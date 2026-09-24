Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Что такое скидка по взносам на травматизм

Работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — сокращенно «взносы на травматизм». Тариф зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда.

Социальный фонд России (СФР) может снизить или повысить тариф — установить скидку или надбавку до 40% от базовой ставки. Скидка не назначается автоматически: для ее получения страхователь должен подать заявление.