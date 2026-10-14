Регистрация ЛК ООО на Госуслугах зависает на проверке сертификатов. Дайджест КУБа за 14 октября 2026

🔹 Не регистрируется личный кабинет ООО на госуслугах: зависает проверка сертификатов. Бухгалтер не может зарегистрировать личный кабинет организации на госуслугах: процесс встает на проверке сертификатов, используется оригинальная ЭЦП 3.0. Порядок действий и даты уже проверены, вопрос собрал больше полусотни ответов. Сталкивались с таким зависанием и что помогло?

🔹 Впервые принимают водителя с инвалидностью III группы: какие нюансы учесть. Организация впервые берет на работу водителя с инвалидностью третьей группы, и бухгалтер спрашивает о нюансах по отчетности, взносам и налогообложению. Отдельно интересует, что придется сдавать в Соцфонд и нужно ли отчитываться в центр занятости. С чем вы сталкивались в такой ситуации?

🔹 Патент или УСН для небольшой точки с шаурмой. ИП открывает небольшую точку с шаурмой и выбирает между патентом и УСН. Бухгалтер просит подсказать, как сравнивать режимы: считать только ставку или итоговую нагрузку вместе со взносами, и что делать с лимитом дохода для патента при совмещении. Какой вариант выбрали бы вы?

🔹 Впервые прошли обязательный аудит за 2025 год: что делать с заключением. Организация впервые прошла обязательный аудит за 2025 год: аудиторы пришлют сшитые баланс с приложениями, пояснительную записку и аудиторское заключение. Бухгалтер просит подсказать дальнейшие действия — куда и в какие сроки направлять заключение и как размещать его на Федресурсе. Что здесь важно не пропустить?