Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 28 сентября

🔹 Возврат на АУСН. В октябре превысят лимит 60 млн на АУСН и перейдут на УСН с НДС. Можно ли с 1 января 2027 вернуться обратно на АУСН?
🔹 Вычет НДС по предоплате. В договоре: предоплата 2 млн + окончательная оплата 10 млн до отгрузки. Оплатили всю сумму 12 млн. Можно ли взять вычет по авансовой счет-фактуре на всю сумму или только на 2 млн?
🔹 Аннулирование вычетов НДС. Как отразить аннулирование вычетов по контрагенту за 4 кв. 2024, чтобы доп. листы сформировались в отчетности за 3 кв. 2026?
🔹 Переквалификация НПД в трудовые. В ТСЖ пришло предложение добровольно переквалифицировать самозанятых в трудовые отношения. У кого были похожие прецеденты?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
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