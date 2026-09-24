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Инвентаризация
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Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры

Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры

С 1 января 2026 года в России завершен переход на новые стандарты инвентаризации. Коммерческие организации работают по ФСБУ 28/2023, государственные — по электронным формам приказа Минфина № 61н. Изменились требования к документам, кворуму комиссии и оценке излишков. Разберемся, как оформить инвентаризационную ведомость без ошибок.

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Что такое инвентаризационная ведомость

Инвентаризационная ведомость (или опись) — это первичный документ, в котором комиссия фиксирует фактическое наличие имущества и обязательств организации на определенную дату. Данные описи затем сравниваются с бухгалтерским учетом, а расхождения отражаются в сличительной ведомости. 

В 2026 году понятие ведомости расширилось: проверке подлежат не только собственные активы, но и забалансовые объекты, арендованное имущество, товары на ответственном хранении, а также обязательства и источники финансирования. 

Два режима: коммерческий и государственный

В 2026 году действуют разные правила для коммерческих организаций и госучреждений.

Коммерческие организации применяют ФСБУ 28/2023. Стандарт не навязывает конкретных бланков — можно использовать унифицированные формы Госкомстата (ИНВ-1, ИНВ-3, ИНВ-18, ИНВ-19, ИНВ-26) или разработать собственные. Главное требование — наличие обязательных реквизитов из ст. 9 закона № 402-ФЗ и дополнительных реквизитов из п. 31 ФСБУ 28/2023

Государственные и муниципальные учреждения обязаны применять электронные формы приказа Минфина № 61н. С 1 января 2026 года вступили в силу шесть новых бланков, заменивших устаревшие формы приказа № 52н. Использование бумажных регистров после этой даты считается нарушением. 

Новые формы для госучреждений с 2026 года

Новая форма (№ 61н)

Заменяемая форма (№ 52н)

Что изменилось

0510469 — опись расчетов с поставщиками

0504089

Разделены дебиторы и кредиторы

0510470 — опись ценных бумаг

0504081

Добавлены поля для количественных характеристик

0510471 — опись задолженности по кредитам

0504083

Уточнен состав информации о ссудах

0510472 — опись госдолга в ценных бумагах

0504084

Приведена к единому стандарту

0510473 — опись госдолга по кредитам

0504085

Разделены кредиты и гарантии

0510474 — опись госдолга по гарантиям

Выделена в отдельный документ, аналога не было

Кроме того, с 2026 года применяется обновленный акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463), который требует раздельного отражения сумм по каждому виду имущества и обязательств.

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Ключевые изменения ФСБУ 28/2023 в 2026 году

Для коммерческого сектора переходный период завершен — ФСБУ 28/2023 применяется в полном объеме, а методические указания № 49н утратили силу. 

Дистанционный формат. Разрешены фото- и видеосъемка, сканирование штрихкодов и RFID-меток, использование терминалов сбора данных и даже дронов для больших площадей. Члены комиссии могут присутствовать удаленно. 

Кворум 80%. Для утверждения результатов достаточно присутствия не менее 80% членов комиссии (ранее требовалось 100%). Если в комиссии 5 человек, достаточно 4. 

Комиссия не всегда обязательна. Если в организации только один директор, учет ведет внешний аудитор или действует постоянная ревизионная служба — комиссию можно не создавать. 

Оценка излишков по справедливой стоимости. Излишки имущества оцениваются по справедливой стоимости согласно МСФО 13, по чистой стоимости продажи или по балансовой стоимости аналогичных активов. Недостачи по-прежнему оцениваются только по балансовой стоимости. 

Списания без инвентаризации запрещены. С 2026 года нельзя списать основные средства без предварительной инвентаризации и оформления описи. Нарушение грозит штрафами по ст. 15.11 КоАП — до 20 000 руб., а также налоговыми санкциями. 

Когда инвентаризация обязательна

Перечень случаев расширился по сравнению с прежними правилами: 

  • составление годовой отчетности (проверка с 1 октября по 31 декабря);

  • смена материально ответственного лица;

  • выявление хищений, порчи, утраты;

  • чрезвычайные ситуации (пожар, авария, затопление);

  • передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление или его возврат;

  • реорганизация компании (кроме преобразования);

  • требование членов коллектива при коллективной материальной ответственности.

Основные средства проверяются не реже раза в 3 года, библиотечные фонды — не реже раза в 5 лет. 

Как заполнить инвентаризационную ведомость: пошаговый пример

Рассмотрим на примере коммерческой организации ООО «ТехноИнвест», которое проводит годовую инвентаризацию основных средств в декабре 2026 года.

Шаг 1. Приказ о проведении. Руководитель издает приказ (форма ИНВ-22 или собственный бланк), в котором указывает причину, состав комиссии, сроки начала и окончания проверки, дату оформления результатов. 

Шаг 2. Расписка материально ответственного лица. До начала проверки МОЛ дает расписку: все приходные и расходные документы сданы, ценности оприходованы, выбывшие списаны. Без этой расписки инвентаризацию начинать нельзя. 

Шаг 3. Фактический пересчет и заполнение описи. Комиссия осматривает имущество, фиксирует фактическое наличие в инвентаризационной описи (ИНВ-1 для основных средств). В 2026 году ООО «ТехноИнвест» применило дрон для съемки складского помещения, а результаты загрузили в систему в виде фотоматериалов. 

Шаг 4. Сличительная ведомость. Если обнаружены расхождения между учетом и фактом, составляется сличительная ведомость (ИНВ-18 для основных средств, ИНВ-19 для ТМЦ). В ней отражаются излишки и недостачи с указанием причин. 

Шаг 5. Итоговый акт. Результаты обобщаются в ведомости учета результатов (ИНВ-26) для коммерческих организаций или в акте о результатах инвентаризации (ф. 0510463) для госучреждений.

Пример заполнения сличительной ведомости

В ходе инвентаризации на складе ООО «ТехноИнвест» выявлены расхождения:

Наимен-е

Ед. изм.

По учету

Факт-ки

Отклонение

Оценка

Монитор 27" Dell

шт.

15

16

+1 (излишек)

Справедливая стоимость 12 000 руб.

Ноутбук Lenovo

шт.

10

9

−1 (недостача)

Балансовая стоимость 45 000 руб.

Кабель UTP

м

500

480

−20 (недостача)

Балансовая стоимость 1 000 руб.

Излишек монитора оприходуется по справедливой стоимости: Дт 01 — Кт 91-1 на 12 000 руб. Недостача ноутбука и кабеля относится на виновное лицо, а при его отсутствии — на финансовые результаты. 

Типичные ошибки

  • Использование старых форм в госучреждении. После 1 января 2026 года формы приказа № 52н, не замененные новыми, применять нельзя. Нужно обновить учетную политику и закрепить перечень форм по приказу № 61н

  • Отсутствие расписки МОЛ. Без расписки опись считается недействительной. В 1С:БГУ расписка — отдельный электронный документ, без которого система не даст заполнить опись. 

  • Неправильная оценка излишков. В 2026 году излишки оцениваются по справедливой стоимости, а не по рыночной или балансовой «по умолчанию». Способ оценки нужно закрепить в учетной политике. 

  • Списание ОС без инвентаризации. Минфин прямо запретил списание основных средств без предварительной проверки. Любое списание должно сопровождаться описью. 

  • Нарушение кворума. Если отсутствует более 1/5 членов комиссии, результаты недействительны. При дистанционном участии важно документально подтвердить присутствие. 

Что проверить перед инвентаризацией в 2026 году

  • Утверждена ли учетная политика с учетом ФСБУ 28/2023 (для коммерческих) или приказа № 61н (для госучреждений). 

  • Закреплены ли формы описей и сличительных ведомостей в приложениях к учетной политике. 

  • Обновлены ли шаблоны документов в учетной системе (особенно для 1С:БГУ, где формы уже встроены, но требуют правильной настройки счетов). 

  • Назначена ли комиссия приказом и нет ли в ее составе материально ответственных лиц за проверяемое имущество. 

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