Один ЗПИФ — разные правила: как классы паев делят доходы и контроль

Что изменилось и почему это важно

Напомним, что с 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», введенные законом № 532-ФЗ от 28 декабря 2024 года. Среди всех изменений одно выделяется принципиально: управляющие компании получили право устанавливать разные классы паев в ЗПИФ, паи которых ограничены в обороте (предназначены только для квалифицированных инвесторов). Для открытых и интервальных фондов, а также ЗПИФ «для всех» этот механизм не применяется. Это не косметическая правка, а структурная реформа, которая приближает российский ЗПИФ к логике корпоративного права с его привилегированными и обыкновенными акциями.

Отдельно стоит отметить еще одно значимое изменение, введенное тем же законом № 532-ФЗ: для квалифицированных ЗПИФ максимальный срок договора доверительного управления увеличен с 15 до 49 лет. Это расширение временного горизонта особенно важно для долгосрочных инфраструктурных и инвестиционных проектов, где окупаемость может растягиваться на десятилетия. Теперь управляющие компании получили возможность создавать фонды, рассчитанные на полный жизненный цикл актива — от строительства до эксплуатации и выхода из инвестиции.

Раньше закон не позволял делить пайщиков по правам внутри одного фонда — все участники получали одинаковый набор полномочий. Теперь управляющая компания вправе прописать в правилах доверительного управления несколько классов паев — например, класс А и класс Б — и наделить каждый из них собственным набором прав.

При этом для всех пайщиков без исключения сохраняются базовые гарантии: право требовать надлежащего управления фондом и право на компенсацию или выдел доли имущества при погашении пая. Все остальное — предмет для гибкой настройки.

Ключевые параметры, по которым классы могут различаться:

порядок и очередность получения дохода;

право голоса на общем собрании пайщиков — по всем вопросам или только по части из них;

преимущественное право на покупку дополнительных паев — своего или другого класса;

право требовать погашения паев (или выдела имущества фонда), если пайщик голосовал против изменений в правила фонда;

участие в инвестиционном комитете ЗПИФ.

Отдельно стоит отметить: классы могут различаться и по минимальному порогу входа, а также по размеру скидок и надбавок при приобретении и погашении паев.