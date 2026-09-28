Шесть потребительских трендов, которые будут определять рынок в 2027 году

1. Тревожность как новый потребительский тренд

Уровень тревожности в мире поднялся настолько, что стал заметным фактором потребительского поведения. Люди больше сравнивают, дольше выбирают и ищут подтверждения ценности продукта. Покупатель готов переплачивать за то, что стоит доверия, но экономит на товарах, преимущество которых не очевидно.

Компаниям нужно четко выбрать позиционирование – оправдать премиум или выиграть за счет ценового сегмента, иначе бренд вытеснят в нерентабельную середину, где нет ни объема, ни маржи.

При этом низкая стоимость тоже не означает, что на качестве можно сэкономить. Потребители охотно выбирают СТМ ритейлеров или вторичный рынок, если не видит разницы с брендом, который покупали раньше.