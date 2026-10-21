КУБ дня. Про переход на УСН и ПСН

ИП недавно зарегистрировался. Может ли он одновременно подать заявления на применение ПСН и УСН?

Наш подписчик спрашивает:

«ИП открыл общепит (готовит шаурму), основной ОКВЭД 56.10. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сначала нужно подавать уведомление на переход УСН, а потом заявление на получение патента? Одного патента достаточно для работы шаурмечки?».

Комментаторы отмечают, что ИП вправе одновременно подать заявления. Однако стоит убедиться, распространяется ли вид деятельности на использование патента в его регионе.

Скриншот из КУБа

А как вы думаете, можно ли одновременно подать заявления?