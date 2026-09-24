Излишки при инвентаризации: как оформить и учесть по правилам 2026 года

Налоговый учет

На ОСНО стоимость излишков включается во внереализационные доходы (п. 20 ст. 250 НК). Ставка налога на прибыль с 2025 года — 25%.

На УСН — внереализационные доходы включаются в налоговую базу через п. 1 ст. 346.15 НК. Найденные запасы проходят через доходы, а при последующей продаже выручка формирует доход еще раз.

Льгота для НМА. По подп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные при инвентаризации, не учитываются в базе по налогу на прибыль. Для большинства налогоплательщиков льгота действовала до 31 декабря 2024 года, но для субъектов МСП (из реестра по состоянию на 1 января 2022 года) — до 31 декабря 2026 года включительно. После этой даты излишки НМА снова облагаются по общим правилам.