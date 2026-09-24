Минфин предложил облагать пассивные доходы налогом по ставкам НДФЛ 13–22%

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2027–2029 годы, особенностях его исполнения и изменениях в Налоговом кодексе.



В рамках бюджетного пакета ведомство предложило включить пассивные доходы в основную налоговую базу по НДФЛ для унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13–22%.



Речь идет о доходах по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества, по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13–15%. Ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения.



Поправки не коснутся действующего необлагаемого налогами порога вкладов до 1 млн рублей. Изменения также не распространяются на доходы участников боевых действий в Украине.



Другие тезисы Минфина:



🔸Предлагается ввести таможенный сбор в размере 100 рублей за зарубежную посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро.



🔸Для товаров, приобретаемых в рамках электронной трансграничной торговли, предлагается установить НДС по стандартной ставке 22%. Налог в качестве агента будут уплачивать электронные торговые площадки



🔸Для паевых инвестиционных фондов предлагается установить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Налог, уплаченный ПИФом, затем будет учитываться при налогообложении его пайщиков



🔸Ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых нерезидентам на счета типа «С», предлагают повысить до 35%



🔸Бюджет сбалансированный, ежегодный дефицит заложен на уровне порядка 2% ВВП



🔸Стратегическими приоритетами бюджета названы финансирование потребностей обороны и безопасности, социальная поддержка участников боевых действий и их семей, а также развитие технологического лидерства



🔸Страховые пенсии в 2027 году планируется повысить дважды: с 1 февраля на 6,8% по уровню инфляции и с 1 апреля еще на 3,3% с учетом роста зарплат. Средняя пенсия по старости к концу года должна составить 29 904 рубля



🔸На меры поддержки семей и детей на три года предусмотрено около 10 трлн рублей. На программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено около 1,9 трлн рублей



🔸Более 105 млрд рублей планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. На ремонт детских садов предусмотрено более 47 млрд рублей, еще 25,7 млрд — на строительство более 100 новых учреждений



🔸Почти 278 млрд рублей предусмотрено на модернизацию первичного звена здравоохранения



🔸На национальные проекты технологического лидерства в 2027–2029 годах предусмотрено почти 2 трлн рублей