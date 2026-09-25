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Инвентаризация
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Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами

Инвентаризация — это не формальность, а способ подтвердить достоверность бюджетной отчетности. С 2026 года порядок ее проведения изменился: новые электронные формы, другой состав документов, ужесточение требований к комиссии. Разбираемся, как все работает сейчас.

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Нормативная база 2026 года

Для организаций госсектора действует своя система регулирования, отличная от коммерческого сектора. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» прямо исключает бюджетные учреждения из сферы применения. Вместо него работают: 

  • Приказ Минфина № 61н (в ред. от 30.09.2024 № 144н) — утверждает унифицированные электронные формы первичных учетных документов для инвентаризации. 

  • Приложение № 1 к СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Минфина № 144н от 13.09.2023) — задает общие требования к организации инвентаризации: основания, состав комиссии, оформление результатов. 

  • Инструкция № 157н — базовые правила ведения учета в госсекторе, включая случаи обязательной инвентаризации (п. 20).

Методические указания № 49утратили силу с 1 апреля 2025 года. Ссылаться на них в 2026 году для обоснования периодичности проверок нельзя. 

Все документы оформляются в электронном виде с подписанием квалифицированной (КЭП) или простой (ПЭП) электронной подписью. Бумажное оформление допускается только при документально подтвержденном отсутствии технической возможности — с обязательным внесением данных в информационную систему в течение 2 рабочих дней. 

Когда инвентаризация обязательна

Согласно п. 20 Инструкции № 157н и Приложению № 1 к СГС «Учетная политика», проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

  • Перед составлением годовой отчетности — по состоянию на 1 января следующего года. Решение оформляется в декабре, фактическая проверка — в первые рабочие дни января, результаты отражаются на 31 декабря. 

  • При смене материально ответственного лица (МОЛ) — на день приема-передачи дел.

  • При передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и при его возврате.

  • При реорганизации (во всех формах, кроме преобразования) или ликвидации.

  • При установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей.

  • В случае чрезвычайных ситуаций — пожар, авария, стихийное бедствие.

  • По требованию членов коллектива при коллективной материальной ответственности.

Периодичность проверок по видам активов после отмены Методических указаний № 49 устанавливается только учетной политикой учреждения. Раньше интервал в 3 года для основных средств и 5 лет для библиотечных фондов брался из федерального документа — теперь эти интервалы действуют исключительно при прямом закреплении в положении об инвентаризации. 

Пример. Бюджетное учреждение закрепило в учетной политике инвентаризацию основных средств раз в 3 года и библиотечного фонда раз в 5 лет. Если этого не сделать, комиссия не сможет доказать правомерность выбранного графика при проверке.

Для бюджетных и автономных учреждений инвентаризация задолженностей проводится дополнительно по состоянию на 1 июля, 1 октября и 1 января — для заполнения формы 0503769 (Сведения по задолженностям) по Инструкции № 33н

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Что проверяется

Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от местонахождения, а также все финансовые обязательства: 

Объект инвентаризации

Счет учета

Форма описи (Приказ № 61н)

Объекты нефинансовых активов (ОС, НМА, матзапасы)

101.00, 103.00, 105.00

ф. 0510466

Наличные денежные средства

201.34

ф. 0510467

Остатки на счетах учета денежных средств

201.11–201.26

ф. 0510464

Бланки строгой отчетности и денежные документы

забалансовые

ф. 0510465

Расчеты по поступлениям

205.00

ф. 0510468

Расчеты с поставщиками, дебиторами и кредиторами

204.00, 206.00, 208.00, 302.00, 303.00, 304.00

ф. 0510469

Ценные бумаги

204.20, 204.31

ф. 0510470

Задолженность по кредитам, займам (ссудам)

207.00

ф. 0510471

Государственный (муниципальный) долг в ценных бумагах

301.00

ф. 0510472

Государственный долг по привлеченным кредитам

301.00

ф. 0510473

Государственный долг по предоставленным гарантиям

301.00

ф. 0510474

Формы 0510469–0510474 и 0510477–0510478 — новые, введены с 1 января 2026 года. Они заменяют соответствующие формы из Приказа № 52н

Пошаговый алгоритм проведения инвентаризации

Шаг 1. Оформление Решения

Вместо привычного «Приказа о проведении инвентаризации» оформляется Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439) — электронный документ, подписываемый КЭП руководителя. Дополнительный приказ не издается. 

В Решении указываются:

  • основание и цель инвентаризации;

  • объекты и счета учета, подлежащие проверке;

  • сроки проведения;

  • состав инвентаризационной комиссии.

Пример. 28 декабря 2025 года руководитель МБОУ «Лицей № 3» подписывает Решение (ф. 0510439) о проведении годовой инвентаризации по состоянию на 1 января 2026 года. Срок проверки — с 12 по 16 января 2026 года. В состав комиссии включены: заместитель директора (председатель), бухгалтер, завхоз. МОЛ (кладовщик) в комиссию не входит — это запрещено.

Шаг 2. Получение расписок от МОЛ

Перед началом проверки от всех материально ответственных лиц собираются расписки о том, что все ценности оприходованы, а документы сданы в бухгалтерию. При ЭДО расписка формируется автоматически в составе электронного пакета и подписывается КЭП или ПЭП. 

Шаг 3. Фактическая проверка и заполнение описей

Комиссия производит физический осмотр, пересчет, взвешивание, обмер имущества. При проверке финансовых обязательств — сверяет данные учета с первичными документами, актами сверки с контрагентами.

Система предзаполняет учетные данные. Комиссия вносит фактические данные. Каждому объекту присваивается один из статусов: «в эксплуатации», «в запасе», «не актив», «требует ремонта». 

Пример. При инвентаризации материальных запасов по счету 105.00 комиссия формирует опись ф. 0510466. Система подтянула 120 наименований. Фактически обнаружено 118 — по двум позициям недостача. Комиссия указывает статус «не актив» для трех monitors с разбитыми экранами. Опись подписывается КЭП всеми членами комиссии и ПЭП материально ответственного лица.

Шаг 4. Оформление Акта о результатах

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463) формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки. Состоит из трех разделов: 

  • Результаты без выявленных отклонений.

  • Результаты с выявленными отклонениями.

  • Результаты по качественным характеристикам.

Расхождения заполняются автоматически на основании данных описей. Акт подписывается КЭП председателя комиссии.

Шаг 5. Отражение результатов в учете

На основании утвержденного Акта формируются бухгалтерские записи.

Инвентаризация финансовых обязательств: особенности

Проверка обязательств имеет свою специфику. Цель — подтвердить реальность дебиторской и кредиторской задолженности, выявить просроченную и сомнительную задолженность, классифицировать долги.

Применяемые формы

  • ф. 0510469 — опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Состоит из двух разделов: данные бухучета и данные комиссии. Каждый раздел подразделен на дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

  • ф. 0510471 — опись задолженности по кредитам, займам (ссудам). Применяется для счета 207.00. 

  • ф. 0510477 — акт сверки расчетов. Новый документ, не имевший ранее аналогов. Применяется для классификации задолженности как подтвержденной при формировании описей ф. 0510468 и 0510469. 

Важно: акт сверки (ф. 0510477) не применяется для сверки расчетов с кредиторами по долговым обязательствам (счет 301.00), с работниками по зарплате (счета 302.11, 206.10), с подотчетными лицами (счет 208.00), с нерезидентами и физическими лицами .

Что проверяется

Комиссия устанавливает:

  • правильность расчетов с банками, налоговыми органами, внебюджетными фондами;

  • обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности;

  • наличие документального подтверждения каждого обязательства (договоры, акты, счета);

  • сроки исковой давности по задолженностям;

  • правильность классификации задолженности на текущую, просроченную, сомнительную, безнадежную.

Пример. В ходе инвентаризации расчетов по состоянию на 1 января 2026 года бюджетное учреждение выявило дебиторскую задолженность ООО «Строймонтаж» в размере 350 000 руб. по счету 206.34 (аванс по поставке материалов). Договор от 15 марта 2023 года, срок поставки — 30 апреля 2023 года. Срок исковой давности истек 30 апреля 2026 года. Комиссия в описи ф. 0510469 фиксирует задолженность как просроченную и принимает решение о ее списании либо о возобновлении течения срока исковой давности.

Отражение результатов в учете: проводки

Излишки имущества

Излишки приходуются по текущей рыночной стоимости на дату инвентаризации:

Дт 0.105.36.340 — Кт 0.401.10.180

Оприходованы излишки материальных запасов, выявленные при инвентаризации.

Важно: оценка излишков по условной стоимости в 1 рубль искажает финансовую картину. Требуется определять справедливую рыночную стоимость с использованием признанной методики оценки .

Недостача в пределах норм естественной убыли

Списывается на расходы текущего финансового года с письменного разрешения руководителя:

Дт 0.401.20.272 — Кт 0.105.36.440

Недостача сверх норм естественной убыли

Шаг 1. Списание балансовой стоимости:

Дт 0.209.74.567 — Кт 0.101.34.410

Шаг 2. Начисление ущерба по рыночной стоимости (если она выше балансовой):

Дт 0.209.74.567 — Кт 0.401.10.172

Пример. При инвентаризации обнаружена недостача ноутбука. Балансовая стоимость — 30 000 руб., амортизация — 30 000 руб. (полностью самортизирован). Текущая восстановительная стоимость — 45 000 руб. 

Проводки:

Дт 0.104.34.411 — Кт 0.101.34.410 — 30 000 руб. (списание начисленной амортизации)

Дт 0.209.71.567 — Кт 0.401.10.172 — 45 000 руб. (начисление ущерба по рыночной стоимости)

Завхоз (МОЛ) добровольно внес сумму ущерба в кассу:

Дт 0.201.34.510 — Кт 0.209.71.667 — 45 000 руб.

Списание безнадежной дебиторской задолженности

Дт 0.401.20.273 — Кт 0.206.34.660

Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность с балансового учета. Одновременно сумма учитывается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» для наблюдения в течение возможного срока возобновления.

Инвентаризация при смене материально ответственного лица

Это одна из самых рискованных ситуаций. Новый стандарт четко регламентирует порядок: 

  • Оформляется Решение (ф. 0510439) о проведении инвентаризации.

  • Формируется инвентаризационная опись (ф. 0510465) по объектам нефинансовых активов.

  • Составляется Акт о результатах (ф. 0510463).

  • Оформляется накладная на внутреннее перемещение (ф. 0510450) для передачи ценностей новому МОЛ.

Ключевые требования:

  • инвентаризация завершается не позднее последнего рабочего дня увольняющегося сотрудника;

  • опись формируется в трех экземплярах: для передающего, принимающего и бухгалтерии;

  • увольняющийся и новый МОЛ не включаются в состав комиссии;

  • если увольняемый на больничном или в отпуске — инвентаризация откладывается до его возвращения (исключения — по решению руководителя с оформлением приказа).

Частые ошибки в 2026 году

1. Ссылки на отмененные Методические указания № 49. В 2026 году такие ссылки недействительны. Интервалы проверки работают только при закреплении в учетной политике. 

2. Включение МОЛ в состав комиссии. Результаты такой инвентаризации легко оспорить. 

3. Отсутствие более 1/5 членов комиссии. Если в работе комиссии не участвует более 1/5 ее членов, результаты считаются недействительными. 

4. Оформление на бумаге без электронной подписи. Приказ № 61н требует ЭДО. Бумажное оформление без документально подтвержденного отсутствия технической возможности — нарушение, которое может привести к штрафу по ст. 15.15.6 КоАП

5. Использование старых форм. Применение бумажной формы ф. 0504087 (из Приказа № 52н) без технического обоснования — Казначейство признает результаты инвентаризации ненадлежаще оформленными, а показатели в Балансе — недостоверными. 

6. Включение всей просроченной дебиторской задолженности в акт. В акт включается только та часть, по которой комиссия приняла решение изменить статус объекта. 

7. Оценка излишков в 1 рубль. Искажает финансовую картину. Требуется справедливая рыночная стоимость. 

Чек-лист по итогам

  • Учетная политика содержит порядок проведения инвентаризации (основания, периодичность, состав комиссии, перечень объектов).

  • Решение оформлено по форме 0510439 в электронном виде.

  • Комиссия сформирована без участия МОЛ по проверяемому имуществу; предусмотрены замены отсутствующих.

  • Все описи заполнены по актуальным формам Приказа № 61н.

  • Расписки МОЛ получены и приложены (при бумажном оформлении).

  • Акт ф. 0510463 сформирован на следующий рабочий день после завершения описей.

  • Результаты отражены в учете на дату проведения инвентаризации.

  • Просроченная и безнадежная задолженности классифицированы и отражены в форме 0503769 (для бюджетных и автономных учреждений).

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