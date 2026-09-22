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Директор не может проверить каждый платеж. Где заканчивается разумное доверие

Директор не может проверить каждый платеж. Где заканчивается разумное доверие

Суды спрашивают руководителя не о том, чем закончилась сделка, а о том, как он принимал решение, разбираем на примере локальных документов ОАО «РЖД», какую систему контроля нужно выстроить заранее.

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Ответственность директора перестала быть исключением. Вне процедур банкротства суды ежегодно рассматривают более тысячи исков о взыскании с руководителей убытков и удовлетворяют от 55 до 60 процентов из них; в банкротстве к этому добавляется еще около полутора тысяч споров об убытках и порядка шести тысяч заявлений о субсидиарной ответственности.

Ответчиков при этом почти всегда больше, чем дел: к ответу привлекают действующих и бывших директоров, членов советов директоров, акционеров, бенефициаров, финансовых директоров—всех, кто мог влиять на принятие решений.

Юридически это опирается на пункт 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса, распространяющий ответственность на лицо, имеющее фактическую возможность определять действия компании. Практически — означает, что вопрос о делегировании касается не только первого лица, но и всей управленческой вертикали, включая тех, кому полномочия были переданы.

Летом 2025 года Президиум Верховного Суда утвердил Обзор практики по статье 53.1 ГК — первое системное обобщение, развивающее разъяснения постановления Пленума ВАС № 62. Суд не занял ни обвинительной, ни оправдательной позиции: он последовательно описал, чего ждут от директора — раскрытия конфликта интересов, информирования участников общества, выстроенного процесса принятия решений. Но самый острый практический вопрос Обзор оставил открытым: где заканчивается разумное доверие сотрудникам.

Что именно нельзя передать

Смешение двух разных вещей — компетенции и обязанности действовать в интересах компании — источник большинства ошибок в спорах о делегировании. Компетенция производна от воли общества и потому передается: доверенностью, приказом о распределении обязанностей, положением о подразделении. Обязанность действовать добросовестно и разумно производна не от воли общества, а от статуса лица — и непередаваема по своей природе.

Делегировать полномочия можно, ответственность за организацию самой системы управления — нельзя. Руководитель, выдавший доверенность, передал полномочие, но не обязанность обеспечить, чтобы это полномочие осуществлялось надлежаще.

Юристы называют это виной в выборе и виной в надзоре: отвечать приходится и за то, кому передал полномочие, и за то, как за ним присматривал. На практике же меняется предмет доказывания. Суд исследует не итог управленческого решения, а качество процесса: какими сведениями директор располагал, какие риски анализировал, как организовал контроль, что предпринял, получив негативный сигнал. Отсюда простое следствие: наличие или отсутствие регламента, отчета, протокола, реестра рисков само по себе становится доказательством.

Проблема в том, что содержательного ответа закон не дает. Какая именно система контроля считается достаточной, какая частота отчетности разумна, при каком сигнале директор обязан вмешаться лично — все это остается на усмотрение правоприменителя и выясняется уже в споре, когда что—то пошло не так.

На практике этот пробел заполняет внутреннее нормотворчество самих компаний: крупный бизнес вынужден описывать стандарт должного поведения руководителя заранее, своими локальными актами. И описывает он его иногда подробнее, чем законодатель.

Комплаенс, который существует только на бумаге

Стандарты поведения директора становятся все более формализованными: растет значение процедур, раскрытия информации, надлежащего документирования. У этой тенденции есть очевидный плюс — предсказуемость. И неочевидный минус, о котором говорят реже: формализованный стандарт легко вырождается в традицию.

Подписанный документ подменяет содержательную оценку риска, система контроля живет отдельно от управленческих решений, а отчетность производится ради отчетности.

Отличить работающий комплаенс о можно только по одному признаку — по фактической реакции на выявленный сигнал, а не по наличию процедуры.

Пять опор правомерного делегирования

Удобный материал для разбора — локальные акты ОАО «РЖД». Они публично доступны, охватывают десятилетие с 2015 по 2025 год и детализированы сильнее, чем обычно бывает во внутренних документах. Масштаб компании делает вопрос о личном контроле неразрешимым в принципе: в структуру входят подразделения аппарата управления, функциональные филиалы и территориальные подразделения по всей сети железных дорог, а также многочисленные подконтрольные и зависимые общества.

Из массива этих документов складывается модель, в которой контроль опирается на пять элементов. Отсутствие любого из них дает повод говорить о ненадлежащей организации контроля.

Первое — персонификация. Ответственным за урегулирование конфликта интересов назначается конкретное должностное лицо: один из заместителей руководителя подразделения аппарата управления, филиала или структурного подразделения. Функция закреплена не за абстрактной службой, а за должностью, и это снимает типичный дефект делегирования — размывание ответственности между несколькими исполнителями, когда в итоге не отвечает никто.

Второе — нормативно закрепленная критическая точка. Локальный акт прямо описывает ситуацию, когда компетенция нижестоящего звена исчерпана: невозможно самостоятельно установить наличие конфликта интересов, оценить масштаб рисков или выбрать меру ответственности. В этом случае вопрос обязан уйти наверх, в комиссию по урегулированию конфликта интересов.

Состав региональных комиссий формируется так, чтобы в него обязательно входили внешние участники — представители научных и образовательных организаций, ветеранской и профсоюзной организаций. Это институциональная гарантия против того, чтобы неудобный вопрос был «согласован внутри».

Третье — периодическая отчетность с документальным подтверждением. План противодействия коррупции на 2025–2028 годы построен по единой схеме: у каждого мероприятия есть исполнитель, срок и графа «документальное подтверждение». Реестр коррупционных рисков и план мероприятий уходят в Центр по организации противодействия коррупции к ежегодно установленному сроку, отчет об их исполнении и актуализация сводного реестра привязаны к концу года, а мониторинг уголовных и административных дел коррупционной направленности ведется с полугодовой периодичностью, на уровне Центра и Правового департамента — ежеквартально.

Отдельно закреплена обязанность реагировать на решение коллегиального органа: руководитель обязан учесть рекомендации комиссии и письменно уведомить Центр об их выполнении.

Четвертое — независимый канал получения сигналов. Работник, которого склоняет к нарушению его собственный непосредственный руководитель, направляет уведомление напрямую в Центр, минуя подразделение, а отказ в регистрации уведомления не допускается. Смысл конструкции в том, что канал передачи сигнала не зависит от лица, в отношении которого этот сигнал подается: иначе информация о нарушении просто не дойдет до того, кто должен на нее реагировать.

Пятое — независимая оценка. Выборочную проверку процесса управления рисками проводит Центр внутреннего аудита «Желдораудит», чем воспроизводится модель трех линий защиты: владелец риска, контрольная функция и внутренний аудит разведены организационно. Для оценки правомерности делегирования это принципиально — значит, руководитель не полагался исключительно на самоотчет подчиненных ему подразделений.

Показательна и институциональная история самой контрольной функции. Центр по организации противодействия коррупции создан приказом 2015 года как самостоятельное подразделение в непосредственном ведении директора по внутреннему контролю и аудиту — наряду с «Желдорконтролем» и «Желдораудитом», то есть изначально в контуре независимого аудита.

Более поздние открытые документы упоминают в связи с этим направлением блок режима и корпоративной безопасности, что для отрасли с повышенными требованиями к безопасности объяснимо.

Общий для всех крупных компаний вопрос при этом методологически важен: подчинение контрольного подразделения блоку внутреннего аудита предполагает функциональную независимость и подотчетность комитету по аудиту совета директоров — это и есть предпочтительная модель для оценки правомерности делегирования. Значение имеет не название подразделения, а то, кому оно подотчетно.

Когда пора вмешаться лично

Ссылка на то, что вопросом занимались юристы или бухгалтерия, освобождает от ответственности ровно до момента, когда появляются тревожные сигналы: нетипичные сделки, резкий рост дебиторской задолженности, системные ошибки подразделений, многочисленные претензии контролирующих органов. Проблема в том, что «должен был знать» — категория оценочная, и до спора никто не может сказать, где именно проходит граница.

Методические рекомендации РЖД по управлению коррупционными рисками переводят ее в измеримую плоскость. Вводятся ключевые индикаторы риска двух видов: предикативные — те, что указывают на рост вероятности события до его наступления, и индикативные — фиксирующие состоявшийся факт.

Предпочтительными названы предикативные. К обязательным отнесены количество сообщений на «Горячую антикоррупционную линию» и количество выявленных неурегулированных конфликтов интересов; к рекомендательным — количество вступивших в силу судебных актов с признаками коррупционных составов, предписаний уполномоченных органов и фактов привлечения к ответственности по статье 19.28 КоАП.

Логика понятна: если обязательный индикатор сработал, а мер не принято, довод о разумном доверии подчиненным уже не работает — компания сама заранее назвала это событие требующим реакции.

Стоит обратить внимание и на структуру перечня: сигналы внешнего происхождения — предписания надзорных органов, иски и претензии контрагентов, негативные публикации — учтены полно, а финансово—экономические сигналы внутреннего происхождения, такие как нетипичные сделки и рост дебиторской задолженности, в перечень обязательных не включены.

Между тем именно они чаще всего фигурируют в спорах как обстоятельства, о которых руководитель «должен был знать», — поэтому компаниям имеет смысл дополнять типовой перечень индикаторов такими показателями самостоятельно.

Любопытен и перечень признаков коррупционного поведения. В нем есть пункт о частых или крупных сделках с контрагентами, руководящие должности в которых занимают граждане, связанные с должностными лицами компании. Признак описывает фактическую аффилированность через характер и частоту хозяйственных операций, а не через доли в капитале — и по—хорошему заслуживает перевода из перечня признаков в число индикаторов, влекущих обязательную реакцию.

Ноль, который не может быть нулем

Стоит проговорить и методологическую тонкость, которая часто ускользает при разработке подобных систем индикаторов. Плановые значения для ключевых индикаторов обычно устанавливают нулевыми, а сам принцип нулевой толерантности к коррупции при этом формулируется «с учетом устанавливаемого риск—аппетита по данному направлению».

Здесь важно разграничивать два разных предмета: нулевую толерантность к самому коррупционному деянию и риск—аппетит в отношении остаточного риска контрольной среды, — иначе конструкция выглядит внутренне противоречивой: либо приемлемая величина риска равна нулю — и тогда институт риск—аппетита в этой области избыточен, либо она отлична от нуля — и тогда принцип нулевой толерантности стоит формулировать точнее.

Вопрос не формальный. Именно граница допустимого риска отделяет ответственность руководителя от обычного предпринимательского риска, за который он не отвечает. Разумное решение — разграничить две разные величины: толерантность к коррупционному деянию, которая действительно нулевая, и толерантность к остаточному риску контрольной среды, которая объективно нулевой быть не может. Пока они смешаны, любое отклонение формально означает реализацию риска, а система производит отчетность вместо управления.

Кто здесь связан

Отдельный сюжет — аффилированность. Формальные критерии связанности, закрепленные законодательством, — аффилированность (статья 53.2 Гражданского кодекса, статья 4 закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1), группа лиц (статья 9 закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ), заинтересованность в сделке через контролирующее лицо (статья 81 закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ) — построены на долях участия и формальных связях и не покрывают отношения фактической зависимости, которые реально влияют на решения.

Компании, вынужденные решать эту задачу практически, вырабатывают функциональный критерий: связанность определяется через способность влиять на решение.

Положение РЖД об исключении конфликта интересов при закупках относит к таким основаниям, среди прочего: замещение должности у участника закупки не ранее чем за два года до процедуры; брак или близкое родство с участником либо выгодоприобретателем; распоряжение долей голосов, превышающей установленный законодательством порог аффилированности; возможность оказывать влияние на решения участников закупки, в том числе в качестве их кредитора. Перечень прямо назван неисчерпывающим.

Три вещи здесь интересны. Двухлетний ретроспективный период: формальная аффилированность прекращается вместе с отношениями, функциональная — сохраняется; тот же срок законодатель использует в ограничениях, действующих после увольнения с государственной службы (статья 12 закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ). Критерий кредитора: долговое обязательство признается источником влияния, что соответствует представлениям о фактическом контроле, но в формальных перечнях не отражено. И открытая формулировка о возможности влиять — она охватывает влияние в обе стороны.

В том же направлении развивается и понятийный аппарат деклараций о конфликте интересов: к членам семьи декларанта отнесены в том числе родители, дети супругов и супруги детей, то есть отношения свойства, выходящие за рамки понятия близких родственников в отраслевом законодательстве.

Важен и ограничитель. Сама по себе аффилированность не означает нарушения интересов компании: для взыскания убытков нужен реальный ущерб. Для отраслей с узким кругом участников рынка, где деловые связи между ними неизбежны, — а железнодорожная относится именно к таким — это принципиально. Складывается двухступенчатая конструкция: связанность дает основание для усиленного контроля, но не для ответственности; основанием ответственности остается ущерб.

Три года после увольнения

Еще один инструмент — соглашения о дополнительных обязанностях с руководящими работниками. Работник обязуется в течение трех лет после увольнения без согласия комиссии не замещать должности и не выполнять работы по гражданско—правовым договорам в организациях, чьи направления деятельности входили в сферу его должностных обязанностей и конкурируют с основными видами деятельности компании.

Здесь стоит обратить внимание на два момента. Юридико—технический: в форме соглашения орган назван комиссией «по предотвращению конфликта интересов», тогда как распорядительным документом образована комиссия «по урегулированию конфликта интересов». Это хорошая иллюстрация общей практической рекомендации: наименование органа, чье согласие является условием обязательства, стоит унифицировать во всех связанных документах, чтобы избежать формальных расхождений, которые оппонент может использовать в споре.

Сущностный: допустимость договорного ограничения права на труд после прекращения трудовых отношений в российском праве остается дискуссионной. 

Когда решение принимает акционер

Практика все чаще исследует не формальную должность, а вопрос о том, кто фактически принимал решение. Для директоров, исполняющих указания собственника, это ключевой сюжет. У компаний с государственным участием он имеет свою специфику: единственный акционер РЖД — Российская Федерация, устав утвержден постановлением Правительства, а существенная часть решений принимается во исполнение решений акционера и актов органов власти.

Однозначного ответа на вопрос, освобождает ли исполнение указания акционера директора от ответственности за убытки, нет. Но практическое следствие очевидно уже сейчас: фиксировать нужно не только само решение, но и его основание — указание акционера, служебную записку инициатора, заключения причастных подразделений. Только так впоследствии можно показать, кто именно принял решение и какой свободой усмотрения располагал руководитель.

Как измерить то, что обычно не измеряют

Компании привыкли отчитываться о наличии процедур. Но наличие процедуры ничего не говорит о том, работает ли она.

Для оценки фактического, а не формального функционирования контрольной среды можно использовать простой показатель — коэффициент документированной реакции (Кр): отношение числа сработавших индикаторов риска, по которым документально подтверждена реакция, к общему их числу за отчетный период.

Значение Кр, отличное от единицы, прямо указывает на разрыв между формально построенной системой контроля и ее действительным функционированием — то есть на ту зону, где довод о разумном доверии подчиненным наиболее уязвим. В отличие от нулевых плановых значений индикаторов, показатель измеряет не отсутствие событий, а качество реагирования на них. Его логично включить в отчетность перед комитетом по аудиту и рискам совета директоров: там он скажет о состоянии контроля больше, чем перечень утвержденных регламентов.

Что стоит сделать компаниям

  • Закрепить перечень обязанностей, не подлежащих делегированию, с указанием должностей, за которыми они сохраняются при любом распределении полномочий.

  • Для каждого рискованного процесса определить критическую точку — событие, при котором вопрос обязан уйти на коллегиальный уровень, и срок такой передачи.

  • Дополнить перечень индикаторов риска внутренними финансово—экономическими показателями — нетипичными сделками, ростом дебиторской задолженности, систематическими отклонениями от типовых договорных конструкций — и разграничить нулевую толерантность к нарушению и приемлемую величину остаточного риска контрольной среды.

  • Ввести коэффициент документированной реакции (Кр) в отчетность перед советом директоров.

  • Фиксировать письменно основания решений, принимаемых во исполнение указаний акционера.

  • Синхронизировать критерии связанности, применяемые для закупок, деклараций о конфликте интересов и учета аффилированных лиц, взяв за основу функциональный критерий влияния, и устранить расхождения в наименованиях органов и в сроках реагирования между документами — в споре такие мелочи работают против компании.

Общий вывод простой. Защита руководителя начинается не в суде, а внутри компании и задолго до спора. Делегировать можно исполнение полномочия, но не обязанность выстроить систему и реагировать на ее сигналы. И если предусмотренного собственным внутренним документом отчета нет, объяснять это придется не автору документа, а тому, кто отвечает за организацию контроля.

* В статье использованы исключительно общедоступные документы компании; изложенное отражает личное мнение автора.

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