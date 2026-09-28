Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 28 сентября

🔹 Возврат на АУСН. В октябре превысят лимит 60 млн на АУСН и перейдут на УСН с НДС. Можно ли с 1 января 2027 вернуться обратно на АУСН?

🔹 Вычет НДС по предоплате. В договоре: предоплата 2 млн + окончательная оплата 10 млн до отгрузки. Оплатили всю сумму 12 млн. Можно ли взять вычет по авансовой счет-фактуре на всю сумму или только на 2 млн?

🔹 Аннулирование вычетов НДС. Как отразить аннулирование вычетов по контрагенту за 4 кв. 2024, чтобы доп. листы сформировались в отчетности за 3 кв. 2026?

🔹 Переквалификация НПД в трудовые. В ТСЖ пришло предложение добровольно переквалифицировать самозанятых в трудовые отношения. У кого были похожие прецеденты?