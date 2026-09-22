Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам

Разбираем, какие изменения реально повлияют на повседневную работу HR и бухгалтерии и как к ним подготовиться без спешки и ошибок.
Индексация довольствия для силовых структур
С 1 октября 2026 года вступает в силу повышение выплат сотрудникам силовых ведомств — коэффициент индексации составляет 1,04, то есть рост на 4%. Основание — Постановление Правительства от 11.12.2025 № 2011.
Повышение касается окладов по должности и по званию одновременно. Это значит, что обе составляющие денежного довольствия умножаются на 1,04. Например, если оклад по должности составлял 50 000 рублей, с октября он станет 52 000 рублей. Аналогично пересчитывается и оклад по званию.
Под действие нормы попадают военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни, противопожарной службы, органов принудительного исполнения, а также сотрудники фельдъегерской связи. Коммерческие компании и гражданские бюджетные учреждения эту индексацию не применяют: у них действуют собственные механизмы повышения зарплат по статье 134 ТК и локальным актам.
Кадровикам стоит заранее подготовить приказы с прямой ссылкой на Постановление № 2011, рассчитать новые суммы и ознакомить сотрудников под подпись. Данные для расчета зарплаты за октябрь нужно своевременно передать в бухгалтерию.
Новый стандарт организации рабочих мест: ГОСТ Р 56906‑2026
С октября начинает действовать обновленный ГОСТ по системе 5S — ГОСТ Р 56906‑2026, утвержденный Приказом Росстандарта от 09.04.2026 № 323‑ст. Он заменяет предыдущую редакцию 2016 года.
Стандарт носит добровольный характер, но его принципы помогают навести порядок не только на производственных участках, но и в офисных зонах, архивах и на рабочих местах бухгалтеров и кадровиков. Главное отличие новой версии — акцент на непрерывность: 5S теперь трактуется как постоянный процесс, а не разовая «генеральная уборка».
Пять принципов звучат так: сначала убирают лишнее (сортировка), затем каждому предмету находят постоянное место (соблюдение порядка), далее вводят регулярную уборку и поддержание чистоты, после этого закрепляют правила в документах (стандартизация) и, наконец, выстраивают цикл постоянного улучшения (совершенствование). На практике это помогает быстрее находить документы, снижать ошибки при оформлении кадровых бумаг и сокращать время на поиск первичных документов.
Межведомственный контроль доходов иностранных работников
С 1 октября ФНС начнет ежеквартально передавать в МВД сведения о доходах иностранных сотрудников — данные будут поступать из расчетов по страховым взносам и из приложения «Мой налог» для самозанятых. Основание — закон от 26.07.2026 № 241‑ФЗ и проект приказа МВД № 170714.
Это подготовительный этап к более жестким правилам, которые заработают с 1 января 2027 года: если доход иностранца окажется ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента либо сведения о доходе не поступят, патент или разрешение на работу могут аннулировать. Исключение — первичное оформление документов.
Пример: в Воронежской области прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет примерно 16 000 рублей; при коэффициенте 1,2 минимальный доход должен быть не ниже 19 200 рублей в месяц. Если выплаты окажутся ниже, с 2027 года это станет основанием для аннулирования патента. Уже с октября МВД получает данные и может инициировать проверку: решение о ней принимается в течение трех рабочих дней, срок проверки — до 30 рабочих дней, а работодателя и самого иностранца уведомляют через «Госуслуги».
Лимит нагрузки для исполнителей на цифровых платформах
С 1 октября вводится критерий систематичности для ИП и самозанятых, которые работают через цифровые платформы. Основание — Постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 и закон «О платформенной экономике».
Если исполнитель сотрудничает с одним заказчиком через платформу более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд, платформа обязана приостановить заказы в этой паре. Это не равно автоматической переквалификации отношений в трудовые, но служит сигналом риска для ФНС и трудовой инспекции.
Норма охватывает широкий круг отраслей: строительство, складское хозяйство, транспорт, торговлю, производство продуктов, общепит, недвижимость, образование и ИТ. Кроме того, платформы должны предоставлять преференции тем самозанятым, которые добровольно оформили пенсионное или медицинское страхование — не менее 2,9% от дохода, полученного через платформу.
Практический пример: курьер на агрегаторе доставок регулярно выполняет заказы одного ресторана и накапливает более 65 часов в месяц. После шести месяцев такой нагрузки платформа приостановит заказы между этой парой. Чтобы продолжить сотрудничество, курьеру придется либо распределить нагрузку между несколькими заказчиками, либо рассмотреть оформление трудовых отношений.
Завершение упрощенного режима для граждан Молдовы
До 1 октября 2026 года граждане Молдовы, прибывшие в Россию в период с октября 2025 по январь 2026 года, могли работать без патента при условии прохождения дактилоскопии и медосвидетельствования. Основание — Указ Президента от 25.07.2025 № 520.
С октября этот льготный порядок прекращается. Работникам потребуется оформить патент на общих основаниях, причем без необходимости выезда из страны. Работодателям важно проконтролировать наличие патентов у таких сотрудников до 1 октября: работа без патента после этой даты будет считаться нарушением миграционного законодательства и грозит штрафами.
Требования к срокам выплаты зарплаты и аванса
В 2026 году требования к выплате зарплаты остаются строгими, а с октября на них стоит обратить особое внимание. По закону выплаты должны производиться не реже двух раз в месяц, а интервал между ними не должен превышать 15 дней.
Важный нюанс: в локальных актах нельзя использовать размытые формулировки вроде «до 15‑го числа» или «в первую неделю месяца». Нужны точные даты, зафиксированные в ПВТР, коллективном или трудовом договоре. Если день выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги перечисляют накануне — в последний рабочий день перед ним.
Например, если в компании установлены даты 5‑е и 20‑е число, а 5 октября выпадает на выходной, зарплату нужно перечислить 2 октября. В октябре 2026 года количество рабочих дней в обеих половинах месяца примерно одинаково, поэтому при окладной системе аванс и окончательный расчет будут сопоставимы по сумме.
За нарушение сроков выплат предусмотрены штрафы: для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей, для ИП и должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей по статье 5.27 КоАП.
Маркировка хозяйственных и гигиенических товаров
С 1 октября вступает в силу обязательная маркировка средствами идентификации «Честный знак» для хозяйственных изделий, санитарно‑гигиенических товаров и туалетных принадлежностей. Основание — Постановление Правительства от 30.05.2026 № 656.
Регистрация участников оборота стартовала еще 1 сентября, поэтому тем, кто связан с этими категориями, важно убедиться, что компания зарегистрирована в системе. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные до 1 октября, можно продавать до 30 сентября 2027 года.
Что сделать до 1 октября
Чтобы избежать штрафов и сбоев, стоит заранее закрыть несколько ключевых задач. Проиндексируйте оклады сотрудникам силовых структур и оформите соответствующие приказы. Проверьте, не превышены ли лимиты по часам у исполнителей на платформах, и при необходимости скорректируйте схему сотрудничества. Проконтролируйте оформление патентов у граждан Молдовы. Убедитесь, что в локальных актах указаны точные даты выплаты зарплаты, а не размытые формулировки. Проверьте регистрацию в «Честном знаке», если компания работает с маркируемыми товарами. Наконец, ознакомьтесь с новым ГОСТом 5S: даже если внедрять его не обязательно, отдельные принципы помогут навести порядок в документообороте и на рабочих местах.
В совокупности октябрьские изменения делают кадровый и бухгалтерский учет более прозрачным для контролирующих органов: усиливается межведомственный обмен данными, платформы отслеживают нагрузку исполнителей, расширяется перечень маркируемых товаров. Для работодателя главный инструмент безопасности — четкая фиксация всех процедур в документах и своевременная подготовка к новым требованиям.