Налог на прибыль — 2026: убытки, инвестиционные вычеты и штрафы. Что изменилось и как это учесть

Перенос убытков: 50% никуда не уходят

Планировалось, что с 2027 года компании смогут закрывать убытками всю налоговую базу. Не случилось: закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил ограничение — налоговую базу текущего периода можно уменьшать на убытки прошлых лет не более чем на 50%. Норма действует до 31.12.2030 включительно.

Важный нюанс: ограничение не распространяется на особые категории налогоплательщиков с пониженными ставками — их перечень закреплен в п. 2.1 ст. 283 НК.

Что это значит на практике: если за прошлые годы у компании накоплен убыток 40 млн руб., а налоговая база 2026 года — 30 млн, в базу можно «закинуть» только 15 млн. Остаток убытка (25 млн) переносится на будущие периоды — и так до тех пор, пока ограничение не снимут.

Что сделать: проверьте, как настроен перенос убытков в вашей учетной программе — алгоритм должен автоматически применять полуограничение до 2030 года, иначе декларация за 2026 год может «съесть» убытка больше, чем позволяет закон.