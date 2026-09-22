Кадровые перемены с 1 октября 2026 года: на что обратить внимание бизнесу и кадровикам

Индексация довольствия для силовых структур

С 1 октября 2026 года вступает в силу повышение выплат сотрудникам силовых ведомств — коэффициент индексации составляет 1,04, то есть рост на 4%. Основание — Постановление Правительства от 11.12.2025 № 2011.

Повышение касается окладов по должности и по званию одновременно. Это значит, что обе составляющие денежного довольствия умножаются на 1,04. Например, если оклад по должности составлял 50 000 рублей, с октября он станет 52 000 рублей. Аналогично пересчитывается и оклад по званию.

Под действие нормы попадают военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни, противопожарной службы, органов принудительного исполнения, а также сотрудники фельдъегерской связи. Коммерческие компании и гражданские бюджетные учреждения эту индексацию не применяют: у них действуют собственные механизмы повышения зарплат по статье 134 ТК и локальным актам.