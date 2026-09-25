Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами

Нормативная база 2026 года
Для организаций госсектора действует своя система регулирования, отличная от коммерческого сектора. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» прямо исключает бюджетные учреждения из сферы применения. Вместо него работают:
Приказ Минфина № 61н (в ред. от 30.09.2024 № 144н) — утверждает унифицированные электронные формы первичных учетных документов для инвентаризации.
Приложение № 1 к СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Минфина № 144н от 13.09.2023) — задает общие требования к организации инвентаризации: основания, состав комиссии, оформление результатов.
Инструкция № 157н — базовые правила ведения учета в госсекторе, включая случаи обязательной инвентаризации (п. 20).
Методические указания № 49 — утратили силу с 1 апреля 2025 года. Ссылаться на них в 2026 году для обоснования периодичности проверок нельзя.
Все документы оформляются в электронном виде с подписанием квалифицированной (КЭП) или простой (ПЭП) электронной подписью. Бумажное оформление допускается только при документально подтвержденном отсутствии технической возможности — с обязательным внесением данных в информационную систему в течение 2 рабочих дней.
Когда инвентаризация обязательна
Согласно п. 20 Инструкции № 157н и Приложению № 1 к СГС «Учетная политика», проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:
Перед составлением годовой отчетности — по состоянию на 1 января следующего года. Решение оформляется в декабре, фактическая проверка — в первые рабочие дни января, результаты отражаются на 31 декабря.
При смене материально ответственного лица (МОЛ) — на день приема-передачи дел.
При передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и при его возврате.
При реорганизации (во всех формах, кроме преобразования) или ликвидации.
При установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей.
В случае чрезвычайных ситуаций — пожар, авария, стихийное бедствие.
По требованию членов коллектива при коллективной материальной ответственности.
Периодичность проверок по видам активов после отмены Методических указаний № 49 устанавливается только учетной политикой учреждения. Раньше интервал в 3 года для основных средств и 5 лет для библиотечных фондов брался из федерального документа — теперь эти интервалы действуют исключительно при прямом закреплении в положении об инвентаризации.
Пример. Бюджетное учреждение закрепило в учетной политике инвентаризацию основных средств раз в 3 года и библиотечного фонда раз в 5 лет. Если этого не сделать, комиссия не сможет доказать правомерность выбранного графика при проверке.
Для бюджетных и автономных учреждений инвентаризация задолженностей проводится дополнительно по состоянию на 1 июля, 1 октября и 1 января — для заполнения формы 0503769 (Сведения по задолженностям) по Инструкции № 33н.
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Что проверяется
Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от местонахождения, а также все финансовые обязательства:
Объект инвентаризации
Счет учета
Форма описи (Приказ № 61н)
Объекты нефинансовых активов (ОС, НМА, матзапасы)
101.00, 103.00, 105.00
ф. 0510466
Наличные денежные средства
201.34
ф. 0510467
Остатки на счетах учета денежных средств
201.11–201.26
ф. 0510464
Бланки строгой отчетности и денежные документы
забалансовые
ф. 0510465
Расчеты по поступлениям
205.00
ф. 0510468
Расчеты с поставщиками, дебиторами и кредиторами
204.00, 206.00, 208.00, 302.00, 303.00, 304.00
ф. 0510469
Ценные бумаги
204.20, 204.31
ф. 0510470
Задолженность по кредитам, займам (ссудам)
207.00
ф. 0510471
Государственный (муниципальный) долг в ценных бумагах
301.00
ф. 0510472
Государственный долг по привлеченным кредитам
301.00
ф. 0510473
Государственный долг по предоставленным гарантиям
301.00
ф. 0510474
Формы 0510469–0510474 и 0510477–0510478 — новые, введены с 1 января 2026 года. Они заменяют соответствующие формы из Приказа № 52н.
Пошаговый алгоритм проведения инвентаризации
Шаг 1. Оформление Решения
Вместо привычного «Приказа о проведении инвентаризации» оформляется Решение о проведении инвентаризации (ф. 0510439) — электронный документ, подписываемый КЭП руководителя. Дополнительный приказ не издается.
В Решении указываются:
основание и цель инвентаризации;
объекты и счета учета, подлежащие проверке;
сроки проведения;
состав инвентаризационной комиссии.
Пример. 28 декабря 2025 года руководитель МБОУ «Лицей № 3» подписывает Решение (ф. 0510439) о проведении годовой инвентаризации по состоянию на 1 января 2026 года. Срок проверки — с 12 по 16 января 2026 года. В состав комиссии включены: заместитель директора (председатель), бухгалтер, завхоз. МОЛ (кладовщик) в комиссию не входит — это запрещено.
Шаг 2. Получение расписок от МОЛ
Перед началом проверки от всех материально ответственных лиц собираются расписки о том, что все ценности оприходованы, а документы сданы в бухгалтерию. При ЭДО расписка формируется автоматически в составе электронного пакета и подписывается КЭП или ПЭП.
Шаг 3. Фактическая проверка и заполнение описей
Комиссия производит физический осмотр, пересчет, взвешивание, обмер имущества. При проверке финансовых обязательств — сверяет данные учета с первичными документами, актами сверки с контрагентами.
Система предзаполняет учетные данные. Комиссия вносит фактические данные. Каждому объекту присваивается один из статусов: «в эксплуатации», «в запасе», «не актив», «требует ремонта».
Пример. При инвентаризации материальных запасов по счету 105.00 комиссия формирует опись ф. 0510466. Система подтянула 120 наименований. Фактически обнаружено 118 — по двум позициям недостача. Комиссия указывает статус «не актив» для трех monitors с разбитыми экранами. Опись подписывается КЭП всеми членами комиссии и ПЭП материально ответственного лица.
Шаг 4. Оформление Акта о результатах
Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463) формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки. Состоит из трех разделов:
Результаты без выявленных отклонений.
Результаты с выявленными отклонениями.
Результаты по качественным характеристикам.
Расхождения заполняются автоматически на основании данных описей. Акт подписывается КЭП председателя комиссии.
Шаг 5. Отражение результатов в учете
На основании утвержденного Акта формируются бухгалтерские записи.
Инвентаризация финансовых обязательств: особенности
Проверка обязательств имеет свою специфику. Цель — подтвердить реальность дебиторской и кредиторской задолженности, выявить просроченную и сомнительную задолженность, классифицировать долги.
Применяемые формы
ф. 0510469 — опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Состоит из двух разделов: данные бухучета и данные комиссии. Каждый раздел подразделен на дебиторскую и кредиторскую задолженность.
ф. 0510471 — опись задолженности по кредитам, займам (ссудам). Применяется для счета 207.00.
ф. 0510477 — акт сверки расчетов. Новый документ, не имевший ранее аналогов. Применяется для классификации задолженности как подтвержденной при формировании описей ф. 0510468 и 0510469.
Важно: акт сверки (ф. 0510477) не применяется для сверки расчетов с кредиторами по долговым обязательствам (счет 301.00), с работниками по зарплате (счета 302.11, 206.10), с подотчетными лицами (счет 208.00), с нерезидентами и физическими лицами .
Что проверяется
Комиссия устанавливает:
правильность расчетов с банками, налоговыми органами, внебюджетными фондами;
обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности;
наличие документального подтверждения каждого обязательства (договоры, акты, счета);
сроки исковой давности по задолженностям;
правильность классификации задолженности на текущую, просроченную, сомнительную, безнадежную.
Пример. В ходе инвентаризации расчетов по состоянию на 1 января 2026 года бюджетное учреждение выявило дебиторскую задолженность ООО «Строймонтаж» в размере 350 000 руб. по счету 206.34 (аванс по поставке материалов). Договор от 15 марта 2023 года, срок поставки — 30 апреля 2023 года. Срок исковой давности истек 30 апреля 2026 года. Комиссия в описи ф. 0510469 фиксирует задолженность как просроченную и принимает решение о ее списании либо о возобновлении течения срока исковой давности.
Отражение результатов в учете: проводки
Излишки имущества
Излишки приходуются по текущей рыночной стоимости на дату инвентаризации:
Дт 0.105.36.340 — Кт 0.401.10.180
Оприходованы излишки материальных запасов, выявленные при инвентаризации.
Важно: оценка излишков по условной стоимости в 1 рубль искажает финансовую картину. Требуется определять справедливую рыночную стоимость с использованием признанной методики оценки .
Недостача в пределах норм естественной убыли
Списывается на расходы текущего финансового года с письменного разрешения руководителя:
Дт 0.401.20.272 — Кт 0.105.36.440
Недостача сверх норм естественной убыли
Шаг 1. Списание балансовой стоимости:
Дт 0.209.74.567 — Кт 0.101.34.410
Шаг 2. Начисление ущерба по рыночной стоимости (если она выше балансовой):
Дт 0.209.74.567 — Кт 0.401.10.172
Пример. При инвентаризации обнаружена недостача ноутбука. Балансовая стоимость — 30 000 руб., амортизация — 30 000 руб. (полностью самортизирован). Текущая восстановительная стоимость — 45 000 руб.
Проводки:
Дт 0.104.34.411 — Кт 0.101.34.410 — 30 000 руб. (списание начисленной амортизации)
Дт 0.209.71.567 — Кт 0.401.10.172 — 45 000 руб. (начисление ущерба по рыночной стоимости)
Завхоз (МОЛ) добровольно внес сумму ущерба в кассу:
Дт 0.201.34.510 — Кт 0.209.71.667 — 45 000 руб.
Списание безнадежной дебиторской задолженности
Дт 0.401.20.273 — Кт 0.206.34.660
Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность с балансового учета. Одновременно сумма учитывается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» для наблюдения в течение возможного срока возобновления.
Инвентаризация при смене материально ответственного лица
Это одна из самых рискованных ситуаций. Новый стандарт четко регламентирует порядок:
Оформляется Решение (ф. 0510439) о проведении инвентаризации.
Формируется инвентаризационная опись (ф. 0510465) по объектам нефинансовых активов.
Составляется Акт о результатах (ф. 0510463).
Оформляется накладная на внутреннее перемещение (ф. 0510450) для передачи ценностей новому МОЛ.
Ключевые требования:
инвентаризация завершается не позднее последнего рабочего дня увольняющегося сотрудника;
опись формируется в трех экземплярах: для передающего, принимающего и бухгалтерии;
увольняющийся и новый МОЛ не включаются в состав комиссии;
если увольняемый на больничном или в отпуске — инвентаризация откладывается до его возвращения (исключения — по решению руководителя с оформлением приказа).
Частые ошибки в 2026 году
1. Ссылки на отмененные Методические указания № 49. В 2026 году такие ссылки недействительны. Интервалы проверки работают только при закреплении в учетной политике.
2. Включение МОЛ в состав комиссии. Результаты такой инвентаризации легко оспорить.
3. Отсутствие более 1/5 членов комиссии. Если в работе комиссии не участвует более 1/5 ее членов, результаты считаются недействительными.
4. Оформление на бумаге без электронной подписи. Приказ № 61н требует ЭДО. Бумажное оформление без документально подтвержденного отсутствия технической возможности — нарушение, которое может привести к штрафу по ст. 15.15.6 КоАП.
5. Использование старых форм. Применение бумажной формы ф. 0504087 (из Приказа № 52н) без технического обоснования — Казначейство признает результаты инвентаризации ненадлежаще оформленными, а показатели в Балансе — недостоверными.
6. Включение всей просроченной дебиторской задолженности в акт. В акт включается только та часть, по которой комиссия приняла решение изменить статус объекта.
7. Оценка излишков в 1 рубль. Искажает финансовую картину. Требуется справедливая рыночная стоимость.
Чек-лист по итогам
Учетная политика содержит порядок проведения инвентаризации (основания, периодичность, состав комиссии, перечень объектов).
Решение оформлено по форме 0510439 в электронном виде.
Комиссия сформирована без участия МОЛ по проверяемому имуществу; предусмотрены замены отсутствующих.
Все описи заполнены по актуальным формам Приказа № 61н.
Расписки МОЛ получены и приложены (при бумажном оформлении).
Акт ф. 0510463 сформирован на следующий рабочий день после завершения описей.
Результаты отражены в учете на дату проведения инвентаризации.
Просроченная и безнадежная задолженности классифицированы и отражены в форме 0503769 (для бюджетных и автономных учреждений).