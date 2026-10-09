СФР требует ЕФС-1 на гендиректора «задним числом»: штрафы и последствия. Дайджест КУБа за 9 октября 2026

🔹 Требование о явке из-за вычета НДС по контрагенту, который перестал отчитываться. Компания приняла НДС с аванса подрядчику к вычету в I квартале 2024 года, в III квартале договор расторгли, оплату перенесли на другой договор взаимозачетом, а налог восстановили. Теперь пришло требование о явке: контрагент отчетность не сдает, его счета заблокированы. Какие последствия возможны и обяжут ли убрать вычет?
🔹 СФР требует ЕФС-1 о приеме гендиректора датой регистрации ООО. С сентября 2026 года из фонда звонят и требуют подать сведения о приеме генерального директора датой регистрации компании, в том числе корректировками за 2025 год и более ранние периоды, обещая штрафы. Официальной информации по этому вопросу нет. Обязательно ли подавать такую ЕФС-1 и какие штрафы за отказ?
🔹 Какие судебные расходы можно учесть при УСН «доходы минус расходы». У предпринимателя на УСН было несколько споров в арбитражном суде: он спрашивает, можно ли включить в расходы госпошлину и оплату услуг представителя, чем подтвердить эти затраты и как показать, что спор связан с бизнесом, а не с личным конфликтом. Что из этого уменьшит налоговую базу?
🔹 Маркировка кофе у ИП на патенте: что нужно кофейне. ИП на патенте варит кофе из зерен и пачками не торгует, а поставщики пока не присылают УПД с маркированными пачками. Предприниматель спрашивает, что нужно подготовить — регистрацию в «Честном знаке» и программу для списания пачек. Что потребуется кофейне для работы с маркированными кофе и смесями?
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