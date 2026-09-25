Инвентаризация имущества и финансовых обязательств бюджетной организации: правила 2026 года с примерами

Когда инвентаризация обязательна

Согласно п. 20 Инструкции № 157н и Приложению № 1 к СГС «Учетная политика», проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях:

Перед составлением годовой отчетности — по состоянию на 1 января следующего года. Решение оформляется в декабре, фактическая проверка — в первые рабочие дни января, результаты отражаются на 31 декабря.

При смене материально ответственного лица (МОЛ) — на день приема-передачи дел.

При передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление и при его возврате.

При реорганизации (во всех формах, кроме преобразования) или ликвидации.

При установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей .

В случае чрезвычайных ситуаций — пожар, авария, стихийное бедствие.

По требованию членов коллектива при коллективной материальной ответственности.

Периодичность проверок по видам активов после отмены Методических указаний № 49 устанавливается только учетной политикой учреждения. Раньше интервал в 3 года для основных средств и 5 лет для библиотечных фондов брался из федерального документа — теперь эти интервалы действуют исключительно при прямом закреплении в положении об инвентаризации.

Пример. Бюджетное учреждение закрепило в учетной политике инвентаризацию основных средств раз в 3 года и библиотечного фонда раз в 5 лет. Если этого не сделать, комиссия не сможет доказать правомерность выбранного графика при проверке.

Для бюджетных и автономных учреждений инвентаризация задолженностей проводится дополнительно по состоянию на 1 июля, 1 октября и 1 января — для заполнения формы 0503769 (Сведения по задолженностям) по Инструкции № 33н.