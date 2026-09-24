Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года

Что изменилось в 2026 году

Форма 0510477 для бюджетной сферы

С 1 января 2026 года введена унифицированная форма Акта сверки расчетов (ф. 0510477), утвержденная приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н (изменения внесены приказом от 30.09.2024 № 144н). Она обязательна для казенных, бюджетных и автономных учреждений — но только если применение формы закреплено в договоре, контракте или актах Правительства РФ. Если такого условия в договоре нет, учреждение может использовать и другую форму.

Для коммерческих организаций форма акта сверки остается произвольной. Если в договоре прописано применение формы 0510477 — используйте ее. Нет — работайте по собственному шаблону.

Чтобы у контрагента не было возможности отказаться от подписания, рекомендуется включать в договор условие:

«Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов ежеквартально с составлением Акта сверки расчетов по форме 0510477, утвержденной приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении сверки» .