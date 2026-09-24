Учет основных средств на удаленном объекте: как провести инвентаризацию без интернета

Что изменилось в нормативной базе к 2026 году

К 2026 году правовое поле учета основных средств претерпело несколько значимых изменений. Разберем ключевые.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» действует с 1 апреля 2025 года и полностью заменил прежние методические указания. Стандарт ввел новые правила проведения инвентаризации: организация самостоятельно определяет перечень документов, но факт проведения и результаты должны быть задокументированы. ОС инвентаризируются не реже одного раза в три года, библиотечные фонды — раз в пять лет. Проверка проводится по состоянию на дату не ранее 1 октября отчетного года.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к 2026 году обрел завершенную форму применения. Лимит стоимости ОС для бухучета отменен — организация устанавливает его сама, обычно ориентируются на налоговый порог 100 000 рублей. Введены компонентный учет (сложные объекты делятся на части с разными сроками службы), обязательная оценка ликвидационной стоимости, ежегодная проверка на обесценение и пересмотр срока полезного использования.

НДС 22%. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС повышена с 20% до 22%. Это напрямую влияет на формирование первоначальной стоимости ОС, приобретаемых в этот период.

Лимит УСН. Стоимость ОС для применения УСН увеличена до 218 млн рублей (в 2025 году — 200 млн). Коэффициент-дефлятор на 2026 год составил 1,090.

Бюджетное имущество амортизируется. С 1 января 2026 года имущество, приобретенное за счет бюджетного целевого финансирования, больше не исключается из амортизируемого. Первоначальная стоимость для налога на прибыль не включает суммы целевого финансирования.

Обязательный электронный УПД. С 2026 года для всех организаций и ИП, использующих электронные передаточные документы, стал обязательным формат УПД. Это затрагивает оформление поступления и выбытия ОС.