Отказ от освобождения от НДС по статье 149 НК: заявление, правила, изменения 2026 года

Как устроен механизм отказа

Процедура регламентируется пунктом 5 статьи 149 НК. Отказаться от льготы допускается лишь по операциям, названным в пункте 3 этой же статьи. По операциям из пунктов 1 и 2 — медицинские услуги, продажа медицинских изделий, протезно-ортопедических товаров, технических средств реабилитации, уход за больными и пожилыми — отказаться нельзя в принципе.

Заявление необходимо подать до первого числа квартала, начиная с которого компания намерена отказаться от освобождения. Минимальный период, на который распространяется отказ, — двенадцать идущих подряд месяцев. Досрочно отозвать заявление закон не позволяет, и суды с этим соглашаются.

Унифицированного бланка не существует — документ составляется в свободной форме. Он направляется в инспекцию по месту учета организации (крупнейшие налогоплательщики подают по месту учета в этом статусе). Можно отказаться сразу по всем операциям из пункта 3 или выборочно по отдельным. Однако запрещено отказываться от льготы по одной и той же операции для одних покупателей и применять ее для других.

Способы подачи: лично, через представителя по нотариально заверенной доверенности, по почте ценным письмом с описью вложения (днем подачи считается дата отправки), а также в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи.