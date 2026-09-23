Уборка производственных помещений: как часто нужно убирать по нормам

Если вы передаете клининг подрядчику, например Cleandorf, в заявке на услугу «Уборка производственных помещений» укажите количество смен и характер загрязнений. Согласуйте перечень работ и периодичность для каждой зоны.
Какие нормы учитывать в 2026 году
С 1 сентября 2026 года работодатели применяют СП 2.2.4285-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» вместо СП 2.2.3670-20. Главный государственный санитарный врач утвердил новые правила постановлением от 02.06.2026 № 15.
При составлении графика учитывайте два требования:
После каждой смены организуйте влажную уборку и дезинфекцию санитарно-бытовых помещений. Основание: пункт 104 СП 2.2.4285-26.
Не реже одного раза в три месяца организуйте очистку от пыли и копоти воздуховодов, полов, стен и строительных конструкций цехов, оконных проемов и поверхностей окон, арматуры освещения. Основание: пункт 42 тех же правил.
Не воспринимайте трехмесячный интервал как разрешение оставлять грязный пол до конца квартала. При подготовке графика проверьте, какие участки требуют более частой очистки с учетом загрязнений и отраслевых требований.
Как часто проводить текущую и генеральную уборку
Для текущей уборки определите, что сотрудники должны очищать в течение смены и после завершения работы. Обсудите с технологом, где они удаляют стружку, где собирают упаковку, а где моют покрытия. Не назначайте один способ очистки для участков с разными загрязнениями.
Предположим, вы организуете работу цеха в две смены. В проект графика включите уборку рабочих зон после смены и удаление загрязнений в проходах по мере появления. Проверьте этот проект по требованиям к своему производству. Такой пример нельзя выдавать за обязательную норму для любого предприятия.
Для генеральной уборки запланируйте очистку труднодоступных участков и поверхностей, которые персонал не обрабатывает при текущей уборке. Проверьте сроки по применимым правилам, включая пункт 42. Общего требования «генеральная уборка любого производства раз в месяц» в СП 2.2.4285-26 нет (постановление Главного государственного санитарного врача России от 02 июня 2026 г. № 15).
При проливе или просыпи предусмотрите внеплановую уборку. До устранения опасного загрязнения ограничьте доступ к участку и привлеките работников, которые знают порядок безопасной очистки.
Что учитывать на пищевом производстве
Изготовитель пищевой продукции обязан определить периодичность уборки помещений, мойки и дезинфекции оборудования по ТР ТС 021/2011. Он разрабатывает процедуры на принципах ХАССП, то есть анализа опасностей и контроля критических точек. Основание: статья 10 и пункт 7 части 3 статьи 11.
Не копируйте график соседнего предприятия. Вместе с технологом оцените риск загрязнения продукции и определите, когда сотрудники должны обрабатывать оборудование: после завершения цикла, при смене продукции или в других предусмотренных регламентом случаях.
Изготовитель обязан вести и хранить документы о выполнении мероприятий по безопасности продукции. Назначьте сотрудника, который будет фиксировать проведенную обработку и проверять результат. Основание для документирования: часть 4 статьи 11 ТР ТС 021/2011.
Как оформить график и договор на уборку
Для внутреннего регламента подготовьте перечень помещений и закрепите по каждой зоне:
какие поверхности и оборудование сотрудники очищают;
когда они приступают к работе и как часто повторяют операции;
какие средства и способы обработки применяют;
кто выполняет уборку и кто принимает результат.
Для учета предложите исполнителям отмечать дату, время и выполненные операции в журнале или чек-листе. При замечаниях записывайте недостаток и срок его устранения. Не подменяйте отметкой «убрано» проверку конкретных участков.
Если вы привлекаете клининговую компанию, включите график в приложение к договору. Разграничьте уборку помещения и обслуживание технологического оборудования. Определите порядок допуска к станкам, приемки работ и согласования дополнительных выездов.
Для контроля расходов попросите подрядчика разделить стоимость текущих работ, генеральной уборки и дополнительных операций. Вы сможете сопоставить предложения по одинаковому объему, а при приемке проверить, за что платите.
Кто отвечает за соблюдение требований
Руководитель не может переложить обязанности предприятия по соблюдению санитарного законодательства на подрядчика. Организация и ИП обязаны выполнять санитарные требования и проводить производственный контроль по статье 11 закона № 52-ФЗ.
Перед утверждением бюджета на клининг проверьте график вместе с технологом и ответственным за охрану труда. Согласуйте с подрядчиком перечень зон, периодичность и критерии приемки. Запросите расчет стоимости с учетом своего производственного режима.
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