Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Что изменилось в нормативной базе к 2026 году
К 2026 году правовое поле учета основных средств претерпело несколько значимых изменений. Разберем ключевые.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» действует с 1 апреля 2025 года и полностью заменил прежние методические указания. Стандарт ввел новые правила проведения инвентаризации: организация самостоятельно определяет перечень документов, но факт проведения и результаты должны быть задокументированы. ОС инвентаризируются не реже одного раза в три года, библиотечные фонды — раз в пять лет. Проверка проводится по состоянию на дату не ранее 1 октября отчетного года.
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к 2026 году обрел завершенную форму применения. Лимит стоимости ОС для бухучета отменен — организация устанавливает его сама, обычно ориентируются на налоговый порог 100 000 рублей. Введены компонентный учет (сложные объекты делятся на части с разными сроками службы), обязательная оценка ликвидационной стоимости, ежегодная проверка на обесценение и пересмотр срока полезного использования.
НДС 22%. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС повышена с 20% до 22%. Это напрямую влияет на формирование первоначальной стоимости ОС, приобретаемых в этот период.
Лимит УСН. Стоимость ОС для применения УСН увеличена до 218 млн рублей (в 2025 году — 200 млн). Коэффициент-дефлятор на 2026 год составил 1,090.
Бюджетное имущество амортизируется. С 1 января 2026 года имущество, приобретенное за счет бюджетного целевого финансирования, больше не исключается из амортизируемого. Первоначальная стоимость для налога на прибыль не включает суммы целевого финансирования.
Обязательный электронный УПД. С 2026 года для всех организаций и ИП, использующих электронные передаточные документы, стал обязательным формат УПД. Это затрагивает оформление поступления и выбытия ОС.
Почему удаленный объект — это проблема
Типичная ситуация: производственная площадка, склад или стройка расположены в зоне, где нет стабильного интернета или Wi-Fi. Бухгалтер в офисе не может подключиться к базе данных объекта, а сотрудники на местах не могут передать результаты проверки в реальном времени. Бумажные описи — долго, подвержены ошибкам и требуют ручного переноса данных в учетную систему.
В 2026 году проблема обостряется: ФСБУ 28/2023 требует фиксировать не только наличие, но и состояние объекта, элементы амортизации, признаки обесценения. Бумажный формат с такими объемами данных работает плохо.
Подготовка к выезду: что сделать до отъезда
Офлайн-инвентаризация начинается еще в офисе. Чем точнее подготовка, тем меньше проблем на объекте.
Шаг 1. Издать приказ и сформировать комиссию
Приказ издается до начала проверки — оформление задним числом делает результаты нелегитимными. В приказе указываются:
причина инвентаризации (годовая, смена МОЛ, реорганизация и т. д.);
сроки начала и окончания;
состав комиссии (не менее 2/3 состава должны присутствовать на каждом обходе);
перечень проверяемых объектов.
Материально ответственное лицо не может входить в состав комиссии, но обязано присутствовать при проверке.
Шаг 2. Сверить учетные данные
До выезда проверьте три ключевых поля в базе:
За кем числится имущество (не уволился ли МОЛ).
Соответствует ли фактическое местоположение объектов карточке учета.
Есть ли незакрытые документы на перемещение, которые не дошли до бухгалтерии.
Шаг 3. Подготовить документ-задание на ТСД
Если используется мобильное приложение (например, «Учет 15» от Клеверенса, DataMobile Invent или 1С:Инвентаризация и управление имуществом), заранее выгрузите задание из учетной системы на терминал сбора данных (ТСД). Справочники на устройстве актуализируются, пока оно подключено к сети. Если подключения нет — данные передаются по проводу через USB.
Пример. Бухгалтер ООО «АгроСтрой» готовится к инвентаризации насосной станции в Ольховатском районе, где нет покрытия мобильного интернета. За день до выезда она подключает ТСД к рабочему компьютеру по USB, выгружает справочник ОС и документ-задание по конкретному подразделению и МОЛ. На устройстве оказывается полный список объектов с инвентарными номерами, штрихкодами и данными о балансовой стоимости. Интернет для работы на объекте не потребуется.
Шаг 4. Проверить оборудование
Заряд ТСД и состояние аккумулятора (при длительном обходе — запасной аккумулятор или пауэрбанк).
Наличие мобильного принтера этикеток, если потребуется маркировка.
Сканер штрихкодов или RFID-считыватель.
Бумажные формы описей (ИНВ-1 или собственные бланки) — как резерв на случай технического сбоя.
Проведение инвентаризации на объекте без интернета
На объекте сотрудник работает с документом, уже загруженным на ТСД. Интернет для каждого сканирования не нужен — результаты сохраняются на устройстве.
Два режима проверки
Инвентаризация по плану. На ТСД загружен документ из 1С с конкретным списком активов. Сотрудник сканирует штрихкоды или RFID-метки и сверяет с планом. Система сразу подсвечивает расхождения: что найдено, чего нет, что лишнее.
Инвентаризация «вслепую» (по факту). Документ формируется прямо на ТСД в разрезе организации, подразделения и МОЛ. Сотрудник фиксирует все имущество, которое фактически обнаруживает во время обхода. Если у МОЛ найдется чужой объект — его тоже можно отсканировать, и в результатах он будет отражен как чужое.
Что проверять по каждому объекту ОС
Согласно ФСБУ 28/2023, в ходе инвентаризации основных средств комиссия устанавливает:
фактическое наличие объекта по каждому помещению и МОЛ;
технические показатели и инвентарные/заводские номера;
правильность исчисления износа;
справедливую и ликвидационную стоимость;
величину обесценения (признаки морального устаревания, простоя, повреждений);
по объектам недвижимости — документы о праве собственности;
арендованное имущество (оно инвентаризируется отдельно, на забалансовых счетах).
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Работа с нестандартными ситуациями
Чужое имущество. При фактической инвентаризации чужой объект можно отсканировать вместе с остальным имуществом. В результатах он будет помечен как чужой, что позволяет не игнорировать его только потому, что по учету он должен находиться в другом месте.
Поврежденные или нечитаемые метки. В мобильных приложениях предусмотрена возможность фотофиксации: сотрудник не только указывает причину, но и прикрепляет подтверждающее изображение. Также можно ввести инвентарный номер вручную.
Данные изменились во время проверки. Между формированием задания и фактическим обходом ситуация может измениться — например, поступило новое оборудование или что-то передали в ремонт. В этом случае операция фиксируется в отдельной описи с отметкой «после инвентаризации» и ссылкой на номер описи.
Пример. На производственной площадке в Россоши комиссия из 4 человек проверяет 87 объектов ОС. У трех станков штрихкоды повреждены коррозией — сотрудник вводит инвентарные номера вручную и делает фотографии. Обнаружен сварочный аппарат, числящийся за другим цехом. Он отсканирован и помечен как чужой. Проверка занимает 3,5 часа — без ТСД это заняло бы минимум день.
Передача результатов в учетную систему
После обхода результаты остаются на ТСД до момента обмена.
Автоматический обмен. Если устройство снова подключается к сети и обмен настроен, документ отправляется в 1С автоматически. Сотруднику не нужно переписывать или переносить данные вручную.
Ручной обмен по проводу. Если сетевого обмена нет, данные передаются через USB-кабель. В «Учете 15» и DataMobile Invent обмен файлами инициирует оператор.
Обмен через облачное хранилище. DataMobile Invent поддерживает синхронизацию через FTP, Яндекс.Диск, Google Drive или Dropbox. Это удобно, если объект находится в зоне с мобильным интернетом, но без корпоративной сети.
После загрузки в 1С формируются:
Оформление результатов по правилам 2026 года
ФСБУ 28/2023 не обязывает применять конкретные формы Госкомстата — компания может утвердить собственные бланки в учетной политике, сохранив обязательные реквизиты первичного документа. Рекомендуем включить в форму:
графы для определения стоимости и процента обесценивания;
графы для элементов амортизации (ликвидационная стоимость, срок полезного использования, способ амортизации);
строки не менее чем для шести членов комиссии, чтобы отсутствие одного из них не влияло на кворум.
Кворум по ФСБУ 28/2023: не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. При составе из 6 человек достаточно 4.
Сличительная ведомость. Если выявлены расхождения, составляется сличительная ведомость (ИНВ-18 или собственная форма). Можно добавить графы для вида оценки суммы излишков: по справедливой стоимости, по балансовой стоимости или по балансовой стоимости аналогичных активов. Для недостач такие графы не нужны — их оценивают только по балансовой стоимости.
Излишки оприходуются по рыночной (справедливой) стоимости на дату проверки. Если справедливая стоимость выше лимита, но меньше уровня существенности — проводкой Дт 01 Кт 91. Существенные излишки оформляются проводкой Дт 01 Кт 84.
Недостачи. Если виновное лицо установлено — ущерб взыскивается. Если нет или суд отказал — сумма списывается на финансовые результаты.
Результаты инвентаризации отражаются в бухучете того месяца, в котором она была закончена, а по годовой — в годовом отчете.
Программные решения для офлайн-инвентаризации
Решение
Режим работы
Обмен данными
Поддержка RFID
Клеверенс «Учет 15»
Полностью офлайн на ТСД
Автоматически при подключении к сети или по USB
Да (в RFID-версии)
DataMobile Invent (Offline)
Полностью офлайн
Через Wi-Fi, USB, FTP, облачные диски
Да (с модулем RFID)
1С:Инвентаризация и управление имуществом
Офлайн на Android-устройстве
Через веб-сервис по Wi-Fi
Да
Все три решения поддерживают работу на Android-устройствах — ТСД, смартфонах или планшетах. DataMobile Invent работает на Android 4.0 и выше. «Учет 15» и 1С:Инвентаризация также поддерживают широкий парк оборудования.
Дистанционная инвентаризация через видеосвязь: когда применима
ФСБУ 28/2023 прямо разрешает применять фото- и видеофиксацию для выявления фактического наличия активов. Однако для удаленных объектов без интернета этот метод не подходит — видеосвязь требует стабильного сетевого подключения.
Дистанционная инвентаризация через видеосвязь применима, когда:
имущество находится на территории арендатора;
объект у дистанционного работника;
активы в труднодоступных местах (крыши, мачты, подземные коммуникации).
Главное условие — трансляция в режиме реального времени, а не записанное видео. Задержка сигнала не нарушает требование, но качество связи должно позволять комиссии давать указания о ракурсах съемки.
Комбинированный подход. Часть ОС можно проверить дистанционно по видеосвязи (если на объекте есть хотя бы периодический интернет), а остальное — офлайн с ТСД. Порядок комбинированной инвентаризации нужно прописать в учетной политике .
Чек-лист: офлайн-инвентаризация ОС на удаленном объекте
До выезда:
Издан приказ, сформирована комиссия, МОЛ уведомлены.
Учетные данные сверены, незакрытые документы обработаны.
Документ-задание выгружен на ТСД.
Справочники на устройстве актуальны.
Заряд ТСД проверен, запасной аккумулятор / пауэрбанк подготовлены.
Бумажные формы описей — в качестве резерва.
Определен порядок работы с чужим имуществом и поврежденными метками.
На объекте:
Каждый объект осмотрен, отсканирован, зафиксировано состояние.
Чужое имущество помечено.
Поврежденные метки обработаны (фото + ручной ввод).
Новые поступления оформлены отдельной описью с отметкой «после инвентаризации».
После проверки:
Все документы завершены на ТСД.
Данные переданы в учетную систему (автоматически, по USB или через облако).
Сличительные ведомости сформированы.
Результаты отражены в бухучете месяца завершения инвентаризации.
Итоговый комплект документов подписан и архивирован.
Отсутствие интернета на удаленном объекте — техническое ограничение, а не причина нарушать регламент. С 2026 года ФНС и аудиторы проверяют корректность применения ФСБУ 6/2020 и 28/2023 пристальнее, а цена ошибки выросла из-за новых ставок и лимитов. Офлайн-инвентаризация на ТСД — это способ закрыть и наличие, и элементы амортизации, и признаки обесценения в одном проходе, а потом загрузить готовые данные в 1С без ручного переноса. Главное — подготовиться до выезда и не откладывать обмен данными до последнего дня отчетного периода.
С
Как это влияет, если НДС начисляется на стоимость, а не стоимость определяется исходя из ставки?