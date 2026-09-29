Отложенные налоги по ПБУ 18/02: пересчет при смене ставки меняется кардинально

Ревизия трех пунктов: точечные, но концептуальные правки

Документ Минфина невелик по объему — всего три замены формулировок в пунктах 14, 15 и 24 ПБУ 18/02. Но каждая из них меняет не слова, а саму логику учета.

Пункт 14 — отложенные налоговые активы. Из текста изъята фраза «с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков». Вместо нее вписано развернутое правило: разница относится на чистую прибыль (убыток), совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль либо на капитал организации без включения в совокупный финансовый результат — в зависимости от того, как именно в бухучете отражена операция, породившая ОНА.

Пункт 15 — отложенные налоговые обязательства. Та же замена, зеркально: корректировка ОНО отправляется не «на счет прибылей и убытков», а в тот же раздел отчетности, где зафиксирована породившая разница операция.

Пункт 24 — представление в отчете о финансовых результатах. Выражение «не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток)» заменено на «включаемым в совокупный финансовый результат (без включения в чистую прибыль (убыток))». Тем самым устранена терминологическая нестыковка с ФСБУ 4/2023, который закрепил совокупный финансовый результат как самостоятельный показатель — сумму чистой прибыли и прочего совокупного дохода.