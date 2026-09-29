Страховые взносы с минималки за руководителя: практическое руководство по уведомлению на 2026 год

Это справедливо и для ситуаций, когда зарплата руководителю не начисляется вовсе. Следовательно, соответствующее уведомление в рамках ЕНП перестает быть «нулевым» по позиции «директор». Ниже — детальный разбор порядка оформления, смежной отчетности и сентябрьских нововведений.
Нормативное регулирование
Базовая норма содержится в первом пункте статьи 421 Налогового кодекса, измененной федеральным законом № 425-ФЗ, подписанным 28 ноября 2025 года. Суть поправки: для руководителей коммерческих организаций устанавливается нижняя граница облагаемой базы на уровне федерального МРОТ.
Методологические пояснения ФНС сформулировала в письме от 22 декабря 2025 года за номером БС-4-11/11507@ — документ отвечает на наиболее острые практические вопросы, включая ситуации с совместительством, отпусками и неполным месяцем работы.
Бланк уведомления закреплен приказом налоговой службы от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ (актуальная редакция — январь 2024 года). Правила проверки контрольных соотношений — в приказе от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@.
С 1 сентября 2026 года заработала еще одна порция изменений — поправки в пункт 9 статьи 58 НК (из того же закона № 425-ФЗ), легализующие возможность направлять уведомления по налогу на доходы физлиц и страховым взносам авансом — сразу на несколько отчетных периодов.
Величина минимальной зарплаты на федеральном уровне в 2026 году составляет 27 093 рубля (закон № 259-ФЗ от 08.08.2024)
Механика следующая. Если все начисления в пользу управляющего за конкретный календарный месяц (до удержания подоходного налога) не дотягивают до МРОТ либо отсутствуют, то облагаемая база по пенсионному, медицинскому и социальному страхованию признается равной 27 093 рублям. При базовой ставке 30% ежемесячная сумма обязательства составляет 8 127 рублей 90 копеек. Годовая нагрузка — 97 534,80 руб.
Применение правила не зависит от следующих факторов:
оформлен ли с руководителем письменный трудовой договор (включая случаи, когда он одновременно единственный участник общества и действует без договора);
функционирует ли компания и генерирует ли выручку;
каков режим рабочего времени — полная или сокращенная норма;
имеются ли у данного физического лица иные места работы или гражданско-правовые контракты.
В расчет принимается исключительно федеральное значение минималки. Региональные соглашения, повышающие МРОТ на территории субъекта, для целей исчисления взносов не используются. Районные коэффициенты и «северные» надбавки также не прибавляются.
Оговорка для АУСН. На этом режиме ставка страховых платежей определена как нулевая, поэтому обязанность по минимальным взносам за руководителя не возникает. ФНС прямо указала на это в письме от 15 января 2026 года № БС-4-11/117@.
Сроки и периодичность подачи
Уведомление по страховым взносам представляется каждый месяц — предельный срок 25-е число того месяца, когда должен быть произведен платеж. Однако за четыре месяца — март, июнь, сентябрь и декабрь — уведомление не формируется.
Причина: в эти месяцы налоговая инспекция определяет подлежащую уплате сумму из Расчета по страховым взносам, который сдается в те же сроки.
Конкретные даты для 2026 года.
За январь — до 25 февраля, используется код 21 и номер месяца 01.
За февраль — до 25 марта, код 21/02.
За март — без уведомления, данные поступают из РСВ.
За апрель — до 25 мая, код 31/01.
За май — до 25 июня, код 31/02.
За июнь — без уведомления.
За июль — до 25 августа, код 33/01.
За август — до 25 сентября, код 33/02.
За сентябрь — без уведомления.
За октябрь — до 25 ноября, код 34/01.
За ноябрь — до 25 декабря, код 34/02.
За декабрь — без уведомления.
Перечисление денежных средств в составе ЕНП производится до 28-го числа следующего месяца (пункт 3 статьи 431 НК).
Порядок заполнения уведомления
Документ включает титульную страницу и блок «Данные». Специального шаблона для взносов с МРОТ не создано — используется стандартная форма.
На титульной странице указываются идентификационные реквизиты плательщика: ИНН и КПП юрлица, код территориальной инспекции, общее количество страниц, фамилия с инициалами подписанта, дата и сама подпись.
Блок «Данные» содержит строки, значимые для наших целей:
первая строка — КПП организации;
вторая — ОКТМО по месту нахождения;
третья — код бюджетной классификации для взносов по совокупному тарифу: 182 1 02 01000 01 1000 160;
четвертая — сумма, подлежащая уплате. При 30-процентном тарифе это 27 093 × 0,3 = 8 127,90;
пятая — шифр отчетного периода, а через косую черту — порядковый номер месяца (например, 21/02 — февраль первого квартала).
Распространенная ошибка: в уведомлении нужно проставлять КБК именно страховых взносов, а не единого налогового платежа. Пополнение ЕНС делается по КБК ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510, но в самом уведомлении фигурирует КБК взносов.
Ситуация первая: руководителю не платят
ООО «Вектор» деятельность не осуществляет, вознаграждение генеральному директору не начисляет. Применяется общий 30-процентный тариф.
Расчет за первый месяц 2026 года: облагаемая база приравнивается к МРОТ и составляет 27 093 руб. Обязательство по взносам — 27 093 × 30% = 8 127,90 руб.
В уведомлении, которое подается до 25 февраля, заполняются: строка 1 — КПП общества, строка 2 — код муниципального образования по ОКТМО, строка 3 — 182 1 02 01000 01 1000 160, строка 4 — 8127,90, строка 5 — 21/01.
Ситуация вторая: оплата ниже минимального порога
ООО «Буревестник» установило директору Яковлеву П. П. ежемесячное вознаграждение 25 000 рублей — то есть меньше МРОТ. Общий тариф 30%.
Облагаемая база для взносов принимается не 25 000, а 27 093 руб. Месячная сумма: 8 127,90 руб. Годовая: 97 534,80 руб.
В уведомлении за февраль (срок — 25 марта) проставляются: КБК 182 1 02 01000 01 1000 160, сумма 8127,90, период 21/02.
Принципиальный нюанс: в расчете 6-НДФЛ отражается реально начисленный доход — 25 000 руб., а не доведенный до МРОТ. Подоходный налог считается с фактической суммы: 25 000 × 13% = 3 250 руб. Минимальная база касается только страховых взносов и на подоходный налог не распространяется.
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Ситуация третья: назначение не с начала месяца
При вступлении руководителя в должность не с первого календарного дня расчет от МРОТ выполняется пропорционально дням, в течение которых лицо обладало полномочиями. Тот же принцип — при прекращении полномочий или увольнении в середине месяца.
Директор приступил к работе 15 февраля 2026 года. Февраль насчитывает 28 календарных дней. Период с полномочиями — 14 дней (с 15-го по 28-е).
База: 27 093 / 28 × 14 = 13 546,50 руб. Взносы: 13 546,50 × 30% = 4 063,95 руб. Эта сумма вносится в уведомление за февраль с кодом 21/02.
Сопутствующая отчетность
Помимо уведомления, по директору с взносами от МРОТ нужно подавать еще несколько форм.
Персонифицированные сведения о физических лицах
Сдаются помесячно — до 25-го числа следующего месяца, в те периоды, когда РСВ не представляется. В строке 070 проставляется МРОТ — 27 093 руб., то есть облагаемая база, а не фактически выплаченная сумма. Соответствующее указание содержится в уже упомянутом письме ФНС № БС-4-11/11507@ от 22 декабря 2025 года.
Расчет по страховым взносам
Представляется ежеквартально — до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. ФНС рекомендует применять форму из письма от 22.12.2025 № БС-4-11/11504, поскольку обновления приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ пока не приняты.
В РСВ по разделу 3: строки 140 и 150 — 27 093 (МРОТ), строка 170 — 8 127,90 (сумма взносов). Код категории застрахованного лица выбирается исходя из применяемого тарифа.
Расчет 6-НДФЛ
Обязателен только при фактическом доходе. Если выплат руководителю не производилось, 6-НДФЛ по нему не формируется. В расчете указывается подлинная величина дохода.
Сентябрьская новелла: уведомления авансом
С 1 сентября 2026 года у плательщиков появилось право подать одно уведомление, охватывающее сразу несколько будущих периодов — вплоть до завершения календарного года. Это необязательное право: ежемесячный порядок сохраняется без изменений.
Используется тот же бланк КНД 1110355. В блоке «Данные» формируются отдельные строки на каждый период. По взносам указываются плановые суммы на текущий и предстоящие месяцы, за исключением тех, что закрываются РСВ (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Зачет на ЕНС привязан к конкретному периоду, а не к дате подачи. При положительном сальдо — не позднее 3-го числа месяца уплаты. При нехватке — в трехдневный срок с момента пополнения счета.
Если реальная сумма оказалась меньше заранее заявленной — корректировать не требуется. Если больше — подается дополнительное уведомление с фактической суммой в установленный срок.
Иллюстрация. 25 сентября 2026 года компания направляет уведомление с плановыми взносами за октябрь (34/01) и ноябрь (34/02) — по 8 127,90 руб. на каждый. За сентябрь ничего не указывается — данные возьмут из РСВ. Зачет за октябрь произойдет не позднее 3 ноября, за ноябрь — не позднее 3 декабря.
Отвечаем на популярные вопросы
Руководитель весь месяц находится в отпуске без содержания — нужно ли платить? Да. Статья 421 НК не выделяет отпуска без сохранения заработка в качестве основания для освобождения. Если же отпуск занимал часть месяца и выплаты превысили МРОТ, взносы считаются с фактического объема.
Руководитель трудится по совместительству в двух организациях. Каждая компания считает взносы от полного МРОТ самостоятельно.
В штат введены два руководителя (например, президент и управляющий). По каждому из них рассчитывается отдельный минимум.
Чем грозит непредставление уведомления? Санкции за сам факт непредставления в НК не прописаны (письмо ФНС от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776), однако после камеральной проверки РСВ налоговая доначислит взносы, а на неуплаченную сумму могут быть начислены пени.
Какой МРОТ применять, если в регионе установлен повышенный минимум? Для расчета взносов с минимальной базы за директора берется только федеральное значение — 27 093 руб. Повышенные региональные или отраслевые минимумы в расчет не берутся.
Цифры, которые пригодятся
Федеральный МРОТ в 2026 году — 27 093 руб.
Взносы от МРОТ при 30-процентном тарифе — 8 127,90 руб. ежемесячно, за двенадцать месяцев — 97 534,80 руб.
КБК для взносов по единому тарифу — 182 1 02 01000 01 1000 160. КБК для пополнения ЕНС — 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Предельная облагаемая база — 2 979 000 руб. Предельный срок уведомления — 25-е число, предельный срок уплаты — 28-е число.