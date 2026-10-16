Как изменят льготу по НДС в общепите: поправки в НК-2027

Особенности учета сотрудников-ВКС в общепите

В законопроекте № 617-9 прописаны правила учета зарплаты временно пребывающих иностранных высококвалифицированных сотрудников в общепите.

Дело в том, что выплаты в пользу ВКС не облагаются страховыми взносами и, соответственно, не отражаются в РСВ в части персонифицированных сведений. При этом сами ВКС учитываются в среднесписочной численности на титульном листе РСВ.

Получается, что в числитель формулы они не входят, а в знаменатель входят, что отрицательно влияет на итоговый показатель, который затем сравнивается со средней зарплатой в отрасли.

Чтобы расчет был справедливым, нужно что-т одно:

либо не учитывать их в численности, раз зарплата не учитывается;

либо учитывать и зарплату, раз учитывается численность.

Ранее Минфин в письме от 10.03.2026 № 03-07-07/18992, разбирая эту ситуацию, дал такое разъяснение:

Для подтверждения права на льготу по НДС организации необходимо самостоятельно произвести расчет среднемесячного размера выплат в пользу всех работников, включая выплаты в пользу ВКС.

То есть этот расчет будет не только по данным РСВ. В него войдет зарплата иностранцев-КС, которой нет в РСВ.

К расчету потребуется приложить документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с такими иностранными работниками, их статус ВКС и квалификацию.

Законопроект № 617-9 снимает неопределенность с учетом зарплаты иностранцев-ВКС в общепите.

В НК будет четко сказано, что общепит, где работают иностранные граждане-ВКС, при расчете средней зарплаты учитывает, в том числе и зарплату этих иностранцев.