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Обзоры для бухгалтера
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Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 2 октября

В КУБе сегодня обсуждали НДС при переходе с ОСНО на патент, зависшее уведомление о налогах, уплату НДФЛ сверх 2,4 млн и списание личных имущественных налогов с ЕНС.

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🔹 Патент и НДС по аренде. ИП при регистрации не подал уведомление на УСН (остался на ОСНО). С 26.01 получил патент на аренду. Деньги за январь пришли 05.02. Налоговая требует включить в декларацию по НДС аренду пропорционально дням на ОСНО (01–25 января). Права ли инспектор?

🔹 Уведомление зависло в статусе. Уведомление о начисленных налогах висит в статусе «ожидает отправку» уже сутки. Сколько ждать? Можно ли отправить новое или будет задвоение?

🔹 НДФЛ сверх 2,4 млн. На физлицо начислили НДФЛ сверх дохода 2,4 млн с зарплаты. Работодатель утверждает, что все удержал и уплатил. Кто должен доплатить — работодатель или сам сотрудник?

🔹 Личные налоги с ЕНС. Это нормально, что личные имущественные налоги списались (или зарезервировались) с ЕНС сразу, а не 1 декабря 2026 года?

Что такое «Красный уголок бухгалтера»

КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчётностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.

КУБ объединяет сайт, Telegram и MAX: вопрос, заданный на одной площадке, появляется на других, а ответы и комментарии синхронизируются.

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Можно задать вопрос в MAX, получить ответ в Telegram, а продолжить обсуждение на сайте — или наоборот.

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