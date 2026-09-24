Излишки при инвентаризации: как оформить и учесть по правилам 2026 года

Что такое излишки и почему они возникают
Излишки — это имущество, которое фактически есть у компании, но отсутствует в бухгалтерском учете или отражено в меньшем количестве. Причины бывают самые земные: ошибки при приемке, задвоение номенклатуры в базе, неотраженные возвраты от покупателей, расхождения в документах поставщика. Прежде чем оприходовать излишек, бухгалтер должен проверить — не учетная ли это ошибка. Если ошибка подтверждается, данные просто исправляются. Если нет — имущество ставится на баланс.
Что изменилось в 2026 году
ФСБУ 28/2023 применяется с 1 апреля 2025 года, а с 1 января 2026 года его требования действуют полностью ко всем коммерческим организациям. Старые методические указания (приказ Минфина № 49 от 13.06.1995), прослужившие 30 лет, утратили силу.
Ключевые изменения, которые касаются излишков:
Оценка по справедливой стоимости — теперь излишки оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13 или по балансовой стоимости аналогичных активов (если первичные документы утеряны). Раньше использовали рыночную стоимость, но теперь привязка к МСФО 13 делает оценку более формализованной.
Кворум комиссии снижен до 80% — для утверждения результатов достаточно 80% членов комиссии (ранее требовалось 100%). Отсутствие более 1/5 членов делает результаты недействительными.
Дистанционный осмотр — разрешено проводить проверку с видеофиксацией, фотосъемкой и даже дронами. Главное — зафиксировать дату, время, геолокацию и хранить оригиналы записей не менее 5 лет.
Забалансовые объекты включены в инвентаризацию — имущество, переданное в аренду, лизинг или на ответственное хранение, также подлежит проверке.
Отражение в том же периоде — результаты инвентаризации обязаны быть отражены в бухучете в том же отчетном периоде, в котором завершилась проверка. Перенос на следующий год запрещен.
По какой стоимости оприходовать
В 2026 году излишки оцениваются одним из трех способов:
По справедливой стоимости (по МСФО 13) — цена, по которой участники рынка провели бы обычную сделку продажи актива на дату оценки. Основной метод.
По балансовой стоимости аналогичных активов — применяется, если есть сопоставимые объекты в учете.
Оценка при утере первички — если первичные документы восстановить невозможно, используется балансовая стоимость аналогов или справедливая стоимость (если аналогов нет).
Оценка должна быть документально обоснована: прайс-листы поставщиков, рыночные справки, расчеты аналогов. При отсутствии независимого оценщика допускается использовать котировки на специализированных площадках или внутренний расчет, подписанный главным бухгалтером.
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Документальное оформление
Чтобы излишек не превратился в спор с налоговой, нужен полный пакет документов:
Документ
Назначение
Приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22)
Фиксирует причину, сроки и состав комиссии
Инвентаризационная опись (ИНВ-3)
Показывает фактическое наличие ТМЦ
Сличительная ведомость (ИНВ-19)
Сводит расхождения между учетом и фактом
Ведомость учета результатов (ИНВ-26)
Собирает итог по всем результатам
Приказ руководителя
Дает основание внести записи в бухучет
ФСБУ 28/2023 не утверждает конкретные формы документов, поэтому на практике используют привычные бланки ИНВ. Главное — соблюсти обязательные реквизиты первичного документа по закону № 402-ФЗ.
Бухгалтерские проводки
Все излишки относятся на финансовые результаты — в состав прочих доходов:
Проводка
Содержание
Дт 10 Кт 91-1
Оприходованы излишки материалов
Дт 41 Кт 91-1
Оприходованы излишки товаров
Дт 43 Кт 91-1
Оприходованы излишки готовой продукции
Дт 01 (08) Кт 91-1
Оприходованы излишки ОС (несущественная стоимость)
Дт 01 (08) Кт 84
Оприходованы излишки ОС (существенная стоимость)
Дт 50 Кт 91-1
Отражены излишки наличных в кассе
Порог существенности для отнесения на счет 84 или 91-1 организация определяет самостоятельно в учетной политике.
Налоговый учет
На ОСНО стоимость излишков включается во внереализационные доходы (п. 20 ст. 250 НК). Ставка налога на прибыль с 2025 года — 25%.
На УСН — внереализационные доходы включаются в налоговую базу через п. 1 ст. 346.15 НК. Найденные запасы проходят через доходы, а при последующей продаже выручка формирует доход еще раз.
Льгота для НМА. По подп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные при инвентаризации, не учитываются в базе по налогу на прибыль. Для большинства налогоплательщиков льгота действовала до 31 декабря 2024 года, но для субъектов МСП (из реестра по состоянию на 1 января 2022 года) — до 31 декабря 2026 года включительно. После этой даты излишки НМА снова облагаются по общим правилам.
Практические примеры
Пример 1. Излишки товаров на складе
Комиссия нашла на складе 120 единиц упаковки, которых не было в учете. Текущая стоимость одной единицы — 85 руб..
Сумма излишка: 120 × 85 = 10 200 руб.
Проводка: Дт 10 Кт 91-1 — 10 200 руб.
Налоговый учет: 10 200 руб. включается во внереализационные доходы того периода, когда завершена инвентаризация.
Пример 2. Излишки основного средства
ООО «ВЕГА» в декабре 2026 года провело инвентаризацию ОС. В сличительную ведомость внесли ноутбук стоимостью 60 000 руб., которого не было в регистрах бухучета. Компания оценила его по справедливой стоимости, установила срок полезного использования 36 месяцев, амортизация — линейная.
Проводка
Сумма
Содержание
Дт 01 Кт 91-1
60 000 руб.
Отражена справедливая стоимость ноутбука
Дт 20 Кт 02
1 667 руб.
Начислена амортизация за январь
В налоговом учете амортизация по этому объекту не начисляется, так как он не признается амортизируемым имуществом (стоимость ниже 100 000 руб.).
Пример 3. Пересортица
Если по одному наименованию выявлена недостача, а по другому — излишек, и они совпадают по наименованию, количеству и возникли у одного МОЛ за один проверяемый период, проводится взаимозачет. Разница после зачета относится в доход (если излишек больше) или в расход (если недостача больше).
Штрафы и риски
Нарушение
Последствие
Грубое нарушение учета (ст. 120 НК)
10 000 руб. (один период), 30 000 руб. (несколько)
Занижение налоговой базы (ст. 122 НК)
20% от недоимки, не менее 40 000 руб.
Нарушение правил бухучета (КоАП ст. 15.11)
5 000–10 000 руб., при повторном — 10 000–20 000 руб. или дисквалификация
Фиктивная инвентаризация
Налоговики в 2026 году предупредили: будут проверять совпадение количества имущества в учете с фактическим наличием не только на выездных, но и на камеральных проверках.
Три типичные ошибки
Занижение стоимости — оценку «для спокойствия» налоговая легко выявит при сверке с рыночными ценами.
Оприходование без пакета документов — ручная операция без описи, сличительной ведомости и приказа — слабое место при любой проверке.
Перенос на следующий период — излишки нужно признать в момент завершения инвентаризации. Оформление в следующем месяце — нарушение ФСБУ 28/2023.
Пошаговый алгоритм
Проверьте, что расхождение не связано с дублированием номенклатуры, ответственным хранением или товарами в пути.
Соберите пакет документов по инвентаризации (приказ, опись, сличительная ведомость, ведомость результатов).
Определите справедливую стоимость на дату инвентаризации (с документальным обоснованием).
Сделайте проводку через счет 91-1 (или 84 для существенных сумм ОС).
Отразите доход в налоговом учете по своему режиму (ОСНО — п. 20 ст. 250 НК; УСН — п. 1 ст. 346.15 НК).
Не переносите оформление на следующий месяц.