Разница между договором подряда и оказания услуг: признаки, риски и судебная практика

Правовая природа сделок и ключевые критерии

Верховный Суд подтвердил, что название договора не определяет его правовую природу (п. 47 постановления Пленума ВС от 25.12.2018 № 49). Квалификация зависит исключительно от содержания прав и обязанностей сторон.

Основное различие заключается в предмете обязательства: по договору подряда сторона обязуется выполнить работу и передать заказчику овеществленный результат (ст. 702 ГК). Цель — получение конкретного изделия, объекта или программного продукта.

Договор возмездного оказания услуг регулирует отношения, где одна сторона обязуется совершить действия или осуществить деятельность по ст. 779 ГК, а другая — оплатить эти услуги. Здесь ценность заключается в процессе, а не в материальном результате.