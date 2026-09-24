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Инвентаризация
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Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Удаленный объект без связи — не повод откладывать инвентаризацию. С 2026 года требования к точности учета ОС только выросли: новые ставки НДС, измененные лимиты и жесткий контроль ФНС. Разбираемся, как провести проверку офлайн и не нарушить ни одно правило ФСБУ 28/2023 и 6/2020.

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Что изменилось в нормативной базе к 2026 году

К 2026 году правовое поле учета основных средств претерпело несколько значимых изменений. Разберем ключевые.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» действует с 1 апреля 2025 года и полностью заменил прежние методические указания. Стандарт ввел новые правила проведения инвентаризации: организация самостоятельно определяет перечень документов, но факт проведения и результаты должны быть задокументированы. ОС инвентаризируются не реже одного раза в три года, библиотечные фонды — раз в пять лет. Проверка проводится по состоянию на дату не ранее 1 октября отчетного года. 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к 2026 году обрел завершенную форму применения. Лимит стоимости ОС для бухучета отменен — организация устанавливает его сама, обычно ориентируются на налоговый порог 100 000 рублей. Введены компонентный учет (сложные объекты делятся на части с разными сроками службы), обязательная оценка ликвидационной стоимости, ежегодная проверка на обесценение и пересмотр срока полезного использования.

НДС 22%. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС повышена с 20% до 22%. Это напрямую влияет на формирование первоначальной стоимости ОС, приобретаемых в этот период. 

Лимит УСН. Стоимость ОС для применения УСН увеличена до 218 млн рублей (в 2025 году — 200 млн). Коэффициент-дефлятор на 2026 год составил 1,090. 

Бюджетное имущество амортизируется. С 1 января 2026 года имущество, приобретенное за счет бюджетного целевого финансирования, больше не исключается из амортизируемого. Первоначальная стоимость для налога на прибыль не включает суммы целевого финансирования. 

Обязательный электронный УПД. С 2026 года для всех организаций и ИП, использующих электронные передаточные документы, стал обязательным формат УПД. Это затрагивает оформление поступления и выбытия ОС. 

Почему удаленный объект — это проблема

Типичная ситуация: производственная площадка, склад или стройка расположены в зоне, где нет стабильного интернета или Wi-Fi. Бухгалтер в офисе не может подключиться к базе данных объекта, а сотрудники на местах не могут передать результаты проверки в реальном времени. Бумажные описи — долго, подвержены ошибкам и требуют ручного переноса данных в учетную систему.

В 2026 году проблема обостряется: ФСБУ 28/2023 требует фиксировать не только наличие, но и состояние объекта, элементы амортизации, признаки обесценения. Бумажный формат с такими объемами данных работает плохо.

Подготовка к выезду: что сделать до отъезда

Офлайн-инвентаризация начинается еще в офисе. Чем точнее подготовка, тем меньше проблем на объекте.

Шаг 1. Издать приказ и сформировать комиссию

Приказ издается до начала проверки — оформление задним числом делает результаты нелегитимными. В приказе указываются: 

  • причина инвентаризации (годовая, смена МОЛ, реорганизация и т. д.);

  • сроки начала и окончания;

  • состав комиссии (не менее 2/3 состава должны присутствовать на каждом обходе);

  • перечень проверяемых объектов.

Материально ответственное лицо не может входить в состав комиссии, но обязано присутствовать при проверке. 

Шаг 2. Сверить учетные данные

До выезда проверьте три ключевых поля в базе:

  • За кем числится имущество (не уволился ли МОЛ).

  • Соответствует ли фактическое местоположение объектов карточке учета.

  • Есть ли незакрытые документы на перемещение, которые не дошли до бухгалтерии. 

Шаг 3. Подготовить документ-задание на ТСД

Если используется мобильное приложение (например, «Учет 15» от Клеверенса, DataMobile Invent или 1С:Инвентаризация и управление имуществом), заранее выгрузите задание из учетной системы на терминал сбора данных (ТСД). Справочники на устройстве актуализируются, пока оно подключено к сети. Если подключения нет — данные передаются по проводу через USB. 

Пример. Бухгалтер ООО «АгроСтрой» готовится к инвентаризации насосной станции в Ольховатском районе, где нет покрытия мобильного интернета. За день до выезда она подключает ТСД к рабочему компьютеру по USB, выгружает справочник ОС и документ-задание по конкретному подразделению и МОЛ. На устройстве оказывается полный список объектов с инвентарными номерами, штрихкодами и данными о балансовой стоимости. Интернет для работы на объекте не потребуется.

Шаг 4. Проверить оборудование

  • Заряд ТСД и состояние аккумулятора (при длительном обходе — запасной аккумулятор или пауэрбанк). 

  • Наличие мобильного принтера этикеток, если потребуется маркировка.

  • Сканер штрихкодов или RFID-считыватель.

  • Бумажные формы описей (ИНВ-1 или собственные бланки) — как резерв на случай технического сбоя.

Проведение инвентаризации на объекте без интернета

На объекте сотрудник работает с документом, уже загруженным на ТСД. Интернет для каждого сканирования не нужен — результаты сохраняются на устройстве. 

Два режима проверки

Инвентаризация по плану. На ТСД загружен документ из 1С с конкретным списком активов. Сотрудник сканирует штрихкоды или RFID-метки и сверяет с планом. Система сразу подсвечивает расхождения: что найдено, чего нет, что лишнее.

Инвентаризация «вслепую» (по факту). Документ формируется прямо на ТСД в разрезе организации, подразделения и МОЛ. Сотрудник фиксирует все имущество, которое фактически обнаруживает во время обхода. Если у МОЛ найдется чужой объект — его тоже можно отсканировать, и в результатах он будет отражен как чужое. 

Что проверять по каждому объекту ОС

Согласно ФСБУ 28/2023, в ходе инвентаризации основных средств комиссия устанавливает: 

  • фактическое наличие объекта по каждому помещению и МОЛ;

  • технические показатели и инвентарные/заводские номера;

  • правильность исчисления износа;

  • справедливую и ликвидационную стоимость;

  • величину обесценения (признаки морального устаревания, простоя, повреждений);

  • по объектам недвижимости — документы о праве собственности;

  • арендованное имущество (оно инвентаризируется отдельно, на забалансовых счетах).

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Работа с нестандартными ситуациями

Чужое имущество. При фактической инвентаризации чужой объект можно отсканировать вместе с остальным имуществом. В результатах он будет помечен как чужой, что позволяет не игнорировать его только потому, что по учету он должен находиться в другом месте. 

Поврежденные или нечитаемые метки. В мобильных приложениях предусмотрена возможность фотофиксации: сотрудник не только указывает причину, но и прикрепляет подтверждающее изображение. Также можно ввести инвентарный номер вручную. 

Данные изменились во время проверки. Между формированием задания и фактическим обходом ситуация может измениться — например, поступило новое оборудование или что-то передали в ремонт. В этом случае операция фиксируется в отдельной описи с отметкой «после инвентаризации» и ссылкой на номер описи. 

Пример. На производственной площадке в Россоши комиссия из 4 человек проверяет 87 объектов ОС. У трех станков штрихкоды повреждены коррозией — сотрудник вводит инвентарные номера вручную и делает фотографии. Обнаружен сварочный аппарат, числящийся за другим цехом. Он отсканирован и помечен как чужой. Проверка занимает 3,5 часа — без ТСД это заняло бы минимум день.

Передача результатов в учетную систему

После обхода результаты остаются на ТСД до момента обмена. 

Автоматический обмен. Если устройство снова подключается к сети и обмен настроен, документ отправляется в 1С автоматически. Сотруднику не нужно переписывать или переносить данные вручную.

Ручной обмен по проводу. Если сетевого обмена нет, данные передаются через USB-кабель. В «Учете 15» и DataMobile Invent обмен файлами инициирует оператор.

Обмен через облачное хранилище. DataMobile Invent поддерживает синхронизацию через FTP, Яндекс.Диск, Google Drive или Dropbox. Это удобно, если объект находится в зоне с мобильным интернетом, но без корпоративной сети. 

После загрузки в 1С формируются:

  • инвентаризационная опись (ИНВ-1 или собственная форма с обязательными реквизитами);

  • сличительная ведомость (ИНВ-18) — при выявленных расхождениях;

  • документы на перемещение, списание или оприходование излишков.

Оформление результатов по правилам 2026 года

ФСБУ 28/2023 не обязывает применять конкретные формы Госкомстата — компания может утвердить собственные бланки в учетной политике, сохранив обязательные реквизиты первичного документа. Рекомендуем включить в форму: 

  • графы для определения стоимости и процента обесценивания;

  • графы для элементов амортизации (ликвидационная стоимость, срок полезного использования, способ амортизации);

  • строки не менее чем для шести членов комиссии, чтобы отсутствие одного из них не влияло на кворум. 

Кворум по ФСБУ 28/2023: не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. При составе из 6 человек достаточно 4. 

Сличительная ведомость. Если выявлены расхождения, составляется сличительная ведомость (ИНВ-18 или собственная форма). Можно добавить графы для вида оценки суммы излишков: по справедливой стоимости, по балансовой стоимости или по балансовой стоимости аналогичных активов. Для недостач такие графы не нужны — их оценивают только по балансовой стоимости. 

Излишки оприходуются по рыночной (справедливой) стоимости на дату проверки. Если справедливая стоимость выше лимита, но меньше уровня существенности — проводкой Дт 01 Кт 91. Существенные излишки оформляются проводкой Дт 01 Кт 84. 

Недостачи. Если виновное лицо установлено — ущерб взыскивается. Если нет или суд отказал — сумма списывается на финансовые результаты. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухучете того месяца, в котором она была закончена, а по годовой — в годовом отчете. 

Программные решения для офлайн-инвентаризации

Решение

Режим работы

Обмен данными

Поддержка RFID

Клеверенс «Учет 15»

Полностью офлайн на ТСД

Автоматически при подключении к сети или по USB

Да (в RFID-версии)

DataMobile Invent (Offline)

Полностью офлайн

Через Wi-Fi, USB, FTP, облачные диски

Да (с модулем RFID)

1С:Инвентаризация и управление имуществом

Офлайн на Android-устройстве

Через веб-сервис по Wi-Fi

Да

Все три решения поддерживают работу на Android-устройствах — ТСД, смартфонах или планшетах. DataMobile Invent работает на Android 4.0 и выше. «Учет 15» и 1С:Инвентаризация также поддерживают широкий парк оборудования. 

Дистанционная инвентаризация через видеосвязь: когда применима

ФСБУ 28/2023 прямо разрешает применять фото- и видеофиксацию для выявления фактического наличия активов. Однако для удаленных объектов без интернета этот метод не подходит — видеосвязь требует стабильного сетевого подключения. 

Дистанционная инвентаризация через видеосвязь применима, когда:

  • имущество находится на территории арендатора;

  • объект у дистанционного работника;

  • активы в труднодоступных местах (крыши, мачты, подземные коммуникации).

Главное условие — трансляция в режиме реального времени, а не записанное видео. Задержка сигнала не нарушает требование, но качество связи должно позволять комиссии давать указания о ракурсах съемки. 

Комбинированный подход. Часть ОС можно проверить дистанционно по видеосвязи (если на объекте есть хотя бы периодический интернет), а остальное — офлайн с ТСД. Порядок комбинированной инвентаризации нужно прописать в учетной политике .

Чек-лист: офлайн-инвентаризация ОС на удаленном объекте

До выезда:

  • Издан приказ, сформирована комиссия, МОЛ уведомлены.

  • Учетные данные сверены, незакрытые документы обработаны.

  • Документ-задание выгружен на ТСД.

  • Справочники на устройстве актуальны.

  • Заряд ТСД проверен, запасной аккумулятор / пауэрбанк подготовлены.

  • Бумажные формы описей — в качестве резерва.

  • Определен порядок работы с чужим имуществом и поврежденными метками.

На объекте:

  • Каждый объект осмотрен, отсканирован, зафиксировано состояние.

  • Чужое имущество помечено.

  • Поврежденные метки обработаны (фото + ручной ввод).

  • Новые поступления оформлены отдельной описью с отметкой «после инвентаризации».

После проверки:

  • Все документы завершены на ТСД.

  • Данные переданы в учетную систему (автоматически, по USB или через облако).

  • Сличительные ведомости сформированы.

  • Результаты отражены в бухучете месяца завершения инвентаризации.

  • Итоговый комплект документов подписан и архивирован.

Отсутствие интернета на удаленном объекте — техническое ограничение, а не причина нарушать регламент. С 2026 года ФНС и аудиторы проверяют корректность применения ФСБУ 6/2020 и 28/2023 пристальнее, а цена ошибки выросла из-за новых ставок и лимитов. Офлайн-инвентаризация на ТСД — это способ закрыть и наличие, и элементы амортизации, и признаки обесценения в одном проходе, а потом загрузить готовые данные в 1С без ручного переноса. Главное — подготовиться до выезда и не откладывать обмен данными до последнего дня отчетного периода.

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