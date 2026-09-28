Отказ от освобождения от НДС по статье 149 НК: заявление, правила, изменения 2026 года

Зачем отказываться от льготы
Налоговый кодекс в статье 149 фиксирует закрытый список операций, освобожденных от НДС. Сюда входят медицина, образование, банковская сфера, общепит, торговля металлическим ломом, сдача жилья и множество других направлений. Освобождение начинает работать само по себе — никаких отдельных сообщений в инспекцию подавать не нужно.
Но иногда компании выгоднее облагать операции НДС, чем пользоваться освобождением. Причина кроется в вычетах: без льготы появляется право принимать к вычету входной налог по закупленным товарам, работам и услугам, которые используются в льготируемых операциях. Заодно отпадает потребность в раздельном учете. Чтобы перейти на такой режим, налогоплательщик подает в ИФНС заявление об отказе от освобождения.
Что поменялось с 2026 года
Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ принес ряд корректировок в статью 149 НК.
Операции, которые лишились освобождения и теперь облагаются НДС:
обслуживание банковских карт — соответствующие подпункты пункта 3 статьи 149 перестали действовать;
реализация руды, концентратов и аналогичных продуктов с драгоценными металлами аффинажным предприятиям — вместо освобождения введена нулевая ставка.
Операции, которые, наоборот, добавлены в льготный перечень:
услуги операторов инвестиционных платформ, связанные с привлечением инвестиций;
обращение с твердыми коммунальными отходами, если эти услуги оказывает организация, утратившая статус регионального оператора, но по факту выполняющая его функции;
подакцизные сахаросодержащие напитки, которые производят и реализуют организации инвалидов.
Кроме того, с 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20% до 22%. Расчетная ставка также скорректирована — 18,03% вместо прежних 16,67%.
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Как устроен механизм отказа
Процедура регламентируется пунктом 5 статьи 149 НК. Отказаться от льготы допускается лишь по операциям, названным в пункте 3 этой же статьи. По операциям из пунктов 1 и 2 — медицинские услуги, продажа медицинских изделий, протезно-ортопедических товаров, технических средств реабилитации, уход за больными и пожилыми — отказаться нельзя в принципе.
Заявление необходимо подать до первого числа квартала, начиная с которого компания намерена отказаться от освобождения. Минимальный период, на который распространяется отказ, — двенадцать идущих подряд месяцев. Досрочно отозвать заявление закон не позволяет, и суды с этим соглашаются.
Унифицированного бланка не существует — документ составляется в свободной форме. Он направляется в инспекцию по месту учета организации (крупнейшие налогоплательщики подают по месту учета в этом статусе). Можно отказаться сразу по всем операциям из пункта 3 или выборочно по отдельным. Однако запрещено отказываться от льготы по одной и той же операции для одних покупателей и применять ее для других.
Способы подачи: лично, через представителя по нотариально заверенной доверенности, по почте ценным письмом с описью вложения (днем подачи считается дата отправки), а также в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи.
Образец заявления
Ниже — пример заполнения для кафе, которое отказывается от льготы по общепиту.
В ИФНС России № 24 по г. Москвеот ООО «Ромашка» ИНН 7702111222 / КПП 770201001 г. Москва, ул. Рижская, д. 12, оф. 14 тел. (495) 111-22-33
ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от освобождения от налогообложения НДС по статье 149 НК
В соответствии с пунктом 5 статьи 149 Налогового кодекса ООО «Ромашка» уведомляет об отказе от использования освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость в отношении операций по оказанию услуг общественного питания через объекты общественного питания (кафе), освобожденных от налогообложения на основании подп. 38 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса.
Отказ применяется с 1 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г. (срок — 12 месяцев).
В период отказа ООО «Ромашка» обязуется начислять НДС по ставке 22% по указанным операциям в общеустановленном порядке, принимать к вычету входной НДС по товарам (работам, услугам), использованным для оказания услуг общественного питания, и представлять налоговые декларации по НДС в установленные сроки.
Руководитель ООО «Ромашка» Иванов И.И. 09 июня 2026 г.
Практические примеры
Общепит на общей системе налогообложения. ООО «Ромашка» ведет деятельность в формате кафе на ОСН. Освобождение по услугам общепита применяется автоматически. Чтобы получить право на вычет входного НДС по закупаемым продуктам и аренде помещения, компания приняла решение отказаться от льготы начиная с III квартала 2026 года. Заявление направлено 9 июня 2026 года — до 1 июля, как и требует кодекс. Отказ действует минимум год: с 01.07.2026 по 30.06.2027.
Реализация лома цветных металлов. Организация продает лом цветных металлов — эта операция относится к пункту 2 статьи 149 НК. Поскольку данный пункт входит в перечень, по которому отказ не предусмотрен, подать заявление об отказе невозможно. Льгота применяется в обязательном порядке.
Упрощенная система в 2026 году. С 2025 года плательщиками НДС стали и компании на УСН. Они тоже вправе пользоваться освобождениями по статье 149 и отказываться от них — но, опять же, только по операциям из пункта 3. Отказ от льготы по медицинским услугам и медицинским товарам для «упрощенцев» недоступен, как и для компаний на ОСН. Специальной формы заявления для упрощенцев не разработано — документ составляется в произвольном виде.
Частые ошибки
Пропуск срока подачи. Если заявление поступает в инспекцию после первого числа квартала, отказ начнет действовать лишь со следующего отчетного периода. Лучше направлять документ заблаговременно.
Попытка частичного отказа по контрагентам. Отказаться от льготы по одной и той же операции для одних покупателей и сохранить ее для других нельзя. Кодекс подобного выбора не допускает.
Заявление по недоступным операциям. Документы, поданные по операциям из пунктов 1 и 2 статьи 149, юридической силы не имеют. Инспекция не примет их к сведению.
Досрочный отзыв. Закон не позволяет отозвать заявление до истечения двенадцати месяцев. Судебная практика на стороне налоговиков: налогоплательщик обязан соблюдать выбранный срок.
Нормативная база
Основа механизма отказа — пункт 5 статьи 149 НК. Изменения 2026 года закреплены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Письмо Минфина от 14.05.2020 № 03-07-07/39222 разъясняет пределы отказа. Письмо ФНС от 28.10.2020 № ЕА-4-15/17675@ уточняет, какие именно операции считаются льготами. Ставка НДС 22% установлена пунктом 3 статьи 164 НК.
Прежде чем отказываться от льготы, имеет смысл просчитать: перекроют ли вычеты входного НДС ту сумму, которую придется начислять с реализации. Если значительная часть закупок приходится на контрагентов, работающих с НДС, отказ обычно оказывается экономически оправданным.