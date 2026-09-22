Директор не может проверить каждый платеж. Где заканчивается разумное доверие

Пять опор правомерного делегирования

Удобный материал для разбора — локальные акты ОАО «РЖД». Они публично доступны, охватывают десятилетие с 2015 по 2025 год и детализированы сильнее, чем обычно бывает во внутренних документах. Масштаб компании делает вопрос о личном контроле неразрешимым в принципе: в структуру входят подразделения аппарата управления, функциональные филиалы и территориальные подразделения по всей сети железных дорог, а также многочисленные подконтрольные и зависимые общества.

Из массива этих документов складывается модель, в которой контроль опирается на пять элементов. Отсутствие любого из них дает повод говорить о ненадлежащей организации контроля.

Первое — персонификация. Ответственным за урегулирование конфликта интересов назначается конкретное должностное лицо: один из заместителей руководителя подразделения аппарата управления, филиала или структурного подразделения. Функция закреплена не за абстрактной службой, а за должностью, и это снимает типичный дефект делегирования — размывание ответственности между несколькими исполнителями, когда в итоге не отвечает никто.

Второе — нормативно закрепленная критическая точка. Локальный акт прямо описывает ситуацию, когда компетенция нижестоящего звена исчерпана: невозможно самостоятельно установить наличие конфликта интересов, оценить масштаб рисков или выбрать меру ответственности. В этом случае вопрос обязан уйти наверх, в комиссию по урегулированию конфликта интересов.

Состав региональных комиссий формируется так, чтобы в него обязательно входили внешние участники — представители научных и образовательных организаций, ветеранской и профсоюзной организаций. Это институциональная гарантия против того, чтобы неудобный вопрос был «согласован внутри».

Третье — периодическая отчетность с документальным подтверждением. План противодействия коррупции на 2025–2028 годы построен по единой схеме: у каждого мероприятия есть исполнитель, срок и графа «документальное подтверждение». Реестр коррупционных рисков и план мероприятий уходят в Центр по организации противодействия коррупции к ежегодно установленному сроку, отчет об их исполнении и актуализация сводного реестра привязаны к концу года, а мониторинг уголовных и административных дел коррупционной направленности ведется с полугодовой периодичностью, на уровне Центра и Правового департамента — ежеквартально.

Отдельно закреплена обязанность реагировать на решение коллегиального органа: руководитель обязан учесть рекомендации комиссии и письменно уведомить Центр об их выполнении.

Четвертое — независимый канал получения сигналов. Работник, которого склоняет к нарушению его собственный непосредственный руководитель, направляет уведомление напрямую в Центр, минуя подразделение, а отказ в регистрации уведомления не допускается. Смысл конструкции в том, что канал передачи сигнала не зависит от лица, в отношении которого этот сигнал подается: иначе информация о нарушении просто не дойдет до того, кто должен на нее реагировать.

Пятое — независимая оценка. Выборочную проверку процесса управления рисками проводит Центр внутреннего аудита «Желдораудит», чем воспроизводится модель трех линий защиты: владелец риска, контрольная функция и внутренний аудит разведены организационно. Для оценки правомерности делегирования это принципиально — значит, руководитель не полагался исключительно на самоотчет подчиненных ему подразделений.

Показательна и институциональная история самой контрольной функции. Центр по организации противодействия коррупции создан приказом 2015 года как самостоятельное подразделение в непосредственном ведении директора по внутреннему контролю и аудиту — наряду с «Желдорконтролем» и «Желдораудитом», то есть изначально в контуре независимого аудита.

Более поздние открытые документы упоминают в связи с этим направлением блок режима и корпоративной безопасности, что для отрасли с повышенными требованиями к безопасности объяснимо.

Общий для всех крупных компаний вопрос при этом методологически важен: подчинение контрольного подразделения блоку внутреннего аудита предполагает функциональную независимость и подотчетность комитету по аудиту совета директоров — это и есть предпочтительная модель для оценки правомерности делегирования. Значение имеет не название подразделения, а то, кому оно подотчетно.