Как бизнесу выстроить работу с блогерами без репутационных потерь

Когда вы берете в партнеры блогера, вы берете на себя еще и все его риски: любой перекос в коммуникации бьет по вашему продукту в сознании потребителя. Неудачная шутка, натянутая интеграция или несовпадение жизненных позиций превращает рекламную кампанию в кейс «как не надо делать».
Кризис доверия: аудитория скролит мимо рекламы
Потребитель перестал воспринимать коммуникацию как самостоятельное сообщение. Чаще он свайпает рекламу и задержится только в том случае, если в ней есть зацепка. Вы, наверное, видели рекламные интеграции с сюжетом в стиле сентиментальных историй из жизни: «Мой муж сказал мне, что я никогда не похудею, и ушел. А я взялась за себя, стала по утрам приседать по 50 раз и делать маску для волос — артикул в описании».
Но в целом теперь потребитель оценивает не отдельную рекламу, а всю цепочку взаимодействия с брендом. Поэтому маркетинговые коммуникации переходят к детальному конструированию точек контакта с аудиторией с четким пониманием ее CJM (Customer Journey Map — карты пути клиента).
Человек видит рекомендацию блогера, затем открывает карточку товара на маркетплейсе, читает отзывы и комментарии в любимой социальной сети, сравнивает цены, находит видеообзор и только после этого принимает решение. Если хотя бы на одном из этапов возникает противоречие, доверие начинает разрушаться. Инфлюенсер уже не способен «дотянуть» слабый продукт или неубедительный клиентский опыт.
Появился и новый фактор: массовое использование генеративного ИИ в маркетинге. Аудитория стала все быстрее распознавать шаблонные тексты, одинаковые рекламные ролики и «идеальных» цифровых персонажей. При этом раздражение вызывает уже не сам факт использования искусственного интеллекта, а ощущение, что бренд пытается заменить живое общение дешевой автоматизацией.
По данным исследования Okkam Creative 2026 года, искусственный интеллект используют 100% опрошенных рекламных агентств. При этом 62% потребителей при прямом сравнении предпочитают рекламу с выраженным инсайтом. Эксперты также отмечают, что без четкой креативной рамки созданный с помощью ИИ контент может потерять индивидуальность и стать шаблонным, что снижает убедительность сообщения и способно негативно повлиять на восприятие бренда.
Поэтому сегодня задача маркетинга: добиться того, чтобы реклама выглядела естественной частью привычной коммуникации. В эпоху информационного шума выигрывают не самые громкие сообщения, а самые правдоподобные.
Новая роль блогера: носитель доверия, а не рекламный канал
Самая распространенная ошибка компаний: продолжать покупать блогеров так же, как десять лет назад покупали баннерную рекламу. По сути, как еще один канал размещения с определенным количеством показов. На практике блогер давно перестал быть рекламной площадкой. Бренд покупает не публикацию, а доверие, которое автор годами выстраивал со своей аудиторией.
По данным исследования Influencer Trust Index 2025, для 79% опрошенных американских потребителей доверие к инфлюенсеру повышают искренние отзывы, даже если они содержат критику, для 71% важны открытость и честность автора в отношениях с брендами.
Поэтому две интеграции с одинаковым охватом могут дать совершенно разный результат: в одном случае рекомендации действительно следуют, в другом рекламу просто пролистывают. Я всегда смотрю не только на цифры, но и на то, как аудитория разговаривает с автором. Иногда десять содержательных комментариев говорят о доверии больше, чем тысяча одинаковых реакций.
Хорошая интеграция больше не живет один день в ленте. Ее используют значительно дольше: запускают через Spark Ads или аналогичные рекламные инструменты площадок, размещают на сайте, в карточках товара, CRM—коммуникациях, презентациях для партнеров и даже в материалах для отдела продаж. Фактически бренд получает медиаконтент, который продолжает работать после публикации. Из—за этого меняются и критерии выбора инфлюенсеров.
Маркетинговые команды чаще анализируют не только количество подписчиков или уровень вовлеченности, но и способность автора создавать контент, который будет одинаково убедительно работать за пределами собственного аккаунта.
Есть блогеры с очень сильной личной харизмой, но их ролики невозможно использовать нигде, кроме их страницы, либо для получения прав на размещение за пределами площадки автору необходимо заплатить еще столько же. А есть авторы, чей контент становится полноценным маркетинговым активом, который продолжает «расти» вместе с блогером и брендом.
Поэтому перед началом сотрудничества сегодня стоит задавать совсем другие вопросы. Не «сколько просмотров мы получим?», а «будет ли эта рекомендация (CVP, Customer Value Proposition)
выглядеть убедительно через три месяца?», «можем ли мы использовать этот контент в других каналах?» и «останется ли бренд главным героем этой истории, а не сам блогер?». Стоит подумать и о том, как интегрировать созданный контент в дизайн упаковки и O2O—коммуникации (Online to Offline и Offline to Online).
По данным исследования Nielsen Trust in Advertising 2021, 89% респондентов доверяют рекомендациям знакомых, а 71% доверяют рекламе, мнениям о брендах и продуктовым интеграциям инфлюенсеров. Однако доверие определяется не количеством лайков под публикацией, а тем, насколько рекомендация выдерживает проверку во всех последующих точках контакта с брендом.
Например, при запуске «Poetti» в 2022 году, а затем в проектах «Tornado» и «Fresh Bar» контент с участием инфлюенсеров использовали на разных этапах маркетинговой воронки.
Сначала аудитория могла увидеть его в PR—материалах, онлайн—рекламе, на сайте, упаковке или в точках продаж. Затем коммуникация продолжалась в социальных сетях, CRM—рассылках, материалах ретейлеров и во время сэмплинга. После покупки к этой цепочке подключались отзывы, рекомендации и опросы лояльности. В результате публикация у блогера не оставалась отдельным рекламным сообщением, а становилась частью последовательной коммуникации бренда с потребителем.
Почему охваты больше не гарантируют результат
Еще недавно выбор блогера начинался с одного вопроса: сколько у него подписчиков? Затем на первый план вышла вовлеченность. Сегодня и этого уже недостаточно. Алгоритмы социальных платформ изменили правила игры. TikTok, VK Клипы, Reels, Shorts и другие рекомендательные ленты все меньше ориентируются на размер аудитории автора и все больше — на реакцию пользователей на конкретный контент.
В результате блогер с миллионной аудиторией может получить посредственные просмотры рекламной интеграции, в то же время автор с несколькими десятками тысяч подписчиков соберет десятки тысяч органических показов.
Эти изменения заметны и на уровне рынка. По данным совместного исследования Ассоциации блогеров и агентств и DIDENOK TEAM за 2026 год, в первом полугодии объем российского рынка инфлюенс—маркетинга составил около 25 млрд рублей. В номинальном выражении он вырос всего на 2%, а с учетом инфляции сократился на 3–4% . Для сравнения, в 2023–2024 годах рынок ежегодно прибавлял 30–37%. При этом сегмент VK вырос на 47%, что указывает на активное перераспределение рекламных бюджетов между площадками.
Поэтому бренды все реже смотрят на самые большие аккаунты и выбирают авторов, которые стабильно создают интересный для пользователей контент. Фактически сегодня вместо аудитории блогеров конкурирует качество их публикаций. Алгоритмы площадок учитывают целый комплекс сигналов, поэтому при создании контента важно:
учитывать глубину просмотра или прочтения, скорость реакции, время просмотра, репосты, переходы по ссылкам, сохранения, возвраты к контенту, скорость пролистывания, скрытия и действия после просмотра;
создавать материал, который мотивирует пользователя досмотреть, сохранить, переслать или обсудить публикацию;
учитывать особенности площадок: для VK и Дзена важны глубина просмотра, время взаимодействия и соответствие интересам аудитории, для Rutube — процент досмотра;
использовать в заголовках актуальные темы и сильные хуки;
адаптировать тренды под свою нишу;
публиковать контент в часы наибольшей активности аудитории;
помогать пользователям настраивать рекомендательную ленту, проявляя таким образом работу об аудитории.
Параллельно меняется и сама модель потребления рекламы. Пользователь может увидеть ролик вовсе не потому, что подписан на автора, а потому что алгоритм решил показать ему именно этот контент. Это означает, что бренд фактически работает сразу с двумя аудиториями: постоянными подписчиками блогера и огромным количеством людей, которые раньше никогда о нем не слышали.
Поэтому при выборе инфлюенсера важно анализировать не только ER, CPM или стоимость просмотра. Не менее показательны доля органических просмотров, динамика распространения роликов вне собственной аудитории автора, удержание внимания и количество сохранений, репостов и обсуждений. Именно эти метрики все чаще показывают, способен ли контент жить собственной жизнью после публикации.
Хороший пример: история L'Oréal Paris, когда обсуждение рекламной интеграции быстро переключилось с самой туши на достоверность демонстрируемого результата. Формально кампания получила огромный охват, но внимание аудитории оказалось сосредоточено не на продукте, а на вопросе, можно ли доверять рекламе. Это хороший пример того, что высокие просмотры сами по себе уже давно перестали быть показателем успешной кампании.
Теперь все вдолгую
Раньше бренды строили работу с блогерами по достаточно простой схеме: согласовали публикацию, разместили пост, получили охват и перешли к следующему автору. Компании все лучше понимают ценность длительных форматов сотрудничества.
По данным международного исследования CreatorIQ и Sapio Research за 2024 и 2025 годы, количество повторных партнерств брендов с авторами за год увеличилось на 62%. Дело в том, что аудитория быстро научилась отличать настоящую рекомендацию от разового рекламного размещения.
Когда блогер рассказывает о новом продукте каждую неделю, подписчики воспринимают это как рекламный поток. Когда же автор действительно пользуется продуктом, появляется на мероприятиях бренда, показывает закулисье производства, участвует в тестировании новинок или обсуждает их создание с командой компании, доверие формируется совершенно по—другому.
По сути, роль инфлюенсера меняется. Он становится настоящим участником развития бренда. Многие компании теперь приглашают авторов на производство, вовлекают в разработку лимитированных коллекций, дают ранний доступ к новым продуктам и превращают сотрудничество в совместную историю.
Например, «Fresh Bar» более двух лет работал с одним амбассадором, чей образ соответствовал молодежному позиционированию бренда. Сотрудничество началось в 2022 году с рекламной кампании в интернете, а позднее продолжилось в видеороликах, социальных сетях, конкурсных механиках и специальной коллекции мерча. За это время присутствие продукта в контенте перестало выглядеть как разовая интеграция и превратилось в последовательную совместную историю.
Такой формат помогает аудитории привыкнуть к связи между инфлюенсером и брендом, которую сложно сформировать одной рекламной публикацией.
Пошаговая инструкция: как выбрать блогера для долгосрочного сотрудничества
Если бренд только выходит на рынок, используйте региональный принцип инфлюенс—влияния. Федеральному бренду не обойтись без макроблогеров. При этом макро— и микроуровни стоит объединять по принципу вложенных воронок.
Например, в 2024 году бренд молочных продуктов «Чабан» пригласил блогеров из регионов Северо—Кавказского и Южного федеральных округов на Нальчикский молочный комбинат. Авторы показали процесс производства, задали вопросы технологам и поделились впечатлениями с аудиторией.
По данным агентства WOODWOOD, реализовавшего проект, охват публикаций блогеров составил 6,27 млн и в полтора раза превысил прогноз. Часть материалов получила дополнительное распространение через рекомендательные алгоритмы, а блогеры продолжили публиковать контент после завершения экскурсии.
Для меня хороший знак, когда блогер не соглашается на интеграцию сразу, а задает вопросы о продукте и просит время на тестирование. Это показывает, что автор думает о доверии своей аудитории, а не только о рекламном контракте.
Подобные результаты начинаются с правильного выбора автора, поэтому разберем, как найти блогера для долгосрочного сотрудничества и на что обратить внимание на каждом этапе:
1. Проанализируйте динамику роста аудитории блогера и составьте прогноз. Рост более чем на 20% за месяц стоит рассматривать как повод для дополнительной проверки, поскольку резкий скачок может быть связан не только с вирусным контентом, но и с накруткой или рекламным привлечением нецелевой аудитории.
2. Сопоставьте ценности инфлюенсера и бренда. Избегайте шаблонной оценки, учитывайте нишевые и региональные особенности и отслеживайте соответствие ценностей в течение всего сотрудничества.
3. Оцените вовлеченность целевой аудитории на нужной территории с учетом маркетинговых и бизнес—задач бренда. Проанализируйте контакт блогера с аудиторией на всех его площадках с помощью нескольких сервисов. В качестве первичного ориентира можно использовать ER выше 5% для регионального и выше 3% для федерального сотрудничества.
Эти значения не являются универсальной нормой, поскольку вовлеченность обычно снижается по мере роста аудитории. Поэтому сравнивать блогеров следует внутри одной категории, тематики и площадки.
4. Проверьте репутацию и платформенную устойчивость:
проведите ИИ—сканирование архивных публикаций по ключевым триггерам: упоминания санкций, этические скандалы, резкая смена тональности, например: переход от экологической повестки к продвижению быстрого питания;
убедитесь, что блогер активно работает как минимум на двух площадках. Это снизит зависимость бренда от блокировки аккаунта, изменения алгоритмов или падения охватов на одной платформе.
5. Оцените потенциал роста блогера на ближайшие два года:
изучите его планы по развитию личного бренда;
выясните, какие инструменты и мероприятия он планирует использовать.
6. Оцените интерес ключевых селлеров к личности инфлюенсера.
7. Проверьте наличие медицинских ограничений, связанных с категорией рекламируемого продукта. Это особенно важно для продуктов питания, косметики, БАДов и спортивных товаров, поскольку личный опыт автора не должен противоречить рекламному сообщению или создавать риск недостоверных рекомендаций.
8. Определите авторов с похожим позиционированием, которых могут привлечь конкуренты бренда, а также проверьте предыдущие рекламные контакты самого блогера с конкурентами. Частая смена брендов внутри одной категории снижает убедительность рекомендации и может ограничивать возможность заключения эксклюзивного договора.
9. Убедитесь, что блогер готов синхронизировать контент со стратегией и инфоповодами бренда.
10. Подготовьте три составляющие проекта:
онбординг — разработайте гайд по работе инфлюенсера с брендом;
мониторинг — настройте регулярную аналитику и проверку ценности сотрудничества;
exit—стратегию — заранее зафиксируйте условия выхода из партнерства.
Такая структура помогает заранее распределить ответственность между брендом и автором, регулярно оценивать результаты сотрудничества и избежать затяжного публичного конфликта, если партнерство придется завершить.
Одновременно это снижает и репутационные риски. При длительном партнерстве компания гораздо лучше понимает стиль коммуникации автора, его ценности и реакцию аудитории на разные форматы контента. Гораздо проще прогнозировать потенциальные риски, чем в ситуации, когда бренд каждую неделю начинает работу с новым блогером.
Чек-лист и параметры выбора инфлюенсера
Число подписчиков, вовлеченность и стоимость размещения описывают лишь потенциальный охват кампании и почти ничего не говорят о ее эффективности. Сегодня выбор инфлюенсера больше напоминает оценку долгосрочного бизнес—партнера: важно понимать не только текущие метрики, но и то, насколько сотрудничество будет работать на бренд в будущем.
Перед запуском кампании стоит проверить несколько параметров:
1. Контекст аудитории
Важно понимать не только возраст, пол или географию подписчиков, но и причины, по которым люди вообще следят за этим автором. Одно дело: эксперт, которому доверяют за профессиональное мнение, и совсем другое: развлекательный блогер, аудитория которого приходит исключительно за эмоциями. Даже при одинаковых цифрах охвата эффективность интеграции может отличаться в разы.
Что использовать: HypeAuditor, trendHERO, LiveDune, встроенную аналитику VK и других платформ для анализа демографии, интересов и качества аудитории.
2. Рекламальная нагрузка
Если каждая третья публикация посвящена новому бренду, доверие аудитории постепенно снижается. Поэтому стоит оценивать не только количество рекламных интеграций, но и их разнообразие, частоту и качество исполнения. Иногда автор с меньшим количеством рекламы оказывается значительно более убедительным.
Что использовать: ручной аудит публикаций за последние 6–12 месяцев, LiveDune, HypeAuditor, рекламные библиотеки платформ (TikTok Creative Center, VK Реклама).
3. История отношений с брендами
Полезно посмотреть, как долго блогер сотрудничает с компаниями и возвращаются ли к нему заказчики повторно. Регулярные долгосрочные партнерства могут косвенно указывать на то, что сотрудничество устраивает обе стороны, хотя сами по себе не подтверждают его коммерческую эффективность.
Что использовать: поиск по публикациям автора, анализ упоминаний брендов через Brand Analytics и YouScan, мониторинг новостей и пресс—релизов компаний, ручной аудит профиля.
4. Качество аудитории
Высокая вовлеченность не всегда означает высокое доверие. Стоит обратить внимание на содержание комментариев, характер обсуждений, долю осмысленных реакций и наличие активного сообщества вокруг автора. Именно такая аудитория чаще становится реальными покупателями.
Что использовать: Brand Analytics, YouScan, LiveDune, ручной анализ комментариев, AI—инструменты для анализа тональности обсуждений.
5. Поведение в кризисных ситуациях
Ошибки случаются у всех. Гораздо важнее посмотреть, как блогер ведет себя после них: признает ли ответственность, умеет ли корректно общаться с аудиторией и насколько быстро восстанавливает доверие. Репутационные риски сегодня могут стоить бренду значительно дороже любой рекламной кампании.
Что использовать: Brand Analytics, Scan Интерфакс, Google News, Яндекс Новости, Telegram Search, мониторинг социальных медиа.
6. Качество создаваемого контента
Современный контент редко используется один раз. Поэтому стоит оценить, сможет ли бренд применять эти материалы в собственной коммуникации: на сайте, в карточках товаров, рекламных кампаниях, презентациях или социальных сетях. Чем выше потенциал повторного использования, тем больше ценность сотрудничества.
Что использовать: экспертная оценка маркетинговой команды, анализ показателей удержания просмотра (YouTube Analytics, VK Видео, TikTok Analytics), тестирование креативов через Spark Ads или Partnership Ads.
7. Возможность измерить результат
Еще до начала кампании важно определить, какие бизнес—показатели должны измениться после интеграции. Для одних брендов это будут продажи, для других — рост брендового поиска, увеличение прямого трафика, сохранения публикаций, переходы на карточки товаров или повторные покупки. Если критерии успеха появляются только после завершения проекта, объективно оценить его эффективность уже невозможно.
Что использовать: UTM—метки, промокоды, партнерские ссылки, Google Analytics 4, Яндекс Метрику, AppsFlyer, Adjust, CRM—системы, Brand Lift—исследования и аналитику маркетплейсов.
8. Brand Safety и соответствие ценностям бренда
Даже успешный блогер может не подойти конкретной компании. Важно оценить, какие темы регулярно поднимает автор, нет ли у него конфликтов, которые могут вызвать негативную реакцию аудитории, соответствует ли его публичный образ позиционированию бренда. Для крупных компаний этот этап сегодня часто становится обязательной частью проверки.
Что использовать: YouScan, Brand Analytics, Scan Интерфакс, ручной аудит публикаций за последние 1–2 года, ИИ—инструменты для анализа репутационных рисков.