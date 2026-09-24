Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год

Что такое скидка по взносам на травматизм
Работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — сокращенно «взносы на травматизм». Тариф зависит от класса профессионального риска основного вида деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда.
Социальный фонд России (СФР) может снизить или повысить тариф — установить скидку или надбавку до 40% от базовой ставки. Скидка не назначается автоматически: для ее получения страхователь должен подать заявление.
Нормативная база
Документ
Что регулирует
Базовый закон об обязательном страховании от несчастных случаев; ст. 22 — скидки и надбавки, максимальный размер 40%
Правила установления скидок и надбавок: условия, сроки, порядок подачи заявления
Методика расчета скидок и надбавок: формулы, показатели
Административный регламент и форма заявления (действует с 06.01.2025)
Значения основных показателей по видам деятельности на 2027 год (вступил в силу 05.07.2026)
Условия получения скидки на 2027 год
СФР установит скидку, если страхователь одновременно соответствует всем условиям:
Стаж деятельности — 3 года и более. Отсчет ведется с даты госрегистрации до начала года, в котором рассчитывается скидка. Для скидки на 2027 год компания должна быть зарегистрирована не позднее 2023 года.
Нет задолженности. На день подачи заявления у страхователя отсутствует недоимка по взносам, пени и штрафы по итогам проверок.
Нет смертельных случаев. В предшествующем финансовом году (2025) не было страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц. Если виноваты третьи лица — скидку можно получить, приложив акт о несчастном случае и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Показатели ниже отраслевых. Все три ключевых показателя страхователя за 2023–2025 годы меньше аналогичных значений по виду экономической деятельности, утвержденных приказом СФР № 633.
Данные о СОУТ и медосмотрах. В отчетности по форме ЕФС-1 на 1 января 2026 года есть сведения о результатах специальной оценки условий труда и проведенных медосмотрах.
Кто не может получить скидку:
плательщики АУСН (платят фиксированную сумму);
компании, работающие менее трех лет.
Три ключевых показателя
Размер скидки зависит от сопоставления показателей страхователя со среднеотраслевыми значениями:
Показатель «а» — отношение суммы страхового обеспечения по всем страховым случаям к начисленной сумме взносов за три года.
Формула:
а=ov, где O — сумма обеспечения, V — сумма начисленных взносов.
Показатель «b» — количество страховых случаев на 1000 работающих.
Формула:
, где K — число страховых случаев, N — среднесписочная численность.
Показатель «с» — количество дней временной нетрудоспособности на один страховой случай (без учета смертельных).
Формула:
где T — дни нетрудоспособности, S — число несчастных случаев.
Формула расчета скидки
Скидка рассчитывается СФР по формуле из Методики (приказ Минтруда № 39н):
где: aстр, bстр, cстр — показатели страхователя; aВЭД,bВЭД,cВЭД — отраслевые значения из приказа СФР № 633;
q1 — коэффициент проведения СОУТ:
где q11- количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ; q12 - общее число рабочих мест; q13 - рабочие места с вредными или опасными условиями;
q2 -коэффициент прохождения медосмотров:
где q21 - число работников, прошедших медосмотр; q22 - число работников, подлежащих медосмотру.
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Пример расчета
Исходные данные. ООО «Механика» занимается производством металлических изделий (ОКВЭД 25.62), класс профессионального риска — 6, тариф — 0,7%. Компания работает с 2015 года, задолженности нет, смертельных случаев не было. На 1 января 2026 года СОУТ проведена на всех 50 рабочих местах, из них 5 отнесены к вредным. Медосмотр прошли все 48 подлежащих работников.
Показатели страхователя за 2023–2025 годы:
Сумма страхового обеспечения — 120 000 руб., начислено взносов — 600 000 руб. ⇒aстр=120 000/600 000=0,20
Страховых случаев — 2, среднесписочная численность — 150 человек ⇒bстр=2/150×1000=13,33
Дней нетрудоспособности — 45, несчастных случаев (без смертельных) — 2 ⇒cстр=45/2=22,5
Отраслевые показатели (условные значения из приказа СФР № 633 для ОКВЭД 25.62):
aВЭД=0,30; bВЭД=20,0$ cВЭД=35,0
Все три показателя страхователя меньше отраслевых — условие для скидки выполнено.
Коэффициенты:
q1=(50−5)/50=0,90
q2=48/48=1,00
Расчет:
После округления — 31%. Поскольку 31 < 40, скидка устанавливается в размере 31%.
Экономия. Базовый тариф 0,7% × годовой фонд оплаты труда. При ФОТ 10 000 000 руб.:
Без скидки: 10 000 000 × 0,7% = 70 000 руб.
Со скидкой 31%: 10 000 000 × 0,7% × (1 − 0,31) = 48 300 руб.
Экономия: 21 700 руб. в год.
Сроки подачи заявления на 2027 год
Событие
Дата
Приказ СФР № 633 вступил в силу (открыт прием заявлений)
5 июля 2026
Крайний срок подачи заявления
1 ноября 2026 (воскресенье — рекомендуется подать до 30 октября)
Решение СФР должно быть принято
не позднее 1 декабря 2026
Уведомление страхователя
в течение 5 рабочих дней после решения
Скидка начинает действовать
с 1 января 2027 года
Поскольку 1 ноября 2026 года выпадает на воскресенье и Правила не предусматривают перенос срока, безопаснее подать заявление не позднее 30 октября.
Форма заявления
Заявление заполняется по форме из Приложения № 2 к Административному регламенту, утвержденному приказом СФР от 27.11.2024 № 2250 (действует с 6 января 2025 года). Старая форма по приказу ФСС от 25.04.2019 № 231 больше не применяется — заявление на устаревшем бланке не примут. klerk.ru +1
Что изменилось в форме: из заявления убрали таблицу с расходами на страховое обеспечение, непринятыми к зачету суммами и излишне уплаченными взносами. Теперь форма содержит только необходимые сведения для расчета скидки.
Как заполнить заявление
Сведения о страхователе
Укажите:
полное наименование организации или ФИО ИП;
ИНН и КПП (для ИП — только ИНН);
регистрационный номер в СФР (10 знаков);
дату государственной регистрации;
дату начала ведения финансово-хозяйственной деятельности;
код ОКВЭД основного вида деятельности.
Запрос скидки
Укажите год, на который запрашивается скидка — 2027.
Сведения о взносах
Заполните две таблицы — по начисленным и по уплаченным взносам:
За предыдущие отчетные периоды (всего) — сумма взносов за три года, предшествующих текущему (для 2027 года это 2023–2025 годы).
За последние три месяца текущего отчетного периода — помесячно. Если подаете заявление в октябре 2026 года, указываете данные за июль, август и сентябрь.
Суммы начисленных и уплаченных взносов должны совпадать. При расхождениях СФР может отказать.
Способ получения решения
Отметьте крестиком один из вариантов:
лично в отделении СФР;
через личный кабинет на Едином портале (при подаче через Госуслуги);
в МФЦ (при подаче через МФЦ);
по почте.
Подпись и дата
Заявление подписывает руководитель организации или ИП лично. Если заявление подает представитель — указываются его данные и реквизиты доверенности.
Образец заполнения
Приложение № 2 к Административному регламенту,
утв. приказом СФР от 27.11.2024 № 2250
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
Сведения о страхователе:
полное наименование страхователя: ООО «Механика»
ИНН: 3662001234 КПП: 366201001
регистрационный номер страхователя: 360000123456
дата государственной регистрации: 12.03.2015 г.
дата начала ведения деятельности: 01.04.2015 г.
код ОКВЭД: 25.62
В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 30.05.2012 № 524, прошу установить скидку
к страховому тарифу на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний: на 2027 год.
Сведения по начисленным страховым взносам (руб. коп.):
начислено за предыдущие отчетные периоды, всего: 1 800 000,00
за последние три месяца текущего отчетного периода:
1 месяц (июль): 60 000,00
2 месяц (август): 62 000,00
3 месяц (сентябрь): 58 000,00
Сведения по уплаченным страховым взносам (руб. коп.):
уплачено за предыдущие отчетные периоды: 1 800 000,00
за последние три месяца текущего отчетного периода:
1 месяц (июль): 60 000,00
2 месяц (август): 62 000,00
3 месяц (сентябрь): 58 000,00
Решение прошу вручить (направить):
на личном приеме в СФР: да
через Единый портал: нет
в МФЦ: нет
почтой: нет
Руководитель страхователя:
подпись: _____ /Иванов И.И./
дата: 15.10.2026 г.
место печати: М.П.
Способы подачи заявления
Способ
Особенности
Лично в отделении СФР
С 2025 года — в любом отделении, независимо от места регистрации
Через Госуслуги
Электронная подпись (УКЭП) обязательна. При среднесписочной численности более 25 человек — единственный способ для бумажной подачи не подходит
Через МФЦ
Заявителю нужен паспорт; представителю — паспорт и доверенность
Почтой России
Заказным письмом с уведомлением о вручении
Когда СФР откажет
Основания для отказа:
страхователь работает менее трех лет с даты регистрации;
есть недоимка, пени или штрафы по итогам проверок;
в 2025 году был страховой случай со смертельным исходом (не по вине третьих лиц);
хотя бы один из трех показателей превышает отраслевой;
в отчетности нет данных о СОУТ и медосмотрах по состоянию на 1 января 2026 года;
заявление подано на устаревшем бланке, после крайнего срока или подписано недействительной электронной подписью.
Практические рекомендации
Проверьте данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ошибки в коде ОКВЭД или регистрационном номере — частая причина отказа. Сначала исправьте данные, потом подавайте заявление.
Погасите долги заранее. Даже небольшая недоимка блокирует скидку. Проверьте состояние расчетов с СФР перед подачей.
Проведите СОУТ и медосмотры. Коэффициенты q1и q2 напрямую влияют на размер скидки. Если СОУТ не проведена — q1=0 и скидка будет нулевой.
Подавайте заранее. Не дожидайтесь 30–31 октября: в случае технических проблем или необходимости исправлений останется время.
Скидка действует один год. Право нужно подтверждать ежегодно — в 2027 году подавать заявление на 2028 год.