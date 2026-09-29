Страховые взносы с минималки за руководителя: практическое руководство по уведомлению на 2026 год

Нормативное регулирование

Базовая норма содержится в первом пункте статьи 421 Налогового кодекса, измененной федеральным законом № 425-ФЗ, подписанным 28 ноября 2025 года. Суть поправки: для руководителей коммерческих организаций устанавливается нижняя граница облагаемой базы на уровне федерального МРОТ.

Методологические пояснения ФНС сформулировала в письме от 22 декабря 2025 года за номером БС-4-11/11507@ — документ отвечает на наиболее острые практические вопросы, включая ситуации с совместительством, отпусками и неполным месяцем работы.

Бланк уведомления закреплен приказом налоговой службы от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ (актуальная редакция — январь 2024 года). Правила проверки контрольных соотношений — в приказе от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@.

С 1 сентября 2026 года заработала еще одна порция изменений — поправки в пункт 9 статьи 58 НК (из того же закона № 425-ФЗ), легализующие возможность направлять уведомления по налогу на доходы физлиц и страховым взносам авансом — сразу на несколько отчетных периодов.

Величина минимальной зарплаты на федеральном уровне в 2026 году составляет 27 093 рубля (закон № 259-ФЗ от 08.08.2024)

Механика следующая. Если все начисления в пользу управляющего за конкретный календарный месяц (до удержания подоходного налога) не дотягивают до МРОТ либо отсутствуют, то облагаемая база по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию признается равной 27 093 рублям. При базовой ставке 30% ежемесячная сумма обязательства составляет 8 127 рублей 90 копеек. Годовая нагрузка — 97 534,80 руб.

Применение правила не зависит от следующих факторов:

оформлен ли с руководителем письменный трудовой договор (включая случаи, когда он одновременно единственный участник общества и действует без договора);

функционирует ли компания и генерирует ли выручку;

каков режим рабочего времени — полная или сокращенная норма;

имеются ли у данного физического лица иные места работы или гражданско-правовые контракты.

В расчет принимается исключительно федеральное значение минималки. Региональные соглашения, повышающие МРОТ на территории субъекта, для целей исчисления взносов не используются. Районные коэффициенты и «северные» надбавки также не прибавляются.

Оговорка для АУСН. На этом режиме ставка страховых платежей определена как нулевая, поэтому обязанность по минимальным взносам за руководителя не возникает. ФНС прямо указала на это в письме от 15 января 2026 года № БС-4-11/117@.