Исправление дебетового остатка по 76.АВ за прошлые периоды. Дайджест КУБа за 20 октября

🔹 Клиент не подписал УПД: можно ли просто поменять дату. Компания на УСН платит НДС 5 процентов и выписала УПД по услугам. Клиент прислал замечания, работу не принял и документ подписывать не будет, а замечания планируют устранить в этом же четвертом квартале. Бухгалтер спрашивает, можно ли просто поменять в УПД дату на более позднюю. Как поступаете вы?

🔹 ФНС требует корректировочный РСВ за 2022 год: достаточно ли ответить про отсутствие выплат. Компания создана в конце 2021-го, директор принят сразу, остальные — только в третьем квартале 2022 года, зарплату директор не получал. За первый и второй кварталы сдали нулевые РСВ, а теперь пришло требование: из СФР пришли отрицательные протоколы, для положительного нужен корректировочный расчёт с разделом 3. Что делать?

🔹 Дивиденды за 11 месяцев при ежеквартальном распределении по уставу. ООО хочет распределить дивиденды единственному участнику-директору за 11 месяцев 2026 года вместо девяти. По уставу распределение ежеквартальное, в четвертом квартале выплат ещё не было, а цель — вывести больше прибыли до конца года и остаток распределить в марте после подписания баланса. Допустимо ли так поступить?

🔹 Дебетовый остаток по 76.АВ за прошлые периоды: как исправить. В 1С висит дебетовый остаток по счету 76.АВ за прошлые периоды. Отгрузку закрыли, счета-фактуры на аванс восстановили, по 62.02 остатка нет. Бухгалтер не понимает причину и не знает, как убрать сумму, чтобы отчетность сошлась. Как вы закрываете подобные остатки?