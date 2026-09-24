Инвентаризационная ведомость в 2026 году: новые правила, формы, примеры

Ключевые изменения ФСБУ 28/2023 в 2026 году

Для коммерческого сектора переходный период завершен — ФСБУ 28/2023 применяется в полном объеме, а методические указания № 49н утратили силу.

Дистанционный формат. Разрешены фото- и видеосъемка, сканирование штрихкодов и RFID-меток, использование терминалов сбора данных и даже дронов для больших площадей. Члены комиссии могут присутствовать удаленно.

Кворум 80%. Для утверждения результатов достаточно присутствия не менее 80% членов комиссии (ранее требовалось 100%). Если в комиссии 5 человек, достаточно 4.

Комиссия не всегда обязательна. Если в организации только один директор, учет ведет внешний аудитор или действует постоянная ревизионная служба — комиссию можно не создавать.

Оценка излишков по справедливой стоимости. Излишки имущества оцениваются по справедливой стоимости согласно МСФО 13, по чистой стоимости продажи или по балансовой стоимости аналогичных активов. Недостачи по-прежнему оцениваются только по балансовой стоимости.

Списания без инвентаризации запрещены. С 2026 года нельзя списать основные средства без предварительной инвентаризации и оформления описи. Нарушение грозит штрафами по ст. 15.11 КоАП — до 20 000 руб., а также налоговыми санкциями.