Формы 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП: отчетность о фактической деятельности бизнеса в 2026–2027 годах

С 2026 года система подтверждения основного вида экономической деятельности (ОВЭД) принципиально меняется. Ключевой поворот — отказ от ежегодного ручного подтверждения в СФР. Теперь тариф страховых взносов на травматизм устанавливается автоматически: СФР берет данные из реестров, а реестры обновляются на основании статистики. Именно для этого Росстат приказом от 31.07.2026 № 425 утвердил две новые формы: 1‑ВЭД‑ЮЛ — для организаций, 1‑ВЭД‑ИП — для предпринимателей.

Суть нововведения в том, что государство больше не полагается только на коды ОКВЭД, которые бизнес указал при регистрации. Теперь важны фактические показатели: сколько денег приносит каждый вид деятельности, сколько людей в нем занято, какова прибыль. На базе этих сведений Росстат рассчитает доли по каждому направлению, выделит основной вид деятельности и передаст данные в ФНС. ФНС внесет обновленные сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а СФР на этой основе установит тариф по взносам на травматизм. Так формируется связка: отчет в Росстат → обновление реестра → тариф в СФР.