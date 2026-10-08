Налог на прибыль — 2026: убытки, инвестиционные вычеты и штрафы. Что изменилось и как это учесть

Отдельно — штрафы: с 1 января санкции по «сомнительным» договорам можно включать в резерв, а порядок признания доходов от санкций с недружественных контрагентов продлен до конца года.
Перенос убытков: 50% никуда не уходят
Планировалось, что с 2027 года компании смогут закрывать убытками всю налоговую базу. Не случилось: закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил ограничение — налоговую базу текущего периода можно уменьшать на убытки прошлых лет не более чем на 50%. Норма действует до 31.12.2030 включительно.
Важный нюанс: ограничение не распространяется на особые категории налогоплательщиков с пониженными ставками — их перечень закреплен в п. 2.1 ст. 283 НК.
Что это значит на практике: если за прошлые годы у компании накоплен убыток 40 млн руб., а налоговая база 2026 года — 30 млн, в базу можно «закинуть» только 15 млн. Остаток убытка (25 млн) переносится на будущие периоды — и так до тех пор, пока ограничение не снимут.
Что сделать: проверьте, как настроен перенос убытков в вашей учетной программе — алгоритм должен автоматически применять полуограничение до 2030 года, иначе декларация за 2026 год может «съесть» убытка больше, чем позволяет закон.
Инвестиционные вычеты: ФИНВ и РИНВ расширили
С 2025 года действуют два инвестиционных вычета — федеральный (ФИНВ, ст. 286.2 НК) и региональный (РИНВ, ст. 286.1 НК). В 2026-м обоих коснулись поправки.
Что изменилось в ФИНВ
ФИНВ — это уменьшение налога, зачисляемого в федеральный бюджет, на величину капвложений в ОС и НМА. Базовые параметры не изменились:
вычет равен 3% от первоначальной стоимости введенных в эксплуатацию ОС и НМА (налог считается по этой ставке от базы);
применяется только при базовой ставке налога — льготникам он недоступен;
после вычета в федеральный бюджет должно уходить минимум 3% налога в течение шести лет, дальше — не менее 2%;
неиспользованный остаток переносится на будущее.
С 1 января 2026 года ФНС отметила два расширения:
Передача права на вычет внутри группы компаний. Ранее основной код ОКВЭД из утвержденного перечня должен был быть и у передающей, и у принимающей организации. Теперь требование сохраняется только для компании, которая инвестировала; получатель может вести любую деятельность. Пример: головная компания в обрабатывающей промышленности строит цех, а «дочка» занимается стройкой — раньше вычет ей передать было нельзя, теперь можно. Инвестиции и вычет не обязаны жить в одном юрлице.
Расширение по гостиницам и общепиту. По объектам «машины и оборудование» (3–10-я амортизационные группы) вычет теперь могут применять не только сами компании из раздела «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», но и участники их групп компаний.
Что изменилось в РИНВ
Главное — перечень расходов для РИНВ стал открытым. До 2026 года регион мог вводить вычет только по закрытому списку из подпунктов 1–10 п. 2 ст. 286.1 НК. Теперь субъект РФ вправе ввести РИНВ по любым расходам, определив их в своем законе, — в состав вычета можно включить до 100% таких затрат.
Ограничения, которые никуда не делись:
один объект — либо ФИНВ, либо РИНВ, совмещать нельзя;
вычеты не совместимы с амортизационной премией по тем же объектам;
при ФИНВ стоимость ОС/НМА уменьшается на величину вычета;
если объект выбывает в течение пяти лет — вычет придется восстановить с пенями.
Что сделать: если у вас группа компаний — проверьте, не «сидит» ли право на ФИНВ в организации, которая им не пользуется, и рассмотрите передачу вычета тому участнику, у кого есть прибыль в федеральную часть. По РИНВ — посмотрите свежие региональные законы: с 2026 года перечень расходов во многих субъектах станет шире.
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Штрафы и санкции: новые правила признания
Здесь 2026 год принес сразу несколько правок — часть по доходам, часть по расходам и резервам.
Доходы от санкций: общий и специальный порядок
Общее правило прежнее: доход в виде штрафов, пеней и возмещения убытков признается на дату признания должником либо на дату вступления в силу решения суда (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК).
Специальный порядок (пп. 14.5 п. 4 ст. 271 НК) работает, если санкции взысканы судом с 05.03.2022:
с иностранной организации из недружественной страны;
или с российской организации, которая является солидарным ответчиком такой иностранной компании.
По таким доходам дата признания — фактическое поступление денег или имущества, но не позднее 31.12.2026. После этой даты вернется общий порядок. Минфин в письме от 30.07.2026 № 03-03-08/65931 сообщил, что рассматривает продление нормы до 2030 года — но пока это только намерение, не норма.
Расходы на возмещение убытков
Зеркальная правка для виновной стороны: расходы на компенсацию убытка (ущерба) теперь признаются при фактической передаче денег, имущества или прав пострадавшей стороне. До 2026 года базу можно было уменьшить раньше фактической выплаты — теперь нельзя.
Штрафы в резерве по сомнительным долгам
Самая заметная новация. С 1 января 2026 года в резерв по сомнительным долгам (ст. 266 НК) можно включать задолженность по штрафам, пеням и иным санкциям — при одновременном выполнении трех условий:
санкции начислены по договору, связанному с реализацией товаров, работ, услуг;
основной долг по этому же договору уже признан сомнительным;
сумма санкций подтверждена вступившим в силу решением суда.
Минфин в письме от 30.06.2026 № 03-03-06/3/56177 уточнил: санкции по кредитам и займам в резерв не попадают — долги по заемным обязательствам не относятся к задолженности от реализации. Это правило действует и для банков, и для любых компаний, выдавших займы.
Что сделать: при расчете резерва проверьте по должникам судебные акты о взыскании неустоек. Если решения есть — добавьте суммы санкций к основному долгу в нужный диапазон просрочки, а к документам резерва приложите копии судебных решений. Помните про лимит: резерв не может превышать 10% выручки периода.
Короткий чек-лист на 2026 год
Перенос убытков — максимум 50% базы, ограничение действует до 31.12.2030.
ФИНВ: 3% от стоимости введенных ОС/НМА, передача внутри группы — с любым ОКВЭД у получателя.
РИНВ: проверьте закон своего региона — перечень расходов теперь открытый.
Санкции по «реализационным» договорам с судебным решением — в резерв по сомнительным долгам.
Доходы от санкций недружественных должников признаем по факту поступления и не позже 31.12.2026.
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