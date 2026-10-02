Четыре практических вопроса бухгалтеров: дайджест КУБа за 2 октября

🔹 Патент и НДС по аренде. ИП при регистрации не подал уведомление на УСН (остался на ОСНО). С 26.01 получил патент на аренду. Деньги за январь пришли 05.02. Налоговая требует включить в декларацию по НДС аренду пропорционально дням на ОСНО (01–25 января). Права ли инспектор?
🔹 Уведомление зависло в статусе. Уведомление о начисленных налогах висит в статусе «ожидает отправку» уже сутки. Сколько ждать? Можно ли отправить новое или будет задвоение?
🔹 НДФЛ сверх 2,4 млн. На физлицо начислили НДФЛ сверх дохода 2,4 млн с зарплаты. Работодатель утверждает, что все удержал и уплатил. Кто должен доплатить — работодатель или сам сотрудник?
🔹 Личные налоги с ЕНС. Это нормально, что личные имущественные налоги списались (или зарезервировались) с ЕНС сразу, а не 1 декабря 2026 года?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
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