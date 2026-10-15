🔹 Директор-единственный учредитель: как оформить увольнение после ликвидации ООО. ООО ликвидировано, уведомление пришло на почту, но ЕФС-1 на увольнение директора не подавали. Директор — единственный учредитель, по Трудовому кодексу он больше не работает. Бухгалтер спрашивает, как сделать запись в трудовой книжке и скорректировать стаж в индивидуальном лицевом счёте. Как оформляете?

🔹 Превысили 60 млн на АУСН: как сняться с режима и перейти на УСН. 14 октября 2026 года организация превысила лимит 60 млн рублей на АУСН. Бухгалтер предполагает, что до 15 ноября нужно подать уведомление о снятии с АУСН и о переходе на УСН, а налог с октября пересчитать по УСН с НДС, и не может найти нужный раздел в личном кабинете. Подскажете порядок действий?

🔹 Расходы при УСН: можно ли учесть товар, за который ещё не заплатили. Бухгалтер уточняет порядок признания расходов при УСН «доходы минус расходы»: товар куплен в октябре, продан в ноябре, а поставщику оплатят только в следующем году. Она спрашивает, можно ли включить себестоимость товара в расходы текущего периода. Как вы поступаете в такой ситуации?

🔹 Документы в МВД и ФССП электронно: как подключиться к ГосЭДО. Раньше компания отправляла документы в МВД и ФССП на бумаге, теперь требуется система ГосЭДО. Бухгалтер спрашивает, как туда попасть и через какого оператора отправлять документы в электронном виде, и на что обратить внимание при настройке. С какими сложностями столкнулись вы?