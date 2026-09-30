Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 30 сентября

🔹 Доход и расход по товару на УСН. ИП на УСН (д-р): купили товар в 2024, аванс получили в 2025, реализация прошла в 2026. В каком периоде признавать доход, а в каком — расход?

🔹 Сторно УПД в книге покупок. В 1С Бухгалтерия 3.0 сделали сторно УПД, но эти документы продолжают попадать в книгу покупок при регламентных операциях по НДС. Как это обойти?

🔹 Среднесписочная в РСВ. ИП: с января по июнь сотрудников не было, с июля по сентябрь — 1 человек. В РСВ за 3 квартал какую среднесписочную указывать — 0 или 1?

🔹 Потеря права на УСН. Новый клиент говорил, что на УСН (д-р), но в ЕГРЮЛ доля другого юрлица 50 %. Организация продаёт мясо в розницу, чеки «без НДС». С какого момента слетели с УСН и что делать с уже пробитыми чеками?