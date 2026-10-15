Удаленные и линейные сотрудники подписывают бумажные документы неделями

Дольше всего бумажные документы идут к сотрудникам, которые работают далеко от кадровой службы. Здесь компанию стоит проверить по четырем признакам.

Часть сотрудников работает удаленно или в другом городе. Документы им отправляют почтой (до двух недель в одну сторону) или просят подписать в офисе, куда человек может так и не приехать. Если в компании пересылают сканы и потом досылают оригиналы, кадровики делают двойную работу на каждом документе. Заявления везут к подписанту. В компаниях с филиалами, складами и вахтой заявление на отпуск передают с курьером, водителем или коллегой. Пока документ в дороге, отпуск не согласован, и сотрудник не знает, в каком статусе его запрос. Компания считает, что КЭДО не подходит линейному персоналу. На производстве, в ритейле и логистике у сотрудников часто нет рабочего компьютера и быстрого доступа к почте, поэтому подписи под новым положением кадровик собирает, объезжая цехи с папкой. Несколько юрлиц обслуживает один кадровик. Он подписывает документы по доверенности в каждом юрлице. На бумаге это несколько комплектов печатей и папок и постоянная путаница с тем, от чьего имени оформлен документ.

С КЭДО сотрудник подписывает кадровые документы там, где работает, и расстояние до офиса больше не влияет на сроки: