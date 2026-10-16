Как изменят льготу по НДС в общепите: поправки в НК-2027

Три условия для НДС-льготы в общепите в 2027 году
Для получения права на освобождение услуг от НДС необходимо одновременное выполнение трех критериев, установленных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации:
Критерий
Требование к показателям
Доход за предыдущий год
До 3 млрд рублей
Структура доходов
Доля выручки от услуг общепита не менее 70% от общего дохода
Зарплата за предыдущий год
Среднемесячная зарплата сотрудников не ниже региональной средней по коду ОКВЭД 56
Организации, созданные в течение года, могут применять льготу с момента регистрации без соблюдения условия по среднемесячным выплатам. Следующий год они обязаны выполнить все три условия одновременно.
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Зарплатное условие для НДС-льготы в общепите
Чтобы проверить зарплатное условие, надо среднюю зарплату в компании сверить со средней зарплатой по данным Росстата.
Алгоритм расчета средней зарплаты сотрудников такой:
1. Определяем показатели из РСВ за год (или 9 месяцев):
Сумма всех начисленных выплат в пользу физлиц по трудовым договорам (строка 140 подраздела 3.2.1). Для расчета нужно сложить показатели по всем сотрудникам за все месяцы года.
Среднесписочная численность (титульный лист РСВ). Важно использовать именно ССЧ, а не общее число сотрудников из раздела 3.
2. Рассчитываем среднемесячный размер выплат.
Для этого сумму всех начислений (строки 140 РСВ) делим на ССЧ из титульного листа и на количество месяцев.
Количество месяцев – это период, за который были начислены выплаты (обычно 12, но если компания работала неполный год, то количество месяцев фактической работы).
3. Сравниваем полученный результат со среднеотраслевым показателем.
Особенности учета сотрудников-ВКС в общепите
В законопроекте № 617-9 прописаны правила учета зарплаты временно пребывающих иностранных высококвалифицированных сотрудников в общепите.
Дело в том, что выплаты в пользу ВКС не облагаются страховыми взносами и, соответственно, не отражаются в РСВ в части персонифицированных сведений. При этом сами ВКС учитываются в среднесписочной численности на титульном листе РСВ.
Получается, что в числитель формулы они не входят, а в знаменатель входят, что отрицательно влияет на итоговый показатель, который затем сравнивается со средней зарплатой в отрасли.
Чтобы расчет был справедливым, нужно что-т одно:
либо не учитывать их в численности, раз зарплата не учитывается;
либо учитывать и зарплату, раз учитывается численность.
Ранее Минфин в письме от 10.03.2026 № 03-07-07/18992, разбирая эту ситуацию, дал такое разъяснение:
Для подтверждения права на льготу по НДС организации необходимо самостоятельно произвести расчет среднемесячного размера выплат в пользу всех работников, включая выплаты в пользу ВКС.
То есть этот расчет будет не только по данным РСВ. В него войдет зарплата иностранцев-КС, которой нет в РСВ.
К расчету потребуется приложить документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с такими иностранными работниками, их статус ВКС и квалификацию.
Законопроект № 617-9 снимает неопределенность с учетом зарплаты иностранцев-ВКС в общепите.
В НК будет четко сказано, что общепит, где работают иностранные граждане-ВКС, при расчете средней зарплаты учитывает, в том числе и зарплату этих иностранцев.