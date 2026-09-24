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Бухгалтерский учет
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Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года

Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами: образец, оформление, изменения 2026 года

Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который подтверждает состояние расчетов между контрагентами. В 2026 году для бюджетной сферы ввели унифицированную форму 0510477, а все компании обязали проводить инвентаризацию расчетов по ФСБУ 28/2023. Разбираемся, как оформить акт и когда он нужен.

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Что такое акт сверки и для чего нужен

Акт сверки взаиморасчетов фиксирует состояние расчетов между двумя организациями или ИП на определенную дату. Он показывает, какие операции прошли, кто кому и сколько должен, и совпадает ли видение обеих сторон. 

Акт не является первичным учетным документом в смысле ст. 9 закона № 402-ФЗ. Бухгалтерские проводки делаются на основании накладных, УПД, актов выполненных работ и платежных поручений. Сверка — вспомогательный инструмент контроля. 

Когда составляют акт сверки

  • Инвентаризация расчетов — обязательная процедура перед составлением годовой отчетности. С апреля 2026 года правила инвентаризации регулируются ФСБУ 28/2023, и сверка с контрагентами стала обязательной для всех компаний. 

  • Закрытие договора — чтобы убедиться, что все обязательства исполнены и задолженность отсутствует.

  • Продление крупных контрактов или при торговле в рассрочку. 

  • Прерывание срока исковой давности — подписанный должником акт признает долг и обнуляет трехлетний срок (ст. 196, 203 ГК). После подписания срок начинает отсчитываться заново. 

  • Судебные разбирательства — акт служит доказательством наличия и размера задолженности.

  • Выявление ошибок — расхождения в учете сторон, потерянные документы, технические ошибки.

Что изменилось в 2026 году

Форма 0510477 для бюджетной сферы

С 1 января 2026 года введена унифицированная форма Акта сверки расчетов (ф. 0510477), утвержденная приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н (изменения внесены приказом от 30.09.2024 № 144н). Она обязательна для казенных, бюджетных и автономных учреждений — но только если применение формы закреплено в договоре, контракте или актах Правительства РФ. Если такого условия в договоре нет, учреждение может использовать и другую форму.

Для коммерческих организаций форма акта сверки остается произвольной. Если в договоре прописано применение формы 0510477 — используйте ее. Нет — работайте по собственному шаблону. 

Чтобы у контрагента не было возможности отказаться от подписания, рекомендуется включать в договор условие:

«Стороны обязуются производить сверку взаимных расчетов ежеквартально с составлением Акта сверки расчетов по форме 0510477, утвержденной приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 5 рабочих дней с даты получения требования о проведении сверки» .

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Инвентаризация по ФСБУ 28/2023

С апреля 2026 года все компании должны проводить инвентаризацию расчетов по правилам ФСБУ 28/2023. Это означает, что сверка с контрагентами стала обязательной, а не добровольной процедурой. Если в ходе проверки обнаружены просроченные обязательства, на основании акта принимается решение — списать долг или скорректировать учет. 

Как оформить акт сверки: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определите период и составителя

Установите временной интервал: месяц, квартал, год или иной период, предусмотренный договором. Составителем обычно выступает бухгалтер инициатора сверки. 

Шаг 2. Соберите данные

Данные берутся со счетов бухгалтерского учета: 

  • счет 60 — расчеты с поставщиками и авансы;

  • счет 62 — расчеты с покупателями и авансы;

  • счет 76 — прочие дебиторы и кредиторы;

  • счета 66, 67 — кредиты и займы.

Понадобятся: выписки по расчетному счету, УПД, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, договоры и допсоглашения. 

Шаг 3. Заполните шапку

Обязательные реквизиты шапки: 

  • наименование документа — «Акт сверки взаиморасчетов»;

  • номер и дата составления;

  • период сверки (например, с 01.01.2026 по 31.12.2026);

  • полные наименования обеих организаций;

  • ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП;

  • юридические адреса;

  • ссылка на договор (номер, дата).

Шаг 4. Заполните табличную часть

Таблица делится на два раздела: «По данным организации» (слева) и «По данным контрагента» (справа). В каждой части указываются: 

  • дата операции;

  • номер и дата первичного документа (накладная, УПД, платежное поручение);

  • содержание операции (поставка товара, оплата по договору);

  • сумма по дебету или кредиту.

Графы для данных контрагента остаются пустыми — он заполнит их при получении акта.

Шаг 5. Подведите итоговое сальдо

Формула расчета:

Сальдо конечное=Сальдо начальное+Обороты по дебету−Обороты по кредиту

Используйте четкую формулировку. Например:

  • «По данным ООО “Альфа” на 31.12.2026 задолженность в пользу ООО “Гамма” составляет 1 000,00 руб.»

  • «Взаиморасчеты между сторонами за указанный период полностью погашены, задолженность отсутствует». 

Шаг 6. Подписи

Акт подписывают: 

  • Руководитель организации — на основании устава, без доверенности.

  • Главный бухгалтер — только если право подписи закреплено в должностной инструкции или доверенности.

  • Иные сотрудники — по доверенности с указанием ее реквизитов в акте.

  • ИП — лично или через представителя по доверенности.

Печать ставится, если она предусмотрена внутренними регламентами. При ЭДО используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). 

Пример заполнения акта сверки ООО «Альфа» (покупатель) приобрело у ООО «Гамма» (поставщик) порошковую краску 8 апреля 2026 г. за 10 000 руб. 21 апреля 2026 г. произвела оплату в размере 9 000 руб. Сверка проводится за 2026 год на 31 декабря. 

Условие: Заполнение со стороны ООО «Альфа»:

Дата

Документ

Операция

Дебет

Кредит

08.04.2026

УПД № 123 от 08.04.2026

Поставка краски

10 000

21.04.2026

Платежное поручение № 36

Оплата по договору

9 000

Итого

9 000

10 000

Расчет сальдо: 

0+9000−10000=−1000 руб. Долг ООО «Альфа» в пользу ООО «Гамма» — 1 000 руб.

Со стороны поставщика записи зеркальные: дебет и кредит меняются местами.

НДС в акте сверки

Если контрагент работает с НДС, в акте рекомендуется выделить налог отдельной колонкой или указать «в т. ч. НДС 22%». Например: «Общая сумма долга — 40 000 руб., в том числе НДС 22% — 7 213,11 руб.». Это важно для правильного налогового учета и подтверждения расходов. Если ИП работает без НДС, он фиксирует общую сумму без выделения налога. 

Что делать при расхождениях

Расхождения — обычное дело. Основные причины: 

  • Несовпадение начального сальдо — одна сторона внесла корректировку задним числом. Пока не совпадет начальное сальдо, сверять текущий период бессмысленно.

  • Разные даты отражения — отгрузка 30 июня у поставщика в июне, а у покупателя (товар получен 3 июля) — в июле.

  • Потерянные документы — одна сторона отразила накладную, другая — нет.

  • Технические ошибки — опечатки в суммах, неправильный счет учета.

Если данные не сошлись, составляют акт сверки с разногласиями (или протокол разногласий) в двух экземплярах. Контрагент подписывает с пометкой «с разногласиями» и прилагает пояснительную записку с детальным описанием спорных операций. К акту прикладываются копии подтверждающих документов. 

Юридическая сила акта сверки

Акт сверки — юридически значимый документ. Его подписание должником означает признание долга, что прерывает трехлетний срок исковой давности (ст. 203 ГК). После подписания срок начинает отсчитываться заново. 

Важно: подписант должен быть уполномочен. Если акт подписал сотрудник без доверенности, суд может не признать документ. Практика Верховного Суда однозначна: действия по признанию долга должны исходить от органа юридического лица или лица с соответствующими полномочиями. 

Пример. Долг возник в сентябре 2022 г. Контрагент подписал акт сверки в феврале 2026 г. Трехлетний срок для взыскания начинает отсчитываться заново — до февраля 2029 г. 

Чек-лист по актам сверки на 2026 год

  • Для коммерческих организаций форма произвольная — если в договоре не прописано иное.

  • Для бюджетной сферы — форма 0510477, если это закреплено в договоре или актах Правительства.

  • Инвентаризация расчетов по ФСБУ 28/2023 — обязательна для всех с апреля 2026 г.

  • Подписант — руководитель или лицо с доверенностью. Главбух — только при наличии соответствующих полномочий.

  • НДС выделяется отдельной строкой, если контрагент плательщик налога.

  • При расхождениях составляется протокол разногласий с приложением первичных документов.

  • Акт не заменяет первичные документы и не является основанием для платежа — платят по счетам и договорам. 

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