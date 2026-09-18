Минцифры на ИИ-троне, штрафы маркетплейсам, 5G не для всех и цифровой рубль без обязаловки: российский IT-дайджест #50

Минцифры официально курируют ИИ-моделеи, маркетплейсам грозят новые штрафы, 5G оказался не для всех, а цифровой рубль — для всех, но добровольно. Обо всем этом — в свежем выпуске российского IT-дайджеста №50.
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Минцифры берет ИИ под контроль
Минцифры опубликовало проект постановления, которое закрепляет за ведомством новые полномочия: анализ развития больших фундаментальных моделей, разработку методологий их внедрения, методическую поддержку госорганам и выработку мер стимулирования. Фактически министерство становится уполномоченным органом по госполитике в сфере ИИ в соответствии с уже вступившим в силу законом о поддержке технологий искусственного интеллекта.
Новые штрафы маркеплейсам
Минэкономразвития подготовило законопроект со штрафами для цифровых платформ — от 30–80 тыс. руб. на должностных лиц и до 100–400 тыс. на юрлиц. Речь о нарушениях порядка снижения цены за счет оператора, ущемлении интересов продавцов при отказе от скидки, блокировке личного кабинета или понижении в выдаче.
Домены по смыслу, а не по географии
Группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру» и другие) зафиксировала рост спроса российских предпринимателей на тематические зоны: .tech — на 60 %, .space — на 54 %, .site — на 30 %. Главный драйвер — ИИ-алгоритмы поисковиков и генеративного поиска. Тематический домен сразу сигнализирует и пользователю, и нейросети, чем занимается компания.
5G на iPhone: переговоры продолжаются
Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России. Сети пятого поколения уже запущены в 16 городах и доступны примерно 10 млн абонентов, до конца года планируют еще 50 городов. На Android все работает, а вот владельцы iPhone ждут решения вендора.
Операторы подтверждают: отсутствие 5G на Apple и части других зарубежных брендов снижает конкурентоспособность устройств. Пока Apple не авторизует российские сети после тестирования, часть аудитории остается на 4G.
5G не для всех
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила: виртуальные операторы не смогут оказывать услуги 5G. Исключение сделали только для «Ростелекома» (Т2) и Yota (дочка «МегаФона»). Частоты и право переиспользования диапазонов 4G получили только «большая четверка» и связанные с ними структуры.
Пока коммерческого 5G мало, эффект слабый. Когда сеть станет массовой, разрыв в качестве услуг может стать заметным.
Цифровой рубль без тотального контроля
Анатолий Аксаков (председатель комитета Госдумы по финансовому рынку) опроверг слухи о принудительном внедрении цифрового рубля. Использование остается исключительно добровольным, счет нельзя открыть автоматически или без согласия человека. Цифровой рубль — это просто дополнительная форма национальной валюты наряду с наличными и безналом.
Депутат прямо назвал распространяемые перед выборами утверждения о «обязательности с определенной даты» и «покупке валюты только после подтверждения доходов» бредом и абсурдом, который вбрасывают мошенники.
Программистов ИИ не заменит — так думают 70 % россиян
«Почта Mail» совместно с «Наука Mail» провели опрос, который показал: большинство россиян уверены, что через 10–20 лет спрос на программистов останется высоким именно благодаря развитию технологий и ИИ. 76 % относятся к профессии положительно (минимум бюрократии, удаленка, доход). Главные минусы — монотонность и высокий порог входа.
Представление о программисте до сих пор довольно классическое: строки кода, ноутбуки, толстовки с капюшоном. ИИ ассоциируется с профессией только у 13 % опрашиваемых.
Триллион «Россетей» и дефицит мощностей
«Россети» планируют инвестиционную программу 2026 года примерно на 1 трлн руб. (на треть больше, чем в 2025-м). Ремонтная программа — более 135 млрд. Эксперты сомневаются, что этого хватит, чтобы закрыть локальный дефицит мощности, особенно на Дальнем Востоке, юге и в отдельных районах Сибири — там, где растут ЦОДы, промышленность и крупные проекты.
«Урок ИИ» доходит до 9 класса
Фонд «Сколково» и Авито расширили программу «Урок ИИ»: теперь материалы доступны школьникам с 1 по 9 класс по всей стране. В старших классах — генеративные модели, машинное обучение, работа с данными, поиск ошибок нейросетей и цифровая безопасность. Авито дало реальные кейсы по рекомендательным системам и ИИ-ассистенту.
С момента запуска программу прошли почти 5 тысяч учеников и 280 учителей из 47 регионов. По сути, ИИ-грамотность постепенно превращается из факультатива в базовый навык наравне с информатикой.