: как классы паев делят доходы и контроль

До недавнего времени все пайщики одного закрытого фонда были юридически равны — одинаковый набор прав на один класс паев. Якорный инвестор, вложивший в фонд несколько сотен миллионов, и миноритарий с небольшим чеком обладали одинаковым голосом и одинаковой очередностью при получении дохода. Однако теперь правила игры изменились.
Что изменилось и почему это важно
Напомним, что с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», введенные законом № 532-ФЗ от 28 декабря 2024 года. Среди всех изменений одно выделяется принципиально: управляющие компании получили право устанавливать разные классы паев в ЗПИФ, паи которых ограничены в обороте (предназначены только для квалифицированных инвесторов). Для открытых и интервальных фондов, а также ЗПИФ «для всех» этот механизм не применяется. Это не косметическая правка, а структурная реформа, которая приближает российский ЗПИФ к логике корпоративного права с его привилегированными и обыкновенными акциями.
Отдельно стоит отметить еще одно значимое изменение, введенное тем же законом № 532-ФЗ: для квалифицированных ЗПИФ максимальный срок договора доверительного управления увеличен с 15 до 49 лет. Это расширение временного горизонта особенно важно для долгосрочных инфраструктурных и инвестиционных проектов, где окупаемость может растягиваться на десятилетия. Теперь управляющие компании получили возможность создавать фонды, рассчитанные на полный жизненный цикл актива — от строительства до эксплуатации и выхода из инвестиции.
Раньше закон не позволял делить пайщиков по правам внутри одного фонда — все участники получали одинаковый набор полномочий. Теперь управляющая компания вправе прописать в правилах доверительного управления несколько классов паев — например, класс А и класс Б — и наделить каждый из них собственным набором прав.
При этом для всех пайщиков без исключения сохраняются базовые гарантии: право требовать надлежащего управления фондом и право на компенсацию или выдел доли имущества при погашении пая. Все остальное — предмет для гибкой настройки.
Ключевые параметры, по которым классы могут различаться:
порядок и очередность получения дохода;
право голоса на общем собрании пайщиков — по всем вопросам или только по части из них;
преимущественное право на покупку дополнительных паев — своего или другого класса;
право требовать погашения паев (или выдела имущества фонда), если пайщик голосовал против изменений в правила фонда;
участие в инвестиционном комитете ЗПИФ.
Отдельно стоит отметить: классы могут различаться и по минимальному порогу входа, а также по размеру скидок и надбавок при приобретении и погашении паев.
Якорный инвестор против миноритария: кто что получает
Самый наглядный сценарий использования нового механизма — разделение ролей внутри фонда на «управляющих» и «получающих доход».
Представим ЗПИФ с двумя классами паев. Класс А — якорный инвестор, который сформировал ядро фонда, взял на себя основные риски и хочет контролировать ключевые решения. Он голосует в инвестиционном комитете, одобряет сделки, определяет стратегию. Класс Б — привлеченные инвесторы с меньшими чеками: они не участвуют в оперативном управлении, зато получают доход в первую очередь — до того, как что—либо достанется держателям класса А.
Такая конструкция хорошо знакома корпоративным юристам: по сути, это аналог структуры с привилегированными акциями, только реализованный внутри паевого фонда. Якорный инвестор получает право вето на стратегические решения, миноритарии — приоритет в очереди за доходом. Каждая сторона жертвует тем, что ей менее важно, и получает то, что нужно.
Мезонин, венчур, инфраструктура: где еще работает логика классов
Разделение паев на классы открывает возможности, которые до марта 2026 года в рамках одного ЗПИФ были труднодостижимы. Это касается сразу нескольких ключевых сфер.
Мезонинное финансирование. Один фонд может одновременно содержать приоритетный транш (фиксированная доходность, первая очередь выплат) и обыкновенный транш, который забирает всю сверхприбыль после расчетов с приоритетными инвесторами. Раньше подобные структуры требовали создания нескольких отдельных фондов или сложных юридических конструкций.
Венчурные и технологические проекты. Основатели и стратегические инвесторы сохраняют контроль над проектом через паи с правом голоса, тогда как финансовые инвесторы заходят через паи без права голоса, но с приоритетным доходом. Это позволяет привлекать капитал, не теряя операционной независимости.
Многоэтапные инфраструктурные проекты. Один класс паев предназначен для инвесторов, которые финансируют строительство или реконструкцию актива. Второй — для тех, кто входит уже на стадии эксплуатации и получает стабильный рентный поток. Оба класса существуют внутри одного фонда, что упрощает администрирование и снижает транзакционные издержки.
Как ввести классы в уже действующий фонд
Новый механизм доступен не только для фондов, которые создаются с нуля. Управляющая компания вправе ввести классы паев в действующем ЗПИФ — но процедура здесь строже.
Решение о конвертации существующих паев в разные классы принимается исключительно на общем собрании пайщиков и только единогласно. Это принципиальное условие: ни один инвестор не может быть переведен в менее привилегированный класс без собственного согласия.
В день получения требования о проведении собрания управляющая компания обязана дать регистратору распоряжение об ограничении распоряжения паями — до завершения конвертации. Если единогласия достичь не удалось, ограничение снимается в течение трех рабочих дней.
Такая жесткость процедуры — намеренная защита участников фонда от произвольного перераспределения прав.
Чего пока нельзя: границы нового механизма
Свобода настройки классов существенна, но не безгранична. Закон прямо запрещает ряд опций, которые могли бы нарушить базовый принцип справедливости при формировании фонда:
устанавливать разную стоимость пая при первичном формировании фонда;
допускать неполную оплату паев при их выдаче;
устанавливать разное вознаграждение управляющей компании по разным классам;
устанавливать прямую привязку класса паев к категории инвестора (например, отдельный класс «только для физлиц» или «только для институционалов») — этот вопрос в законе прямо не урегулирован, однако такие конструкции могут вступать в противоречие с принципами равных условий размещения и требованиями к квалификации инвесторов.
Остается открытым вопрос о номинировании разных классов в разных валютах. Прямого запрета нет, однако указание Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 года предписывает определять единую валюту расчета стоимости чистых активов — этот момент требует отдельного уточнения у регулятора.
Что это значит для рынка
Введение классов паев — не техническая надстройка, а качественное расширение возможностей ЗПИФ как инструмента. Фонд перестает быть «уравнительной» структурой и становится гибкой платформой, где можно точно распределить риски, доходность и управленческие полномочия между разными типами инвесторов.
Для крупных сделок с участием нескольких сторон с разными интересами это принципиально меняет переговорный процесс: теперь не нужно создавать сложные многоуровневые холдинговые структуры — достаточно одного фонда с грамотно настроенными классами.
Рынок только начинает осваивать эти возможности. Первые фонды с многоклассовой структурой появятся в 2026 году, и именно они покажут, как теория работает на реальных сделках.