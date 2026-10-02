Налоговая сама посчитает НДФЛ, если не сдать декларацию по сделке с недвижимостью

Как работает автоматический контроль

Раньше риск попасть под проверку был скорее выборочным, теперь система действует на потоке. Росреестр регулярно передает в ФНС сведения о переходах прав на недвижимость. Эти данные автоматически «стыкуются» с базой поданных 3‑НДФЛ. Если сделка зафиксирована в реестре, а декларации нет, инспекция формирует требование о пояснениях. На ответ дается 5 рабочих дней.

Игнорировать его — значит почти гарантированно получить доначисление.