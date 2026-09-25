Как бизнесу выстроить работу с блогерами без репутационных потерь

Новая роль блогера: носитель доверия, а не рекламный канал

Самая распространенная ошибка компаний: продолжать покупать блогеров так же, как десять лет назад покупали баннерную рекламу. По сути, как еще один канал размещения с определенным количеством показов. На практике блогер давно перестал быть рекламной площадкой. Бренд покупает не публикацию, а доверие, которое автор годами выстраивал со своей аудиторией.

По данным исследования Influencer Trust Index 2025, для 79% опрошенных американских потребителей доверие к инфлюенсеру повышают искренние отзывы, даже если они содержат критику, для 71% важны открытость и честность автора в отношениях с брендами.

Поэтому две интеграции с одинаковым охватом могут дать совершенно разный результат: в одном случае рекомендации действительно следуют, в другом рекламу просто пролистывают. Я всегда смотрю не только на цифры, но и на то, как аудитория разговаривает с автором. Иногда десять содержательных комментариев говорят о доверии больше, чем тысяча одинаковых реакций.

Хорошая интеграция больше не живет один день в ленте. Ее используют значительно дольше: запускают через Spark Ads или аналогичные рекламные инструменты площадок, размещают на сайте, в карточках товара, CRM—коммуникациях, презентациях для партнеров и даже в материалах для отдела продаж. Фактически бренд получает медиаконтент, который продолжает работать после публикации. Из—за этого меняются и критерии выбора инфлюенсеров.

Маркетинговые команды чаще анализируют не только количество подписчиков или уровень вовлеченности, но и способность автора создавать контент, который будет одинаково убедительно работать за пределами собственного аккаунта.

Есть блогеры с очень сильной личной харизмой, но их ролики невозможно использовать нигде, кроме их страницы, либо для получения прав на размещение за пределами площадки автору необходимо заплатить еще столько же. А есть авторы, чей контент становится полноценным маркетинговым активом, который продолжает «расти» вместе с блогером и брендом.

Поэтому перед началом сотрудничества сегодня стоит задавать совсем другие вопросы. Не «сколько просмотров мы получим?», а «будет ли эта рекомендация (CVP, Customer Value Proposition)

выглядеть убедительно через три месяца?», «можем ли мы использовать этот контент в других каналах?» и «останется ли бренд главным героем этой истории, а не сам блогер?». Стоит подумать и о том, как интегрировать созданный контент в дизайн упаковки и O2O—коммуникации (Online to Offline и Offline to Online).

По данным исследования Nielsen Trust in Advertising 2021, 89% респондентов доверяют рекомендациям знакомых, а 71% доверяют рекламе, мнениям о брендах и продуктовым интеграциям инфлюенсеров. Однако доверие определяется не количеством лайков под публикацией, а тем, насколько рекомендация выдерживает проверку во всех последующих точках контакта с брендом.

Например, при запуске «Poetti» в 2022 году, а затем в проектах «Tornado» и «Fresh Bar» контент с участием инфлюенсеров использовали на разных этапах маркетинговой воронки.

Сначала аудитория могла увидеть его в PR—материалах, онлайн—рекламе, на сайте, упаковке или в точках продаж. Затем коммуникация продолжалась в социальных сетях, CRM—рассылках, материалах ретейлеров и во время сэмплинга. После покупки к этой цепочке подключались отзывы, рекомендации и опросы лояльности. В результате публикация у блогера не оставалась отдельным рекламным сообщением, а становилась частью последовательной коммуникации бренда с потребителем.