Учет расходов на обучение и сертификацию сотрудников в 2026 году: что изменилось и как не ошибиться

Для ОСНО. Расходы признают на основании подп. 23 п. 1 ст. 264 НК. Профиль обучения должен соответствовать деятельности компании или трудовым функциям сотрудника (например, нельзя учесть курсы дизайна для бухгалтера). Обучение проходит по основной профессиональной, основной программе профессионального обучения или дополнительной профессиональной программе. Договор заключают с организацией, имеющей лицензию (для российской) или соответствующий статус (для иностранной). Есть нюанс: расходы можно учесть и при договоре с научной организацией, даже если образовательная деятельность не является для нее основной. С работником должен быть трудовой договор либо договор, по которому он обязуется после обучения заключить трудовой договор и отработать не менее года. Важно: рискованно признавать расходы, если обучение не завершено или документ об окончании не получен.