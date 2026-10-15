ККТ‑2026: обязательные реквизиты чеков и штрафы за ошибки

Что теперь обязательно должно быть в чеке
Полная детализация позиций. В чеке фиксируют точное наименование товара/услуги, количество и цену за единицу. Укрупнённые формулировки вроде «услуги мастерской» не допускаются — это нарушение.
Обновлённая ставка НДС. Основная ставка — 22 %, её отражают по каждой позиции. Для социально значимых категорий (продукты, детские товары, лекарства) сохраняется льготная ставка 10 %.
Дополнительные теги для онлайн‑продаж. Если расчёт проходит в интернете, в чек добавляют:
тег 1125 («Признак расчёта через интернет» = 1);
тег 1187 («Место расчётов» — точный URL сайта);
тег 1008 (контакт покупателя для электронного чека).
Для безналичных платежей используют теги 1234–1238, чтобы детально отразить способ оплаты.
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Требования к QR‑коду и печати. QR‑код должен быть чётким, контрастным и размером не менее 20×20 мм (согласно приказу ФНС № ЕД‑7‑20/236@). Для бумажного чека действуют требования к читаемости: высота символов — не менее 2 мм, межстрочный интервал — не менее 0,5 мм. По QR‑коду покупатель должен сразу видеть полную страницу с позициями, ставками НДС и маркировочными кодами.
Маркировка и проверка кодов. Продавцы маркированных товаров (одежда, обувь, лекарства и т. д.) обязаны использовать сертифицированный модуль проверки кодов (ТС ПИоТ). Он связывает кассу с системой «Честный ЗНАК», проверяет легальность кода и передаёт данные. В чеке появились новые теги: 2107 (результат проверки кода) и 2110 (статус товара).
Нормативная база: изменения закреплены в законе от 22.05.2003 № 54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники…», технические детали (теги, форматы) утверждены приказами ФНС (в том числе № ЕД‑7‑20/236@, № ЕД‑7‑20/1050@).
Онлайн‑передача данных: как это работает и что нового
Все чеки по‑прежнему уходят в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). ФНС автоматически сверяет данные с помощью системы АСК «ККТ»: сопоставляет поступления денег с пробитыми чеками, проверяет ставки НДС и корректность чеков коррекции. Если деньги на счёте есть, а чека нет или он с ошибкой — система фиксирует нарушение.
Новое правило с 1 сентября 2026 года: при безналичных расчётах можно не выдавать бумажный и не отправлять электронный чек покупателю, если одновременно выполнены два условия:
В чеке указан идентификатор безналичной оплаты.
От ОФД получено подтверждение передачи фискальных данных.
Если покупатель до расчёта попросит чек, продавец обязан его выдать — в бумажной или электронной форме.
Где чаще всего ошибаются и сколько это стоит
Типичные нарушения, на которые обращают внимание инспекторы:
неверная ставка НДС в чеке;
отсутствие обязательных тегов (например, 1125 при онлайн‑продаже);
плохо напечатанный QR‑код (смазанный, слишком мелкий);
продажа маркированного товара без проверки кода через ТС ПИоТ;
невыдача чека, когда это обязательно;
использование кассы с устаревшей прошивкой или неподходящим форматом фискальных данных (ФФД).
Штрафы по ст. 14.5 КоАП РФ в 2026 году:
Нарушение
Организация
ИП / должностное лицо
Неприменение ККТ (первое нарушение)
75–100 % суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽
25–50 % суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽
Невыдача чека покупателю
10 000 ₽
2 000 ₽
ККТ не соответствует требованиям
5 000–10 000 ₽
предупреждение или 1 500–3 000 ₽
Повторное нарушение при сумме расчётов без ККТ ≥ 1 млн ₽
возможна приостановка деятельности до 90 суток
возможна дисквалификация на 1–2 года
Полезный нюанс: если ошибку обнаружили самостоятельно и сформировали чек коррекции до того, как её заметила ФНС, штраф можно избежать.
Практические шаги, чтобы снизить риски
Проверьте кассовое ПО. Убедитесь, что установлена актуальная версия прошивки и правильный формат фискальных данных (ФФД).
Настройте обязательные теги. Особенно важно для интернет‑магазинов и безналичных расчётов.
Интегрируйте модуль проверки маркировки. Если продаёте маркированные товары, модуль ТС ПИоТ должен быть установлен и корректно работать.
Контролируйте индикаторы риска. Например, доля чеков коррекции или возвратов свыше 30 % за месяц — это неофициальный индикатор, который может привлечь внимание ФНС.
Проведите тестовые продажи. Пробейте несколько чеков и проверьте, как они отображаются в личном кабинете ОФД и по QR‑коду.
Требования к ККТ в 2026 году стали детальнее и строже: от точной детализации позиций и новых тегов до обязательной проверки маркировки и корректных параметров QR‑кода. Соблюдение норм помогает избежать штрафов и блокировок, а регулярный контроль кассовых операций снижает риски претензий со стороны ФНС.
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