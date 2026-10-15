ККТ‑2026: обязательные реквизиты чеков и штрафы за ошибки

Что теперь обязательно должно быть в чеке

Маркировка и проверка кодов. Продавцы маркированных товаров (одежда, обувь, лекарства и т. д.) обязаны использовать сертифицированный модуль проверки кодов (ТС ПИоТ). Он связывает кассу с системой «Честный ЗНАК», проверяет легальность кода и передаёт данные. В чеке появились новые теги: 2107 (результат проверки кода) и 2110 (статус товара).

Требования к QR‑коду и печати. QR‑код должен быть чётким, контрастным и размером не менее 20×20 мм (согласно приказу ФНС № ЕД‑7‑20/236@ ). Для бумажного чека действуют требования к читаемости: высота символов — не менее 2 мм, межстрочный интервал — не менее 0,5 мм. По QR‑коду покупатель должен сразу видеть полную страницу с позициями, ставками НДС и маркировочными кодами.

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тег 1008 (контакт покупателя для электронного чека). Для безналичных платежей используют теги 1234–1238, чтобы детально отразить способ оплаты.

Дополнительные теги для онлайн‑продаж. Если расчёт проходит в интернете, в чек добавляют:

Обновлённая ставка НДС. Основная ставка — 22 %, её отражают по каждой позиции. Для социально значимых категорий (продукты, детские товары, лекарства) сохраняется льготная ставка 10 %.

Полная детализация позиций. В чеке фиксируют точное наименование товара/услуги, количество и цену за единицу. Укрупнённые формулировки вроде «услуги мастерской» не допускаются — это нарушение.

Онлайн‑передача данных: как это работает и что нового

Все чеки по‑прежнему уходят в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). ФНС автоматически сверяет данные с помощью системы АСК «ККТ»: сопоставляет поступления денег с пробитыми чеками, проверяет ставки НДС и корректность чеков коррекции. Если деньги на счёте есть, а чека нет или он с ошибкой — система фиксирует нарушение.

Новое правило с 1 сентября 2026 года: при безналичных расчётах можно не выдавать бумажный и не отправлять электронный чек покупателю, если одновременно выполнены два условия:

В чеке указан идентификатор безналичной оплаты. От ОФД получено подтверждение передачи фискальных данных.

Если покупатель до расчёта попросит чек, продавец обязан его выдать — в бумажной или электронной форме.