Минцифры на ИИ-троне, штрафы маркетплейсам, 5G не для всех и цифровой рубль без обязаловки: российский IT-дайджест #50

Минцифры официально курируют ИИ-моделеи, маркетплейсам грозят новые штрафы, 5G оказался не для всех, а цифровой рубль — для всех, но добровольно. Обо всем этом — в свежем выпуске российского IT-дайджеста №50.

Хотите, чтобы новости вашей компании попали в следующий выпуск дайджеста? Присылайте их в Telegram-канал основателя «Клерка» — Бориса Мальцева.