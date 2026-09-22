Формы 1‑ВЭД‑ЮЛ и 1‑ВЭД‑ИП: отчетность о фактической деятельности бизнеса в 2026–2027 годах

С 2026 года система подтверждения основного вида экономической деятельности (ОВЭД) принципиально меняется. Ключевой поворот — отказ от ежегодного ручного подтверждения в СФР. Теперь тариф страховых взносов на травматизм устанавливается автоматически: СФР берет данные из реестров, а реестры обновляются на основании статистики. Именно для этого Росстат приказом от 31.07.2026 № 425 утвердил две новые формы: 1‑ВЭД‑ЮЛ — для организаций, 1‑ВЭД‑ИП — для предпринимателей.
Суть нововведения в том, что государство больше не полагается только на коды ОКВЭД, которые бизнес указал при регистрации. Теперь важны фактические показатели: сколько денег приносит каждый вид деятельности, сколько людей в нем занято, какова прибыль. На базе этих сведений Росстат рассчитает доли по каждому направлению, выделит основной вид деятельности и передаст данные в ФНС. ФНС внесет обновленные сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а СФР на этой основе установит тариф по взносам на травматизм. Так формируется связка: отчет в Росстат → обновление реестра → тариф в СФР.
Кто должен сдавать отчет
Форму 1‑ВЭД‑ЮЛ обязаны представлять все юридические лица, включая филиалы и представительства иностранных компаний, работающие в России. Исключение предусмотрено для организаций, которые и так регулярно сдают крупные статистические формы — например, «1‑предприятие», «П‑4», «1‑Т», «ПМ» или «МП (микро)». Также не нужно сдавать отчет компаниям, зарегистрированным в декабре отчетного года. Некоммерческие религиозные организации могут подать форму добровольно.
Для индивидуальных предпринимателей действует форма 1‑ВЭД‑ИП. Ее сдают все ИП, в том числе применяющие налог на профессиональный доход. Освобождение получают те, кто уже отчитывается по формам «1‑ИП» или «1‑ИП (торговля)». Кроме того, не сдают отчет ИП, зарегистрированные в декабре отчетного года, а также адвокаты с адвокатским кабинетом и нотариусы, ведущие частную практику.
Сроки и порядок сдачи
Обе формы — годовые. Отчетный период — календарный год. Подать сведения нужно в интервале с первого рабочего дня марта по 1 апреля года, следующего за отчетным. Если 1 апреля приходится на выходной или праздник, срок автоматически сдвигается на ближайший рабочий день.
Важно учитывать особенности вступления норм в силу. Приказ Росстата № 425 начинает действовать с 1 января 2027 года, но для формы 1‑ВЭД‑ЮЛ предусмотрен переходный порядок: первый отчет по ней нужно сдать за 2026 год — в срок с 1 марта по 1 апреля 2027 года. Для формы 1‑ВЭД‑ИП первый отчетный период — 2027 год, сдать его потребуется в 2028 году.
Отчетность подается в электронном виде через оператора ЭДО либо через личный кабинет на сайте Росстата. Бумажный вариант не предусмотрен.
Что отражать в отчете
В форме 1‑ВЭД‑ЮЛ компании показывают данные по каждому виду деятельности с кодом ОКВЭД2. Состав показателей зависит от типа организации и характера бизнеса. Коммерческие компании, не относящиеся к финансовому сектору, раскрывают оборот по каждому направлению. Организации, занятые в торговле, дополнительно указывают валовую прибыль по торговым операциям. Некоммерческие структуры и финансовые компании (классы 64, 65, 66 ОКВЭД2) отражают среднюю численность работников по видам деятельности.
При этом в первой строке формы приводят суммарные показатели по всей организации, включая все подразделения. Далее по отдельным строкам детализируют данные по каждому виду деятельности. Важно, чтобы итоговые значения совпадали с суммой детализированных строк — это базовое контрольное соотношение, на которое ориентируются проверяющие.
Форма 1‑ВЭД‑ИП устроена проще: предприниматель фиксирует выручку по каждому виду деятельности. Методика расчета выручки зависит от применяемого налогового режима. На ОСНО берут выручку от реализации по данным налогового учета, включая НДС и акцизы. При УСН и ЕСХН используют доходы из книги учета доходов и расходов, также с учетом налогов, если предприниматель их платит. Для ПСН учитывают фактически полученную выручку по деятельности на патенте. Самозанятые (НПД) отражают общую сумму чеков, сформированных в приложении «Мой налог». На АУСН берут доходы, учтенные для целей этого спецрежима.
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.
Практические примеры
ООО «Мебельщик» занимается производством мебели (ОКВЭД2 31.01) и оптовой торговлей ею (ОКВЭД2 46.43). За 2026 год оборот от производства составил 12 млн рублей, от оптовой торговли — 5 млн рублей. Валовая прибыль по торговле — 1,2 млн рублей. Поскольку компания коммерческая и не относится к финансовому сектору, она заполняет в форме оборот по обоим видам деятельности, а валовую прибыль — только по торговле. Суммарный оборот по организации — 17 млн рублей, валовая прибыль — 1,2 млн рублей. Эти значения отражаются в итоговой строке, а далее дается детализация по каждому направлению.
ИП Смирнов применяет УСН и совмещает ремонт компьютеров (ОКВЭД2 95.11) с розничной торговлей ими (ОКВЭД2 47.41). За отчетный год выручка от ремонта — 2,5 млн рублей, от розницы — 1,8 млн рублей. Суммарная выручка предпринимателя — 4,3 млн рублей. В форме он указывает эти суммы по каждому виду деятельности, отдельно выделяя итоговую строку. Поскольку ИП не платит НДС, выручка отражается без этого налога.
Ответственность за нарушения
Непредставление отчета, пропуск срока либо передача недостоверных сведений грозит штрафом по статье 13.19 КоАП. Для должностных лиц и ИП санкции составляют от 10 000 до 20 000 рублей при первичном нарушении и от 30 000 до 50 000 рублей — при повторном. Для организаций штрафы выше: от 20 000 до 70 000 рублей в первый раз и от 100 000 до 150 000 рублей при повторном нарушении.
Срок давности привлечения к ответственности — два месяца с даты истечения срока подачи отчета. Если этот период прошел, оштрафовать уже не могут, но обязанность сдать отчет остается.
Если ошибка обнаружена самостоятельно, нужно направить исправленные сведения с пояснениями не позднее трех рабочих дней с момента выявления неточности. При выявлении расхождений территориальным органом Росстата у компании или ИП также есть три рабочих дня на корректировку. Пропуск этого срока расценивается как представление недостоверных данных.
На что обратить внимание заранее
Чтобы избежать ошибок и штрафов, полезно заранее проверить несколько моментов. Во‑первых, уточните, не относитесь ли вы к категории освобожденных от сдачи формы: на сайте Росстата по ИНН можно посмотреть перечень обязательных отчетов для вашей организации или ИП. Во‑вторых, сверьте коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с фактической деятельностью. Если расхождение существенное, подайте заявление на изменение кодов через ФНС — иначе тариф взносов на травматизм может быть рассчитан некорректно. В‑третьих, следите за уведомлениями СФР: фонд обязан сообщить о новом тарифе до 1 мая, если основной вид деятельности в реестре изменился.
Таким образом, новые формы — это не просто дополнительная отчетность, а важный элемент системы автоматического расчета страховых тарифов. Точность и своевременность сведений напрямую влияют на финансовые обязательства бизнеса. Проверить свою обязанность по сдаче формы можно на официальном сайте Росстата, указав ИНН.