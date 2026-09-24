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Страховые взносы
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Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Скидка к тарифу взносов на травматизм — это законный способ снизить страховые платежи до 40%. Чтобы получить ее на 2027 год, заявление в СФР нужно подать с 5 июля по 1 ноября 2026 года. В статье: условия, нормативные акты, образец заявления и пример расчета.

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Что такое скидка по взносам на травматизм

Работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — сокращенно «взносы на травматизм». Тариф зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда. 

Социальный фонд России (СФР) может снизить или повысить тариф — установить скидку или надбавку до 40% от базовой ставки. Скидка не назначается автоматически: для ее получения страхователь должен подать заявление.

Нормативная база

Документ

Что регулирует

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ

Базовый закон об обязательном страховании от несчастных случаев; ст. 22 — скидки и надбавки, максимальный размер 40%

Постановление Правительства от 30.05.2012 № 524

Правила установления скидок и надбавок: условия, сроки, порядок подачи заявления

Приказ Минтруда от 01.08.2012 № 39н

Методика расчета скидок и надбавок: формулы, показатели

Приказ СФР от 27.11.2024 № 2250

Административный регламент и форма заявления (действует с 06.01.2025)

Приказ СФР от 25.05.2026 № 633

Значения основных показателей по видам деятельности на 2027 год (вступил в силу 05.07.2026)

Условия получения скидки на 2027 год

СФР установит скидку, если страхователь одновременно соответствует всем условиям: 

  • Стаж деятельности — 3 года и более. Отсчет ведется с даты госрегистрации до начала года, в котором рассчитывается скидка. Для скидки на 2027 год компания должна быть зарегистрирована не позднее 2023 года.

  • Нет задолженности. На день подачи заявления у страхователя отсутствует недоимка по взносам, пени и штрафы по итогам проверок.

  • Нет смертельных случаев. В предшествующем финансовом году (2025) не было страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. Если виноваты третьи лица — скидку можно получить, приложив акт о несчастном случае и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

  • Показатели ниже отраслевых. Все три ключевых показателя страхователя за 2023–2025 годы меньше аналогичных значений по виду экономической деятельности, утвержденных приказом СФР № 633

  • Данные о СОУТ и медосмотрах. В отчетности по форме ЕФС-1 на 1 января 2026 года есть сведения о результатах специальной оценки условий труда и проведенных медосмотрах. 

Кто не может получить скидку:

  • плательщики АУСН (платят фиксированную сумму);

  • компании, работающие менее трех лет. 

Три ключевых показателя

Размер скидки зависит от сопоставления показателей страхователя со среднеотраслевыми значениями: 

Показатель «а» — отношение суммы страхового обеспечения по всем страховым случаям к начисленной сумме взносов за три года.

Формула:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

а=ov, где O — сумма обеспечения, V — сумма начисленных взносов. 

Показатель «b» — количество страховых случаев на 1000 работающих.

Формула:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

, где K — число страховых случаев, N — среднесписочная численность. 

Показатель «с» — количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай (без учета смертельных).

Формула:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

где T — дни нетрудоспособности, S — число несчастных случаев. 

Формула расчета скидки

Скидка рассчитывается СФР по формуле из Методики (приказ Минтруда № 39н):

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

где: aстр, bстр, cстр — показатели страхователя; aВЭД,bВЭД,cВЭД — отраслевые значения из приказа СФР № 633;

q1 — коэффициент проведения СОУТ:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

где q11- количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ; q12 - общее число рабочих мест; q13 - рабочие места с вредными или опасными условиями; 

q2 -коэффициент прохождения медосмотров:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

где q21 - число работников, прошедших медосмотр; q22 - число работников, подлежащих медосмотру. 

Если расчетная величина 0

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Пример расчета

Исходные данные. ООО «Механика» занимается производством металлических изделий (ОКВЭД 25.62), класс профессионального риска — 6, тариф — 0,7%. Компания работает с 2015 года, задолженности нет, смертельных случаев не было. На 1 января 2026 года СОУТ проведена на всех 50 рабочих местах, из них 5 отнесены к вредным. Медосмотр прошли все 48 подлежащих работников.

Показатели страхователя за 2023–2025 годы:

  • Сумма страхового обеспечения — 120 000 руб., начислено взносов — 600 000 руб. ⇒aстр=120 000/600 000=0,20

  • Страховых случаев — 2, среднесписочная численность — 150 человек ⇒bстр=2/150×1000=13,33

  • Дней нетрудоспособности — 45, несчастных случаев (без смертельных) — 2 ⇒cстр=45/2=22,5

Отраслевые показатели (условные значения из приказа СФР № 633 для ОКВЭД 25.62):

  • aВЭД=0,30; bВЭД=20,0$ cВЭД=35,0

Все три показателя страхователя меньше отраслевых — условие для скидки выполнено.

Коэффициенты:

  • q1=(50−5)/50=0,90

  • q2=48/48=1,00

Расчет:

Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год
Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

После округления — 31%. Поскольку 31 < 40, скидка устанавливается в размере 31%.

Экономия. Базовый тариф 0,7% × годовой фонд оплаты труда. При ФОТ 10 000 000 руб.:

  • Без скидки: 10 000 000 × 0,7% = 70 000 руб.

  • Со скидкой 31%: 10 000 000 × 0,7% × (1 − 0,31) = 48 300 руб.

  • Экономия: 21 700 руб. в год.

Сроки подачи заявления на 2027 год

Событие

Дата

Приказ СФР № 633 вступил в силу (открыт прием заявлений)

5 июля 2026

Крайний срок подачи заявления

1 ноября 2026 (воскресенье — рекомендуется подать до 30 октября)

Решение СФР должно быть принято

не позднее 1 декабря 2026

Уведомление страхователя

в течение 5 рабочих дней после решения

Скидка начинает действовать

с 1 января 2027 года 

Поскольку 1 ноября 2026 года выпадает на воскресенье и Правила не предусматривают перенос срока, безопаснее подать заявление не позднее 30 октября. 

Форма заявления

Заявление заполняется по форме из Приложения № 2 к Административному регламенту, утвержденному приказом СФР от 27.11.2024 № 2250 (действует с 6 января 2025 года). Старая форма по приказу ФСС от 25.04.2019 № 231 больше не применяется — заявление на устаревшем бланке не примут. klerk.ru +1

Что изменилось в форме: из заявления убрали таблицу с расходами на страховое обеспечение, непринятыми к зачету суммами и излишне уплаченными взносами. Теперь форма содержит только необходимые сведения для расчета скидки. 

Как заполнить заявление

Сведения о страхователе

Укажите: 

  • полное наименование организации или ФИО ИП;

  • ИНН и КПП (для ИП — только ИНН);

  • регистрационный номер в СФР (10 знаков);

  • дату государственной регистрации;

  • дату начала ведения финансово-хозяйственной деятельности;

  • код ОКВЭД основного вида деятельности.

Запрос скидки

Укажите год, на который запрашивается скидка — 2027.

Сведения о взносах

Заполните две таблицы — по начисленным и по уплаченным взносам: 

  • За предыдущие отчетные периоды (всего) — сумма взносов за три года, предшествующих текущему (для 2027 года это 2023–2025 годы).

  • За последние три месяца текущего отчетного периода — помесячно. Если подаете заявление в октябре 2026 года, указываете данные за июль, август и сентябрь.

Суммы начисленных и уплаченных взносов должны совпадать. При расхождениях СФР может отказать.

Способ получения решения

Отметьте крестиком один из вариантов: 

  • лично в отделении СФР;

  • через личный кабинет на Едином портале (при подаче через Госуслуги);

  • в МФЦ (при подаче через МФЦ);

  • по почте.

Подпись и дата

Заявление подписывает руководитель организации или ИП лично. Если заявление подает представитель — указываются его данные и реквизиты доверенности. 

Образец заполнения

Приложение № 2 к Административному регламенту,

утв. приказом СФР от 27.11.2024 № 2250

ЗАЯВЛЕНИЕ

об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний

Сведения о страхователе:

полное наименование страхователя: ООО «Механика»

ИНН: 3662001234        КПП: 366201001

регистрационный номер страхователя: 360000123456

дата государственной регистрации: 12.03.2015 г.

дата начала ведения деятельности: 01.04.2015 г.

код ОКВЭД: 25.62

В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 30.05.2012 № 524, прошу установить скидку

к страховому тарифу на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний: на 2027 год.

Сведения по начисленным страховым взносам (руб. коп.):

  начислено за предыдущие отчетные периоды, всего: 1 800 000,00

  за последние три месяца текущего отчетного периода:

    1 месяц (июль):  60 000,00

    2 месяц (август): 62 000,00

    3 месяц (сентябрь): 58 000,00

Сведения по уплаченным страховым взносам (руб. коп.):

  уплачено за предыдущие отчетные периоды: 1 800 000,00

  за последние три месяца текущего отчетного периода:

    1 месяц (июль):  60 000,00

    2 месяц (август): 62 000,00

    3 месяц (сентябрь): 58 000,00

Решение прошу вручить (направить):

  на личном приеме в СФР:  да

  через Единый портал:     нет

  в МФЦ:                   нет

  почтой:                  нет

Руководитель страхователя:

  подпись: _____  /Иванов И.И./

  дата: 15.10.2026 г.

  место печати: М.П.

Способы подачи заявления

Способ

Особенности

Лично в отделении СФР

С 2025 года — в любом отделении, независимо от места регистрации 

Через Госуслуги

Электронная подпись (УКЭП) обязательна. При среднесписочной численности более 25 человек — единственный способ для бумажной подачи не подходит 

Через МФЦ

Заявителю нужен паспорт; представителю — паспорт и доверенность

Почтой России

Заказным письмом с уведомлением о вручении 

Когда СФР откажет

Основания для отказа:

  • страхователь работает менее трех лет с даты регистрации;

  • есть недоимка, пени или штрафы по итогам проверок;

  • в 2025 году был страховой случай со смертельным исходом (не по вине третьих лиц);

  • хотя бы один из трех показателей превышает отраслевой;

  • в отчетности нет данных о СОУТ и медосмотрах по состоянию на 1 января 2026 года;

  • заявление подано на устаревшем бланке, после крайнего срока или подписано недействительной электронной подписью. 

Практические рекомендации

  • Проверьте данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ошибки в коде ОКВЭД или регистрационном номере — частая причина отказа. Сначала исправьте данные, потом подавайте заявление. 

  • Погасите долги заранее. Даже небольшая недоимка блокирует скидку. Проверьте состояние расчетов с СФР перед подачей.

  • Проведите СОУТ и медосмотры. Коэффициенты q1и q2 напрямую влияют на размер скидки. Если СОУТ не проведена — q1=0 и скидка будет нулевой. 

  • Подавайте заранее. Не дожидайтесь 30–31 октября: в случае технических проблем или необходимости исправлений останется время.

  • Скидка действует один год. Право нужно подтверждать ежегодно — в 2027 году подавать заявление на 2028 год. 

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