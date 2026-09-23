Уборка производственных помещений: как часто нужно убирать по нормам

Как часто проводить текущую и генеральную уборку

Для текущей уборки определите, что сотрудники должны очищать в течение смены и после завершения работы. Обсудите с технологом, где они удаляют стружку, где собирают упаковку, а где моют покрытия. Не назначайте один способ очистки для участков с разными загрязнениями.

Предположим, вы организуете работу цеха в две смены. В проект графика включите уборку рабочих зон после смены и удаление загрязнений в проходах по мере появления. Проверьте этот проект по требованиям к своему производству. Такой пример нельзя выдавать за обязательную норму для любого предприятия.

Для генеральной уборки запланируйте очистку труднодоступных участков и поверхностей, которые персонал не обрабатывает при текущей уборке. Проверьте сроки по применимым правилам, включая пункт 42. Общего требования «генеральная уборка любого производства раз в месяц» в СП 2.2.4285-26 нет (постановление Главного государственного санитарного врача России от 02 июня 2026 г. № 15).

При проливе или просыпи предусмотрите внеплановую уборку. До устранения опасного загрязнения ограничьте доступ к участку и привлеките работников, которые знают порядок безопасной очистки.